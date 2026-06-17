『Delta Force』日本地域チーム、国際大会で初勝利！「2026 Delta Force Invitational: Warfare」グループステージでHYDがAHRを撃破！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質なタクティカルFPSタイトルを手掛けるTeam Jadeは、本日2026年6月17日（水）に開催された『Delta Force』の国際大会「2026 Delta Force Invitational: Warfare」において、日本地域チームHYDがAHRに勝利したことを発表しました。

本大会は、『Delta Force』の大規模戦闘モード「ウォーフェア」を舞台とした国際大会で、各地域を代表する強豪チームが集結し、世界の頂点を目指して激突します。今回の勝利はグループステージでの一戦ながら、HYDにとって『Delta Force』国際大会における初勝利となり、日本地域のシーンにとっても大きな一歩となりました。

■日本地域チーム【HYD】、AHRを相手に歴史的勝利

6月17日に行われたHYD対AHRの試合では、序盤から両チームが激しくぶつかり合う展開となりました。歩兵戦、ビークル運用、拠点を巡る攻防が目まぐるしく入れ替わる中、HYDは冷静な判断と連携力を発揮。要所で主導権を握り、最終的に勝利を収めました。

AHRも粘り強い反撃を見せましたが、HYDはチーム全体で戦況をコントロールし、最後まで集中力を切らすことなく勝利を手繰り寄せました。国際大会という大舞台で掴んだこの一勝は、今後の戦いに向けても大きな自信となるはずです。

■日本地域にとって大きな前進

今回の勝利は、HYDにとって単なる1勝にとどまらず、『Delta Force』日本地域の成長を示す象徴的な結果となりました。これまで国内イベントや日韓合同大会を通じて培われてきた経験が、国際大会の舞台で実を結んだ形です。

特に、20対20の大規模戦闘では、個々のエイム力だけでなく、分隊ごとの役割分担、ビークルとの連携、拠点制圧のタイミング、そして試合全体を見据えた判断力が求められます。そうした総合力が問われる環境の中で勝利を収めたことは、日本地域チームHYDの確かな成長を示すものと言えるでしょう。

■大会はダブルエリミネーション形式で進行。決勝は6月21日

「2026 Delta Force Invitational: Warfare」は、20対20の大規模オブジェクト戦を競う国際大会です。各チームは、歩兵戦闘、車両操作、マップ理解、そして目標達成に向けた連携力を総合的に問われます。

大会はダブルエリミネーション形式で進行し、初日に敗れたチームにもローワーブラケットから巻き返すチャンスが残されます。6月17日のオープニングデーでは、LT対HAN、FX対RBN、HYD対AHR、TXD対RRQの4試合が行われ、各チームが次のステージ進出を懸けて戦いました。

今後の主なスケジュールは以下の通りです。



▼公式配信！

・Youtube：https://youtube.com/@DeltaForceGame

▼ミラー配信！

https://x.com/DeltaForceG_JP/status/2066853611255267726?s=20

▼6月18日（木）14:00開始

ブラケットステージが行われ、初日の勝者はアッパーブラケットを、敗者はローワーブラケットを戦います。

▼6月19日（金）14:00開始

ローワーブラケットステージが行われ、敗者復活を懸けたBO3形式の試合が続きます。

▼6月20日（土）17:00開始

アッパーブラケット決勝およびローワーブラケット決勝が行われ、グランドファイナルに進出する2チームが決定します。

▼6月21日（日）17:00開始

グランドファイナルがBO5形式で行われ、2026年のDFIW王者が決定します。

■次戦にも期待高まるHYD

グループステージはまだ続きます。今回の勝利によって勢いを掴んだHYDは、次戦でもさらなる躍進を目指します。

Team Jadeは、世界の強豪に挑むHYDの活躍を引き続き応援してまいります。日本地域のオペレーターの皆様も、ぜひ公式配信を通じて、日本地域チームの挑戦を見届けてください。

今後の試合スケジュールや大会に関する最新情報は、『Delta Force』公式X（https://x.com/DeltaForceG_JP）にて随時発表予定です。

『Delta Force』概要

タイトル：Delta Force

開発：Team Jade

パブリッシャー：TiMi Studio Group

プラットフォーム：PC/Consoles/Mobile

PC版&モバイル版正式リリース日：2025年4月22日

コンソール版正式リリース日：2025年8月19日

料金：基本無料、ゲーム内課金あり

公式サイト：https://www.playdeltaforce.com/ja/

PlayStation：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014058/

XBOX：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/KEYWORD/9NRMZXGKP4NM

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6451399876

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp)

Steam：https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force/?l=japanese

X：https://x.com/DeltaForceG_JP

YouTube：https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP

Discord：https://discord.gg/deltaforcejp

『Delta Force』について

『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。

Team Jadeについて

Team Jadeは、TiMi Studio Groupに所属、『Call of Duty: Mobile』や、10年以上にわたり人気を誇るPCシューターゲーム『Assault Fire』の開発で知られ、BAFTAやTGAなどの受賞歴を持つ業界のベテランが集う精鋭開発チームです。