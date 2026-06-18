AIエージェントの意思決定を支える企業データの生成拠点「AIデータ・ファクトリー」を開設

AIエージェントの活用で変わる、企業データの役割

ネットビジネスサポート株式会社

テクノロジーの進化により、企業データの役割は「情報の把握・確認（第1段階）」から「ターゲットの抽出（第2段階）」を経て、AIエージェント活用も当たり前になってきた現代では「AIによる戦略的意思決定の基盤（第3段階）」へと進化しています。

これまでのように人が企業データを読むのであれば、多少の情報の古さや粗さは経験で補うことができました。しかし、AIエージェントが自律的に比較・判断し、仮説を組み立てる現代においては、データの不備はそのまま戦略の誤りに直結します。弊社は、AIエージェント活用時代の企業データには、これまで以上に高度な「4つの条件」が必要であると考えます。

AIエージェント活用において、企業データに求められる4つの条件

1. 正確性：AIも人も迷わない状態

単に情報として正しいだけでなく、「判断材料として揃っている・整っている」ことが重要です。法人番号をキーとし、重複や表記ゆれがない名寄せされた状態、親会社や子会社、グループ関係も、部署や拠点といった企業内の情報も網羅されている状態を指します。

2. 更新性：判断精度を落とさない鮮度

それぞれの企業で常に起きている変化（新サービス展開、組織変更、採用の強化など）をリアルタイムに捉えます。もはや過去のものとなった事実を参照することなく、高い精度でAIの予測判断が行えるよう、常に最新の状態を維持します。

3. 透明性：判断の根拠を明確に説明できる

どこから取得した情報なのか、いつ時点の情報なのか、どう整備されたのか、データの根拠や出所、更新日時、加工ルール等が明確であることです。AIが出した結論に対して「なぜその判断になったのか」という根拠を確認できる安心感を提供します。

4. 独自性：実務の意思決定に踏み込める粒度

誰もが容易に手に入れられるWeb上の一般情報に留まらない、実務単位の情報を提供します。部署単位の意思決定権や工場の実態、グループ企業の繋がりといった粒度の高いデータにより、AIが「どこに、何を、いつ提案すべきか」を具体化できます。

これらの4つの条件を高めたAI活用時代に最適化されたデータベース『Beegleデータ』構築のため、弊社ではこのたび、新たなデータ生成拠点「AIデータ・ファクトリー」を開設いたします。

本ファクトリーでは、Beegleデータの生成プロセスそのものに最新のAI技術を投入し、AIエージェントが好むデータ（正確性・鮮度・透明性）作成に尽力します。

現在は10名のスタッフですが、今後、体制の強化を図ります。また、AIエージェントのベンダー、独自の企業データを開発する会社との協業も積極的に進めてまいります。

NBSは、AIデータ・ファクトリーを通じて、企業のDXとAI活用をデータ側面から強力に支援し、より確度の高い判断と成果創出を加速させてまいります。

■ネットビジネスサポート株式会社 会社概要

次世代型企業データを開発しているベンチャー企業で、営業・マーケティング現場で利用するターゲティングリストの作成、企業データの名寄せ、クレンジングを専門にしています。

名 称 ： ネットビジネスサポート株式会社

設立年月： 2014 年 2 月 26 日

本 社 ： 東京都渋谷区渋谷 1-12-2

代 表 者 ： 代表取締役社長 池上 正夫

事業内容：「Beegle データ」をベースとしたデータ提供ならびにクラウドサービスの提供、

ビジネスコンサルティング、システム開発・運用サービスの提供

Website：https://www.net-bizs.jp/

【サービスに関する問い合わせ先】

担当者： 相田、大内

e-mail： sales@net-bizs.jp

TEL： 03-6272-5315