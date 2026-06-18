カミナシのCTOとエンジニアが「AWS Summit Japan 2026」に登壇

株式会社カミナシ

株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役 執行役員 CEO：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、2026年6月25日（木）～26日（金）に幕張メッセで開催される「AWS Summit Japan 2026」において、取締役 執行役員 CTO 原 トリおよびソフトウェアエンジニアの坂井 学が登壇することをお知らせします。

本登壇は、主催のアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下「AWSジャパン」）からの招待に基づくものです。

セッション概要

セッション内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54269/table/259_1_f1fcf8447ec1ae169c3717c54088bb25.jpg?v=202606180951 ]

本セッションでは、カミナシが専任のデータエンジニアを置かない体制の中で、いかにしてマルチプロダクトのデータ可視化基盤を意思決定・構築・運用してきたかを紹介します。あわせて、その過程で実際に直面したAmazon Redshift zero-ETL統合の実装上の課題と解決策、将来的な展望についても共有。「少数精鋭で大きな課題に挑む」というスタートアップならではの現場のリアルを、具体的な技術スタックとともに発信します。

「AWS Summit Japan 2026」について

AWS Summit Japanは、AWSジャパンが主催する日本最大のAIとクラウドのイベントです。2026年は6月25日～26日の2日間、幕張メッセで開催されます。基調講演を含め、260以上のセッションが実施され、170以上のデモ展示を体験することができます。2日間で40,000名を超えるエンジニア・IT意思決定者が参加します。

▼ AWS Summit Japan 2026 公式サイト

https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役 執行役員 CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp