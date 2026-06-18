品川区　認知症普及啓発事業（令和8年度）「あたまの元気度チェック」をミレニアが継続受託

株式会社ミレニア

セントケア・グループ傘下の株式会社ミレニア（本社：東京都港区、以下「当社」）は、東京都品川区（区長 森澤 恭子）が、認知症に関する正しい知識の普及啓発の促進に向けて実施しているあたまの元気度チェック事業（以下、本事業）について、令和８年度も継続受託することが決まりましたのでお知らせいたします。

年間、月次「あたまの元気度チェック」広報チラシ

本事業は、区内在住の50歳以上の品川区民を対象とした、もの忘れの訴えのない時期から、自身のあたまの元気度を確認する機会提供を通じ、認知症を誰もが我が事として捉え、早期から関心を持てるよう意識の醸成を図るを目的とした事業です。

令和6年度、７年度の実績

当社の認知機能スケール「あたまの健康チェック(R)」が機能評価法として採用され令和6年度より、あたまの元気度チェック会を区内各所の施設で開催し、あたまの元気度を確認する機会の提供を通じて、認知機能低下にかかる情報啓発や健康づくりに資する各種事業への参加勧奨を行って参りました。

本事業は、品川区として初めて65歳未満人口も対象とした認知症に関する正しい知識の普及啓発事業として実施され、両年度実績において65歳未満人口の参加率は全体の３割にのぼり、若年層への普及啓発体制の定着が確認されて参りました。

区内各所の施設で開催されたあたまの元気度チェック会会場で実施された参加者アンケート調査では、本事業をきっかけに既存の区内健康づくり・介護予防事業等への参加意欲の向上や、認知症の備え・リスク低減に対する意識向上を示すデータが両年共に確認されました。



令和８年度の計画

認知症は誰もがなり得るものであるとの観点から、中年期から誰もが認知症にかかる正しい情報に手が届き、リスク低減のための情報を入手でき、将来に備えられる、認知症の人も尊厳を保持しつつ、希望を持って自分らしく暮らすことができる社会の実現を基本理念として、本事業を推進して参ります。

本事業では、50歳以上の区民を対象に、あたまの元気度を確認する機会提供を通じて、認知症への意識醸成および普及啓発や地域の社会資源の周知を図るとともに、対象者層に対しては積極的にもの忘れ検診への受診勧奨を推進してまいります。

誰もが手に取れる普及啓発冊子65歳未満層も手に取れる、普及啓発冊子を提供

令和７年度より、65歳未満層が手に取れる普及啓発冊子を採用し、国の「認知症施策推進計画」で示される「新しい認知症観」や日常から備えられる取り組みや万一の際の相談先情報を中年期から手に届く情報となるよう、広報ツールの整備を進めます。

地域資源の情報を分かりやすく地域資源や相談先、予防介入事業への参加勧奨

昨年度事業で聴取されたアンケート調査では、あたまの元気度チェックへの参加後では、認知症の備えや健康づくりの取り組みに対する行動変容意欲を示す回答が目立ちました。本事業に参加の区民へは、地域で提供される様々な認知症や健康づくりに関連する事業の情報提供と参加勧奨を推進してまいります

リスク低減に資する活動のきっかけに「あたまの元気度チェック」を通じた状態把握の機会提供

品川区内に在住の50歳以上の方であれば、どなたでも申込みが可能です。随時、予約制にて受検希望者の受付を開始いたします。

現地受検会は先着480名を上限に８回（各回定員設定60名前後）の 「あたまの元気度チェック」受検会を区内施設にて開催し、ご都合により現地参加の難しい方向けには、自宅からお電話を通じて「あたまの元気度チェック」が受検いただけるコールセンター対応体制（先着112名）を整備いたします

申し込み予約方法：

１. 品川区担当窓口で、希望の受検日時をご予約ください

お電話（03-5742-6802）でのご予約も受け付けています

２. 品川区電子申請： 下記専用ページからご予約を受け付けています

https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/reserve/offerList_detail?tempSeq=4280

品川区電子申請サイトはこちら

現地開催の日程・会場：

区内各所で現地開催の「あたまの元気度チェック」受検会（各回定員60名、先着計480名程度）は、

下記日程で開催いたします：

ご希望の日程、会場をご予約ください

電話受検対応の日程：

現地開催にご都合で来場が難しい方などを対象に、ご自宅からお電話で「あたまの元気度チェック」受検会にご参加いただけるよう、コールセンター受検対応（定員先着１１２名程度）を下記日程で実施いたします：

ご予約はお早めにどうぞ

【品川区 あたまの元気度チェック 専用サイト】

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kenkou/kenkou-koureisya/20240607190910.html

品川区 あたまの元気度チェック 専用サイト

品川区 あたまの元気度チェック オリエンテーション・ムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eBNeQKWq5oc ]QRコードからもオリエンテーションムービーを閲覧できます

セントケア・グループ ミレニアの包括的な事業支援体制

当社は、全国の健診施設での運用支援に加え、自治体・医師会と共に認知症関連事業において連携し、それぞれの地域性や課題に合わせ、地域資源を有効活用した、「あたまの健康度」の観察機会提供や、予防介入事業等への参加勧奨をはじめとする、事業支援、ノウハウ提供、地域連携サポートや医療への連携性確保に向けた取り組みを推進しております。

これまでの知識と経験を基に、今後も、一般生活者の皆様が健康な時期から「あたまの健康」を意識し、認知症の早期発見・対応・リスク低減等の備えが実現し得るまちづくりに貢献し、認知症当事者が尊厳をもって自分らしく生活できる「共生社会」の実現に寄与してまいります。

＜参考資料＞

認知機能スケール「あたまの健康チェック(R)」 について

認知機能低下の訴えのない健康な方（対象年齢30歳～99歳）から受けられる、国内では初めての認知機能スケール。健常域における認知機能の定量的経時評価が可能。認知機能の状態を0～100の独自指標（MPI値）で分かりやすく経時評価。一般的な認知機能評価法とは異なり、短時間（約10分）に、検者の職能や経験を問わず、安定した客観評価が行える点が特徴。全国の健診施設、自治体、大学・研究機関、企業・団体などが広域に採用。

- 2006年度から認知機能評価サービスの提供を開始した民間最古参- 2016年度、AMEDの認知症予防事業IROOP（アイループ）(https://www.ncnp.go.jp/shiryou/iroop.html)における公式認知機能評価法に採択- 2018年度から、神奈川県ME-BYO（未病）ブランド(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f531787/p1078097.html)認定サービスとなる- 2020年度、本スケールを用いた自治体での社会実装事例が厚生労働省研究班による「自治体における認知症の予防に資する取組事例集(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001324248.pdf)」で複数掲載- 2022年度、本スケールを用いた新分析法が、米ADNI研究(https://adni.loni.usc.edu/)Data Inventoryに収載- 2023年度、本スケールを用いた自治体と医師会との連携事業が、厚生労働省老健局長優良賞（自治体部門）を受賞(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36484.html)- 2024年度、全日本トラック協会発刊 「健康起因事故防止マニュアル(https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/rodo/kenko_manual2024.pdf)」に掲載- 2024年度～現在、東京都内自治体の認知症普及啓発事業、もの忘れ検診事業を担当

＜あたまの元気度チェックに関するお問い合わせ＞

品川区 福祉部高齢者地域支援課 認知症施策推進係

140-8715 東京都品川区広町2丁目1-36

TEL：03-5742-6802

【電子申請： あたまの元気度チェック 参加申込用】

https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/reserve/offerList_detail?tempSeq=4280

【品川区 あたまの元気度チェック 専用サイト】

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kenkou/kenkou-koureisya/20240607190910.html

＜本件リリースに関するお問い合わせ＞

セントケア・グループ

株式会社ミレニア あたまの健康チェック 担当

105-0021 東京都港区東新橋2-18-3 2F

TEL：03-5408-7770

FAX：03-5408-7771

Mail: info@millennia-corporation.jp

URL: https://www.millennia-corporation.jp/ninchi/mci/index.html