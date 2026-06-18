スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』北中米W杯プレビュー号が増刷――サッカー特集号として15年ぶり！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は6月11日に発売されたスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』北中米W杯プレビュー号が売上好調のため雑誌としては異例の増刷を決定しました。サッカー特集号としては2011年のアジアカップでの日本優勝時の特集号以来の増刷となります。

■Number編集長・中村毅のコメント

出場48カ国完全選手名鑑付きで特別定価990円（税込）15年前に増刷したアジアカップ特集。解説者としても話題の本田圭佑さんが表紙

サッカー特集号の増刷としては15年ぶりと聞いて、当該号の「アジア杯激闘録」（2011年2月9日発売）を確認すると、李忠成選手が豪快なボレーでアジアカップ優勝を決めたことを思い出すとともに、「そういえばそのゴールのアシストは長友だった」と今も日本代表の長友佑都選手の活躍の息の長さにあらためて驚かされました。

今回の北中米ワールドカップ「日本代表 悲願への論点」は巻頭が「最高の景色」を目指す森保一監督のインタビュー。上田綺世、久保建英、中村敬斗、鎌田大地、鈴木彩艶など攻守の主力となるメンバーの記事も掲載しています。また、「出場48カ国選手名鑑」も綴じ込み付録となっていますので、観戦のお供に最適です。

15年前のアジアカップと同じ「優勝」を目指して、一緒に日本代表を応援しましょう！

■媒体情報

雑誌名：『Sports Graphic Number』1145・1146・1147号

発売日：2026年6月11日（木）※首都圏基準

特別定価：990円（税込）

関連URL：https://number.bunshun.jp/

■ 『Sports Graphic Number』について

1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している。