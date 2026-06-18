タクシーアプリ「S.RIDE」、菅田将暉さん出演の新CMを本日公開　6月22日（月）よりテレビCM放映開始

S.RIDE株式会社

タクシーアプリ「S.RIDE(R)（エスライド）」を提供するS.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本洋平）は、俳優の菅田将暉さんが出演する新CM『先に行くなら』篇を、本日2026年6月18日（木）よりS.RIDE公式YouTubeチャンネルにて公開し、タクシーサイネージメディア「GROWTH」で先行放映します。本CMは、6月22日（月）よりテレビCMとして放映開始し、同日よりオンライン広告でも展開予定です。梅田サイファーさんによる書き下ろし楽曲に乗せて、ワンスライドでタクシーを呼べる「S.RIDE」による、都市でのスマートな移動体験を表現しています。

新TVCMコンセプトと見どころ

今回のCMテーマである「Urban Mover」は、「時代を肌で感じ、都市を自在に動き回りながら、自分をアップデートし続ける人」を象徴しています。都市的で洗練された街並みを背景に、菅田さんがビジネスやプライベートの様々な局面で「S.RIDE」を使いこなし、スムーズに次の目的地へと向かう姿を、ハイコントラストでクリアなフィルムルック調の映像で捉えています。

CMの楽曲は、ヒップホップ・クルー、梅田サイファーさんに作詞・作曲を担当いただきました。一度聴いたら頭から離れない印象的なリリックと、「Urban Mover」を彷彿とさせる都会的な空気感が重なり合う楽曲に仕上がりました。

新CMストーリー

舞台は、都市の空気を感じさせる洗練されたオフィス街。打ち合わせを終えた菅田さんが、S.RIDEアプリの画面を「ワンスライド」した瞬間、周囲の時間や街の喧騒が静止し、自分を迎えに来るタクシーだけが滑らかに動き出します。軽やかな表情で車内へ乗り込む姿を通じて、都市の流れに左右されず、次の目的地へスマートに先へ進む様子を描きました。ラストには「先に行くならS.RIDE」というメッセージとともに、先進的でスマートな移動体験を印象付けます。

CM概要- CMタイトル：『先に行くなら』篇（15秒・30秒）- 出演：菅田 将暉（すだ まさき）- 公開日：2026年6月18日（木）- 公開媒体：S.RIDE公式YouTubeチャンネル『先に行くなら』篇（30秒）https://youtu.be/6Jk1dd4Oy_Y『先に行くなら』篇（15秒）https://youtu.be/91MoajwmuYU- 放映開始日：タクシーサイネージメディア「GROWTH」：2026年6月18日（木）テレビCM：2026年6月22日（月）オンライン広告：2026年6月22日（月）新CM放映開始を記念したXフォロー＆リポストキャンペーンを実施

新CM『先に行くなら』篇の放映開始を記念して、2026年6月22日（月）よりXフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。キャンペーン期間中に、S.RIDE公式Xアカウント（@SRIDE_TAXI(https://x.com/SRIDE_TAXI)）をフォローのうえ、対象のキャンペーン投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で50名様にS.RIDEで利用できる10,000円分のクーポンをプレゼントします。

＜SNSキャンペーン概要＞

- キャンペーン期間：2026年6月22日（月）～2026年7月5日（日）- 賞品：S.RIDEで利用できる10,000円分クーポン（1,000円分×10枚）- 当選人数：50名様

※キャンペーンの参加にはXのアカウントが必要です。

※非公開設定のアカウントは今回のキャンペーン対象外となります。

※当選者には、S.RIDE公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡します。ダイレクトメッセージを受信できない場合、当選が無効となる場合があります。

法人契約プラン「S.RIDE Biz」のタクシー広告を放映

6月18日（木）より、タクシー利用の配車・決済・請求管理を一元化できる法人向けプラン「S.RIDE Biz（エスライド ビズ）」の動画広告をタクシーサイネージメディア「GROWTH」にて放映開始します。企業のDX推進や経費精算の効率化をサポートする「S.RIDE Biz」の機能性を紹介しています。

- S.RIDE Biz 『領収書卒業』篇（30秒） https://youtu.be/6MwZMe8RR5g- S.RIDE Biz 『領収書卒業』篇（15秒）https://youtu.be/WlaOyWcMyko

菅田将暉さんインタビュー

Q：S.RIDEへの印象や、魅力に感じている点を教えてください。

A：都内で移動する際はS.RIDEでタクシーを呼んでいます。まさにスムーズ、気楽さ、軽やかな印象があります。アプリも使いやすいですし、ロゴデザインのカラーリングもモダンで、重荷みたいなのがなく、軽やかです。

Q：移動中に「これは間に合わないかも！」と焦った経験や、タクシーを呼べて「助かった！」みたいなエピソードはありますか。

A：やっぱり雨の日ですね。傘と荷物を持って、多くの人が行きかう場所だと、もう動けなかったりするので、大した距離じゃなくても、1分でも急ぎたい時にタクシーは助かりますし、ありがたいです。

Q：タクシーの中では普段何をされていますか？乗車の際に、行ってしまうことがあれば教えてください。

A：音楽を聴きながら本を読んでいます。リファレンスやインスピレーションになるような曲を聴くこともあれば、（次の仕事に向けて）聴かなければいけないものを聴く、読まなければいけないものを読むことが大半です。結構、インプットの時間になっています。

Q：CMのコンセプト「すぐ呼べる、もう来てる」というスピード感にちなみ、「これはスピーディーに解決したい」と思っている日常の悩みを教えてください。

A：道（を調べること）が苦手です。方向音痴なんでしょうね。帰り道が分からなくなります。駅に向かう道であっても、その辺の道でも。絶対に迷うのが分かっているから、居た場所や行かなければいけない場所を、地図で確認して、周りを見ながら、道を確認することにすごく時間がかかるので、スピーディーに解決できたら嬉しいです。

梅田サイファーさんメンバーからのコメント- この度はお誘いいただきありがとうございます！普段の一曲よりも短い分、景色や気持ちの面を伝えるには、どういう言葉をチョイスすればいいのか迷ったりしましたが、出来上がりにはすごく満足していて、早く皆さんの元に届いてほしいです！（KOPERU）- 30秒という短い尺の中でどれだけS.RIDEのイメージを想起させれるか？その上でどれだけパンチある言葉を残せるか？を考えてワードを絞り出しました！実際に乗車した際にチェックして頂きたいです！！（teppei）- S.RIDEのCM楽曲をKOPERUとteppeiと共に制作させていただきました！個人的に日頃より利用させていただいていたので、光栄に思います。目的地に向けて街を軽快に走ることをイメージしました。サービスと一緒にお楽しみください。（peko）菅田将暉さんプロフィール

1993年2月21日生まれ、大阪府出身。2009年「仮面ライダーW」で俳優デビュー。

以降、ドラマ・映画・舞台・ラジオなど幅広く活躍中。

主な出演作として、映画「笑いのカイブツ」、「劇場版 君と世界が終わる日に FINAL」、「Cloud クラウド」、「サンセット・サンライズ」、「ミーツ・ザ・ワールド」（声の出演）、「人はなぜラブレターを書くのか」、ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」、「火星の女王」、「豊臣兄弟！」など。

6月19日公開の映画「黒牢城」に出演。

梅田サイファーさん プロフィール

大阪梅田駅の歩道橋で行われていたサイファー（輪になり即興でラップをするセッション）の参加者から派生した集合体。

多くのメンバーがラップバトルで輝かしい成績を残し、R-指定を代表に全国区のラッパーを輩出してきた。

上下関係はなく、リーダーの存在はおろか結成の話があったわけでもない。

あくまで個人の集まりでありグループでないことが特徴。

”ラッパー同士の繋がりから生まれた自由な関係性”そのものが梅田サイファーと言える。

映像作家、デザイナー、トラックメイカーなどの顔を持つメンバーもおり、その活動は多岐に渡る。

2018年、インディーズアーティストとしてリリースした「マジでハイ」が1000万回再生を超えるスマッシュヒット。

2021年、「THE FIRST TAKE FES」へ出演。「梅田ナイトフィーバー’19」「トラボルタカスタム ft. 鋼田テフロン」の2曲を歌唱し3000万回再生を超える大ヒットとなり話題となった。

2023年、Sony Music Labelsより『RAPNAVIO』でメジャーデビュー。

2024年、メジャー2枚目となるアルバム『Unfold Collective』をリリース。同年「THE FIRST TAKE」に出演し「スイッチ/BE THE MONSTERR」「Rodeo13」を歌唱し話題となる。

2025年には5曲入りEP『金盤』、メジャー3枚目となるアルバム『HAPPY RETENTION』、キングオブコントのOPをリアレンジした4曲を収録したEP『King or Clown』を立て続けにリリース。グループ初となる47都道府県TOURも開催。

■タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」とは

タクシーアプリ「S.RIDE」 https://www.sride.jp/jp/

ソニーグループのAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリ



対応エリア：https://www.sride.jp/jp/area/

宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/大阪府/熊本県

主なアプリ機能：

・個人向けおよび法人向けのタクシーの配車（いますぐ呼ぶ/予約(空港定額含む)/事前確定運賃）

・クレジットカードの事前登録によりアプリからの配車でスムーズなネット決済

・流しからの乗車でも車載タブレットからネット決済が可能なS.RIDE WALLET（エスライドウォレット）

・経費精算プログラムとの連携 / メールでの電子領収書発行

対応決済：S.RIDE Biz / Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /

CAB CARDモバイル決済

アプリDL：

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

■S.RIDE Bizとは

管理者から発行されるビジネスアカウントの招待コードをタクシーアプリ「S.RIDE」に設定するだけで、法人利用・個人利用をアプリ画面内で簡単に切り替えることができ、請求書払いが可能となります。また、街中で流しのS.RIDE提携タクシー*に乗車した際も、「S.RIDE WALLET（エスライドウォレット）」を利用することにより、請求書払いにすることが可能です。車内での決済や領収書の管理が不要となり、タクシーを快適に業務利用することができます。

*乗車するタクシーが、S.RIDE WALLETに対応している必要があります。

サービス名：S.RIDE Biz https://www.sride.jp/biz/

対応エリア：宮城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/大阪府/熊本県

※順次拡大予定。また対応エリアであってもご乗車のタクシー事業者によってはサービスに対応していない場合がございます。

■S.RIDE株式会社

会社名 ：S.RIDE株式会社

住所 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設立 ：2018 年 5 月 31 日

代表者 ：橋本 洋平

事業内容 ：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL：https://www.sride.jp/jp/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA

Facebook ：https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI

X(Twitter)：https://x.com/SRIDE_TAXI

Instagram：https://www.instagram.com/s.ride_official_/

※“S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。