SATELLITE Tech Solutions、教育事業特化のオールインワンAI「KNOWLEDGE FORCE」を提供開始

SATELLITEHOLDINGS株式会社

2026年6月18日

SATELLITE Tech Solutions株式会社（SATELLITE HOLDINGSグループ）

SATELLITE Tech Solutions株式会社（本社：東京都中央区、取締役CEO：岩世 祐生／代表取締役CAIO：金藤 優太）は、教育・コンテンツ販売事業者に特化したオールインワンAIプラットフォーム「KNOWLEDGE FORCE（ナレッジフォース）」の提供を開始しました。

KNOWLEDGE FORCEは、教材の創造から、会員サイト・LPの構築、LINEや決済、顧客の学習サポートまでを1つに統合し、AI駆動を前提とした、事業者と受講生のための次世代の教育事業者特化型AIインフラです。

公式サイト：https://knowledge-force.app/

■ 開発の背景：スクール運営の「ツールの分断」を解消する

スクール・教育事業の運営では、商品設計、集客、教育、販売、顧客管理といった各工程ごとに別々のツールを契約・運用するのが一般的でした。ツールが分断されることでデータも分散し、運営コストと管理工数の増大を招いていました。

KNOWLEDGE FORCEは、これら5つのフェーズを1つのシステムでシームレスに統合します。受講生データとマーケティングデータを自動で紐付け、データの一元管理によって、運営コストの削減と売上の最大化を同時に実現します。



■ 主な特長

第一に、5大フェーズのシームレスな統合です。商品設計＆集客（LP構築）、教育＆販売（LINE配信・講座提供）、顧客管理＆24時間自動サポートまでを、一気通貫で連携させます。

第二に、教育事業に特化したAIです。汎用AIは指示の出し方次第で精度が変わりますが、KNOWLEDGE FORCEはスクール・教育事業にチューニングされており、商品設計・集客・成約・CS対応に特化したプロンプトとデータを内蔵。会員サイトにアップした講義動画やテキストをAIが自動で学習し、ボタン1クリックや簡単な入力だけで、目次やLP、配信文を生成します。

第三に、主要な生成AIモデルへの対応です。高性能なAIモデルを個別に契約することなく、1つの管理画面から用途に応じて使い分けられます。複数のAIツールを個別契約する場合と比べ、固定費を大幅に抑えられます。

第四に、事業を加速する7つの主要機能です。講座作成、ノーコードLP制作、LINE拡張機能、タスク管理、カスタムCSボット、データ一元管理、AIエージェントを備え、他社ツールでは実現しにくい「自走型スクール運営」を支えます。



■ 料金プラン

事業の成長ステージに合わせた4プラン（ベーシック／スタンダード／プレミアム／エンタープライズ）を用意。月額9,800円（税込）からで、30日間の無料トライアルを提供します。年払いを選ぶと特典として100クレジットを付与します。

プラン表

（取締役CEO 岩世 祐生）

「教育・コンテンツ事業の現場では、ツールが分断されているために、本来もっとも時間を注ぐべき『中身づくり』に集中できない、という課題を数多く見てきました。KNOWLEDGE FORCEは、商品設計から顧客管理までを一つにつなぎ、事業者が運営の煩雑さから解放される状態を目指したものです。浮いたコストと時間を、新しい価値の創造に振り向けていただきたいと考えています。」

（代表取締役CAIO 金藤 優太）

「汎用的なAIは強力ですが、その力を引き出すには使い手の習熟が求められます。KNOWLEDGE FORCEは、教育事業のデータと知見をあらかじめAIに組み込むことで、専門知識がなくてもプロレベルの成果物にたどり着ける状態を設計しました。会員サイトの教材をAIが自動で学習し、目次もLPも配信文も、簡単な操作で形になります。AIを“使いこなす”のではなく、AIが“前提として動く”プラットフォームを目指しました。」

■ ご利用方法

公式サイト（https://knowledge-force.app/）より、30日間の無料トライアルをお申し込みいただけます。

LINEからのご登録：https://knowledge-force.app/qr/KgXbN3FzRxst-vCqwqoydA

■ 会社概要

SATELLITE Tech Solutions株式会社

所在地：東京都中央区日本橋富沢町10-13 WORK EDITION NIHONBASHI 4F

代表者：代表取締役CEO 岩世 祐生／取締役CAIO 金藤 優太

事業内容：AIプロダクトの開発・提供

グループ：SATELLITE HOLDINGS

■ 本件に関するお問い合わせ

SATELLITE HOLDINGS株式会社／SATELLITE Tech Solutions株式会社

メールアドレス：contact.satellite@satellite-holdings.co.jp