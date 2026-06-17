「すべての著者を、主役に。」著者プロフィールと書籍情報を世界へ発信する『hon.wiki』ティザーサイト公開

アッカ・コミュニケーションズ合同会社詳細を見る :https://hon.wiki/

日本人著者のプロフィール・著書・活動情報を集約し、日本語と英語で世界へ発信する日本人著者データベース「hon.wiki（ホン・ウィキ）」のティザーサイトを公開いたしました。



hon.wikiは、「すべての著者を、主役に。」をコンセプトに、本ではなく“その本を書いた人”に光を当てることを目的とした新しい情報発信プラットフォームです。

著者一人ひとりの知識・経験・物語を未来へ残し、日本国内だけでなく世界中の読者へ届けることを目指しています。

ティザーサイトでは、サービスコンセプトや今後の展望を公開するとともに、著者様および出版社・出版関係者様向けの先行案内メールマガジン登録受付を開始いたしました。



【ティザーサイト】

https://hon.wiki/

背景について「本」が主役の市場から、「著者」が主役のプラットフォームへ

現在、書籍を検索・紹介するプラットフォームの多くは、「本（商品）」を中心に構成されています。

一方で、出版後の著者は、自身の活動や想い、これまでの著作を継続的に発信する場を十分に持てていないのが現状です。



また、著者情報は出版社サイト、SNS、ブログ、個人サイトなどに分散しており、日本だけでなく海外の読者や出版関係者が著者について深く知ろうとしても、情報を探しにくい状況があります。

hon.wikiは、

「あなたの想いと本が、未来へつながる」

「本ではなく、その本を書いた『人』に、光を。」

というコンセプトのもと、著者一人ひとりにスポットライトを当て、長期的に価値を発信できる場を提供することを目指しています。

サービス概要

「hon.wiki」は、日本人著者のプロフィールや著書、活動情報を一元化するデータベースサービスです。

著者ごとに専用ページを作成し、以下のような情報を掲載できる仕組みを提供します。

著者プロフィール

あなたの物語や専門分野、活動内容をわかりやすく紹介します。

著書一覧

これまでに出版した書籍を一覧で掲載し、読者との接点をつくります。

著者メッセージ

著者自身の想いやビジョンを読者へ届けます。

多言語対応

日本語・英語で情報を発信し、海外読者との接点づくりを支援します。

その他著者関係サイト

講演活動、コラム執筆、ECサイトなど、著者が紹介したい関連サイトを3件まで掲載できます。

各種リンク

SNSや公式サイトなどをまとめて掲載できます。

動画メッセージ

動画メッセージや書籍紹介動画を1本掲載できます。

著者に直接コンタクトできる「著者連絡機能」

ウェブサイトを持っていない著者の方でも、自身の活動や実績を発信しながら、講演依頼・取材依頼・執筆依頼などの問い合わせを受け付けることができます。

【主な特徴】日本の著者と世界をつなぐ

hon.wiki最大の特徴は、日本人著者の魅力を世界へ発信することを前提に設計されている点です。

著者プロフィールや書籍情報を日本語だけでなく英語でも発信することで、日本国内だけでなく海外の読者、出版社、翻訳関係者、メディア関係者との新たな出会いを創出します。

将来的には、日本人著者データベースとして国内外へ広く情報を発信し、優れた知識や経験、物語を持つ著者が言葉の壁を越えて発見される「グローバルハブ」となることを目指しています。

▼先行案内メールマガジン登録受付開始

サービス公開や機能追加に関する最新情報をお届けする先行案内メールマガジンの登録受付を開始しました。

- 著者の皆さま- 出版社の皆さま- 出版プロデューサーの皆さま- 出版スクール運営者の皆さま- 出版関連事業者の皆さま

https://hon.wiki/

※本登録ではなく、サービス公開や新機能のお知らせをお届けするための先行案内メールマガジンです。

▼出版社・出版関係者向けの取り組み

hon.wikiでは、出版社紹介ページは、無料でご登録・ご利用いただけます。

また、出版社・出版プロデューサー・出版スクールなどを対象としたパートナー制度も準備を進めています。

▼代表者コメント

出版はゴールではなく、新たな発信のスタートです。

私たちは本を売るためだけの場所ではなく、その本を書いた著者自身が継続的に情報発信できる場所をつくりたいと考えています。

商業出版、自費出版を問わず、すべての著者の知識や経験、物語には価値があります。

hon.wikiが、日本の著者と世界をつなぐ新しい入口となり、著者一人ひとりが主役になれる場へ成長していくことを願っています。

▼運営会社

https://www.accacom.jp/

会社名 ：アッカ・コミュニケーションズ合同会社

代表者 ：代表社員 伊藤みゆき

所在地 ：107-0062 東京都港区南青山2-22-14

設立 ：2011年7月7日

TEL ：050-3159-6003（代表）

▼事業内容

・ホームページ制作・ネットショップ支援・コンサルティング

・セミナー事業・企業研修

・インターネットメディア・広告代理業

・書籍の企画・制作・出版業務

【本件に関するお問い合わせ先】

https://hon.wiki/contact