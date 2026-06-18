雨のラウンド後、約95%のゴルファーがメンテナンスを実施！ケア内容の実態を調査【チキンゴルフ調べ】

株式会社クリアセミパーソナルゴルフレッスン「チキンゴルフ」を展開する株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：勝沼 潤）は、運営メディア「ゴルフの学び舎」にて、ゴルフ経験者273人を対象に、雨の日におけるラウンド後の道具メンテナンスに関するアンケート調査を実施しました（調査期間：2026年5月）。

雨の日のラウンドでは、クラブやグリップ、シューズなどに水分や汚れが付着しやすく、晴天時以上に道具のコンディションへの配慮が求められます。

雨の日のメンテナンス不足は、グリップの滑りやクラブのサビ、シューズの劣化などにつながり、次回以降のプレーやスコアへ影響を及ぼす可能性もあります。

今回の調査では、ゴルファーが雨の日のラウンド後にどのようなメンテナンスを行っているのか、実際にどのような道具トラブルを経験しているのかについて調査しました。

「雨の日のメンテナンス方法が正しいのか不安」「道具の状態がスコアへ影響している気がする」という方は、ぜひ今回の調査結果を参考にしてみてください。

具体的なメンテナンス方法や、雨の日に注意したいポイントについては、チキンゴルフのコラムでも詳しく紹介しています。

⇒【チキンゴルフ メンテナンス】で検索！(https://chicken-golf.com/column/rain-round-care/)

調査概要

雨のラウンド後にメンテナンスを行うゴルファーは約95%



雨の日のラウンド後における道具のメンテナンス実施頻度については、94.9%のゴルファーが何らかのメンテナンスを行っていることが分かりました。



多くのゴルファーが、雨の日のラウンド後には「道具のケアが必要」という認識を持っていることがうかがえます。



特に雨天時は、クラブやグリップ、シューズなどに水分や泥汚れが付着しやすく、放置するとサビ・劣化・ニオイ・性能低下などにつながる可能性があります。



長く快適にゴルフを楽しむためにも、ラウンド後のメンテナンス習慣を見直すことが重要といえるでしょう。

メンテナンス内容は「乾燥」「拭き取り」が中心、本格的なケアは少数派



雨の日のラウンド後に行っている具体的なメンテナンス内容については、「風通しの良い場所で乾燥させる」：71.8%が最も多く、次いで「タオルで拭くだけ」：57.9%という結果になりました。

一方で、「中性洗剤・専用クリーナーで洗う」：22.7%、「グリップを専用クリーナーで拭く」：19.8%といった専門的なメンテナンスを行っているゴルファーは少数派となっています。

この結果から、多くのゴルファーが雨の日のラウンド後のメンテナンスを行っている一方で、実際には「乾かす」「拭く」といった簡易的なケアが中心になっていることがうかがえます。

メンテナンスを意識する道具は「アイアン」「シューズ」が上位

雨の日のラウンド後、特に気をつけてメンテナンスしている道具については、「アイアン」：53.8%が最も多く、次いで「シューズ」：51.3%という結果になりました。

特にシューズは、雨や芝の水分を直接受けやすく、濡れた状態のまま放置すると型崩れやニオイ、素材の劣化につながる可能性があります。

また、アイアンもショット時に芝や地面と接触する機会が多く、泥や水分が付着しやすいため、フェースや溝に汚れが残るとスピン性能や打感に影響する可能性もあります。

このようにスコアやショットの安定性を意識して、ラウンド後に汚れを拭き取ったり乾燥させたりするゴルファーが多いと考えられます。

普段からクラブを点検しているゴルファーは37.7%、一方で15.8%は「ほとんど点検しない」

普段、クラブやグリップの状態をどのくらい点検しているかについては、「ラウンド・練習のたび」が37.7%で最多となりました。

一方で、「年1回程度」7.0%、「ほとんど点検しない」15.8%と、定期的な点検を行っていないゴルファーも一定数存在しています。

さらに、平均スコア別に「道具状態がプレーやスコアへ影響したと感じたことがあるか」を見ると、平均スコアが100～109のゴルファーが多い結果となっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152893/table/61_1_c85f5ae68d909f140fd4674541240817.jpg?v=202606180951 ]

100切りを目指すゴルファーはスコア改善への意識が高まることで、グリップの滑りやクラブ状態など、道具のコンディションによる影響にも気づきやすくなっていると考えられます。

スコアアップや安定したプレーを目指すためには、スイング練習だけでなく、日頃の点検やメンテナンス習慣も重要といえるでしょう。

雨の日に道具トラブルを経験したゴルファーは60.8%、最多は「グリップの滑り・劣化」

今回の調査では、「雨の日のラウンドで道具トラブルを経験したことがある」と回答したゴルファーが60.8%にのぼり、多くの方が雨天時ならではの悩みを抱えている実態が明らかになりました。

一方、「特にトラブルを経験したことはない」と答えた人は39.2%となっています。

最も多かったのは「グリップが滑った／劣化した」30.8%で、次いで「シューズが傷んだ・型崩れした」22.3%、「クラブヘッドにサビ・腐食が出た」17.6%という結果になっています。

グリップ性能が低下すると、無意識に力みが生まれ、スイングバランスの崩れやミスショット増加につながる可能性があります。

また、シューズやグローブなど、身体に直接触れるアイテムのトラブルも多く、雨の日は単に濡れるだけでなく、プレー全体の快適性や安全性にも影響を与えていることが分かります。

雨天ラウンドでは、スコアだけでなく道具コンディションにも負担がかかるため、トラブルを未然に防ぐためにも、ラウンド後のケアや日頃の点検が重要といえるでしょう。

39.2%が「道具状態がプレーやスコアに影響した」と回答

道具の状態がプレーやスコアへ影響したと感じたことがあるかについては、39.2%のゴルファーが影響を実感していると回答しました。

一方で、「あまりない」29.7%、「まったくない」12.8%、「わからない」18.3%という結果となっています。

最も多かった影響は「ショットがブレた・ミスショットが増えた」で56.1%

「道具状態がプレーに影響したことがある」と回答したゴルファーに具体的な影響を聞いたところ、「ショットがブレた・ミスショットが増えた」が56.1%で最多となりました。

次いで、「ラウンドに集中できなかった」31.8%、「スコアが普段より悪くなった」30.8%という結果になっています。

ショットのブレやミスショットの増加は、雨によるグリップの滑りやクラブコンディションの影響が大きいと考えられます。

特にグリップ性能が低下すると、無意識に力が入りやすくなり、スイングバランスの乱れやショット精度低下につながるケースも少なくありません。

また、「ラウンドに集中できなかった」が3割を超えていることから、道具トラブルは技術面だけでなく、心理面にも影響を与えていることがうかがえます。

メンテナンスを始めた理由、最多は「明確なきっかけなし」

道具のメンテナンスを意識するようになったきっかけについては、「特にきっかけはない／なんとなく」が27.8%で最多となりました。

次いで、「上級者・コーチからのアドバイス」：23.2%、「道具の値段が高かったから」：21.2%という結果になっています。

また、「スコアに影響した実感があった」：19.3%、「道具のトラブル・故障を経験した」：17.0%と、プレー中の経験を通じてメンテナンスの重要性を意識するようになったゴルファーも多い結果となっています。

特に、プレー中の違和感やスコア悪化を通じて、道具コンディションの重要性に気づくケースもあると考えられるでしょう。

今回の結果から多くのゴルファーは、実際のプレーや道具トラブルをきっかけにメンテナンスへの意識を高めていることがうかがえます。

雨の日のメンテナンス不足がスコアや道具トラブルにつながることも！正しいケア習慣が重要

今回のアンケート結果から雨の日のラウンド後にメンテナンスを行っているゴルファーは多い一方で、「乾かす」「拭く」といった簡単な方法が中心であることが分かりました。

また、実際には6割以上のゴルファーがグリップの滑りやクラブのサビ・シューズの劣化など、雨の日ならではの道具トラブルを経験しています。

特に雨の日は、クラブやグリップ、シューズなどに水分や汚れが残りやすく、放置することで性能の低下や劣化につながる可能性があります。

安定したプレーを維持するためには、ラウンド後の乾燥や清掃だけでなく、日頃から道具の状態を確認する習慣も大切といえるでしょう。

しかし「ミスショットの原因がスイングなのか、道具の状態が悪いのか」を見極めるのは、プレーヤー自身ではなかなか難しい部分でもあります。

そうしたときに役立つのが、客観的な視点でフォームやプレーを確認できる練習環境です。

「チキンゴルフ」では、全打席高性能シミュレーター付きの環境でセミパーソナルレッスンを提供しています。

天候に左右されず安定した環境で練習できるため、雨の日でも継続してスイング改善に取り組めるのが特徴です。

「最近スコアが安定しない」「雨の日のプレーに苦手意識がある」という方は、日頃のメンテナンスとあわせて、第三者の視点を取り入れた練習環境を活用してみてはいかがでしょうか。

■会社名：株式会社クリア

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー24階

代表取締役：市川 智久

設立 ：2013年10月

HP：https://chicken-golf.com/

Instagram：https://www.instagram.com/chickengolf_official/

事業内容 ：パーソナルゴルフレッスン「チキンゴルフ」の運営

お客様からのお問い合わせ先

TEL：0120-186-282

■「ゴルフの学び舎」について

「ゴルフの学び舎」は、ゴルフの楽しさを軸にレッスンを提供するチキンゴルフが運営するオウンドメディアです。初心者にもわかりやすく役立つアドバイスや実践的かつ分かりやすいコンテンツをお届けしています。

【ゴルフの学び舎】URL：https://chicken-golf.com/column/

【チキンゴルフ公式】URL：https://chicken-golf.com/

■本アンケートの引用について

本アンケート結果を引用する場合は、必ず「チキンゴルフ」の明記と「ゴルフの学び舎」のURLの記載をお願いします。