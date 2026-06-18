仮面ライダー55周年記念！オリジナル音源を搭載した「音声目覚まし時計」が本日6月18日より予約受付スタート！第一次出荷分は200個限定、あの日の大興奮が今甦る

株式会社秀建コーポレーション仮面ライダー55周年記念

販売サイトはこちら：https://dag.thebase.in/p/00008(https://dag.thebase.in/p/00008)

仮面ライダー放送開始55周年を記念し、オリジナル音源3種と印象的な変身シーンを文字盤に採用した特別仕様の「音声目覚まし時計」を開発いたしました。本日2026年6月18日（木）より、特設ECサイトにて第一次出荷分（限定200個）の予約受付を本格開始いたします。

本作は、昭和のあの日、テレビの前にかじりつき、仮面ライダーの雄姿に胸を躍らせた大人たちへ贈る、熱い記憶を呼び覚ますメモリアルアイテムです。レトロなツインベル型の黒い本体に、ファン垂涎の音声ギミックとデザインを凝縮した、大人のためのコレクターズ商品となっています。

解説「朝から仮面ライダーの世界へ！あの熱い興奮が蘇る3種のオリジナル音源を収録」

背面の切り替えスイッチにより、大迫力の音声MAX出力で再現されるオリジナル音源3種と、クラシカルな通常の「ベル音」をお好みに合わせて毎朝切り替えてお楽しみいただけます。サウンドの詳細は以下の通りです。

「レッツゴー!!ライダーキック」

イントロの力強いギターリフが鳴り響いた瞬間、あの日にタイムスリップ！誰もが口ずさんだ伝説の主題歌が、大迫力の音声であなたの朝を最高潮に盛り上げ、ライダーと共に戦う活力を与えてくれます。

オープニング「ライダーの変身音」

重厚なベルトの回転音と、変身の瞬間を告げるあのサウンドが鮮明に響き渡ります。ヒーローへと変わる瞬間の緊張感が耳元に届き、毎朝の目覚めをドラマチックに演出。一瞬にして意識が覚醒するような、ファンにはたまらないサウンドです。

ライダー変身「ショッカー戦闘員の声」

「イーッ！」「ヒーッ！」という、あの耳に残る特徴的な叫び声が、朝の寝室に響き渡ります！戦闘員たちが躍動するような緊迫感あふれるボイスで、まるで特撮現場にいるかのような臨場感。あの独特の声で、否が応でもライダーの記憶が呼び起こされます。

ショッカー戦闘員

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目覚まし時計文字盤あの「伝説の雄姿」を刻んだ、特別デザインの文字盤

時計の顔となる文字盤には、荒野を駆け抜ける仮面ライダーの勇猛な姿を大胆にレイアウトしました。文字盤の右下には、55周年を祝う「55th GOGO!!」の記念ロゴを鮮やかに配置。作品の象徴であるロゴと、あの頃の熱狂をそのまま閉じ込めたかのようなデザインは、時計を見るたびに戦いの日々が鮮烈に蘇る、ファン垂涎の記念仕様です。

仮面ライダー放送開始55周年記念

仮面ライダー55周年記念 音声目覚まし時計

予約受付スタート： 2026年6月18日

第一次出荷分： 200個

定価： 8,800円（税込価格）

【仕様】

●サイズ（約）： 横12×縦9×奥行6cm

●重量（約）： 310g

●材質： 本体：鉄、風防：プラスチック

●仕様： ムーブメント：クォーツ式、6ヶ月保証、平均月差±60秒、単三乾電池×２本（マンガン推奨 ※充電式電池は使用不可）

●機能： アラーム音：ベル又は3種類の特別音声（主題歌・変身音・ショッカーの叫び）への切り替え

●販売サイト： https://dag.thebase.in/p/0000(https://dag.thebase.in/p/00008)8(https://dag.thebase.in/p/00008)

■株式会社秀建コーポレーションについて

屋号：ディレクトアートギャラリー

代表取締役：小林 賢一郎

設立：平成13年9月17日

資本金：1,000万円

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-5

東神田ビル3F

ディレクトアートギャラリー公式

【商品に関するお問い合わせ】

■商品内容等：03-5809-2946（9:30～19:00/土日祝休）

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。