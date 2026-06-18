西荻窪駅徒歩20秒の好立地に全席完全個室のコワーキングスペース＆貸し会議室「いいオフィス西荻窪」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、西荻窪駅から徒歩20秒の立地に全室個室のワークスペース「いいオフィス西荻窪」をオープンしたことをお知らせいたします。

全室完全個室 × 24時間営業 × 駅徒歩20秒。3つの強みを備えたワークスペース

いいオフィス西荻窪は、すべての部屋が壁と扉で仕切られた完全個室です。JR西荻窪駅南口から徒歩20秒、24時間・年中無休で営業。

西荻スカイビル4階の75平方メートル のフロアに1名用の完全個室6室、2名用の完全個室1室、4名～6名用の会議室4室を展開。オープンスペースを設けず、すべてを完全個室とした設計のため、周囲の視線に気を取られることなく、自分だけの空間で仕事や勉強に集中できます。

リモートワークも、web会議も、いつでも気軽に使える集中空間

1名用個室はテレワークや資格勉強に、2名用個室はペアワークにも対応します。モニター、HDMIケーブル、ヘッドフォン、充電ケーブルは無料で貸し出しており、手ぶらで訪れてもすぐに作業を始められます。

4名～6名用の会議室4室。商談から研修まで

会議室は、4名用2室と6名用2室の計4室。商談やオンライン面接、少人数のセミナーや研修にご利用いただけます。会議室もすべて完全個室のため、機密性の高い打ち合わせも安心です。

24時間営業 × 駅徒歩20秒。使い方は自由自在

JR中央線・中央総武線の西荻窪駅南口から徒歩20秒。24時間・年中無休で営業しており、スマートロックによる入退室で、早朝の朝活から深夜の追い込みまで時間を選びません。

ドロップイン（時間課金）から月額プランまで利用頻度に応じた多彩なプランをご用意し、事前予約による席の確保も可能です。

テレワーカーやフリーランス、資格取得を目指す学生、独立準備中の方まで、幅広くご利用いただけます。

ご利用料金や設備など、詳細は下記の店舗サイトをご覧ください。

HP：https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/suginamiku/nishiogikubo-by-iio

いいオフィス 西荻窪 店舗情報

住所：東京都杉並区西荻南３丁目10番6号 西荻スカイビル4F

アクセス：JR西荻窪駅南口から徒歩1分

営業時間：24時間

定休日：なし

店舗HP：https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/suginamiku/nishiogikubo-by-iio

いいオフィス自社開発の省人化システム『E Solution』

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム『E Solution』。スマートロックとアプリ、管理画面を連携することで受付・決済・入退室・予約管理を自動化して、無人運営を実現します。さらに、AIカメラと連携を行うことで、遠隔監視も可能です。

『E Solution』を導入することによって、売上アップとコスト削減を両立しながら、SEOに強いホームページとアプリに掲載することで認知拡大もサポート。導入後もシステムに関するご質問はもちろん、データやノウハウを共有させていただくことで課題解決をサポートします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]1. 人件費の最適化で、持続可能な長時間運営を

従来の店舗運営において大きな課題であった「人件費」を、テクノロジーで最適化します。専用アプリ「いいアプリ」、スマートロック、AIカメラが高度に連携し、無人での入退室管理・予約・決済を実現。スタッフの採用やシフト管理に悩まされることなく、長時間営業による収益機会の最大化を図れます。

コワーキングスペースに限らず、自習室、貸し会議室、レンタルスタジオなど、入退室管理が必要なあらゆる施設に導入可能です。「夜間や早朝も営業したいが人件費がネックになっている」という施設運営者の方にとって、E Solutionは最適な解決策となります。

2. 空きスペースを、低コストで高効率なワークプレイスへ

オフィスビルの中層階、駅近の空き店舗、既存施設の余剰スペース。「E Solution」はこうした眠れる資産を効率的なビジネス拠点へとスムーズに導きます。導入はQRコードを掲示し、指定のカメラとスマートロックを設置するだけのシンプルさ。初期投資を抑え、リスクを最小限に留めた事業開始が可能です。

3. 全国の「いいオフィスユーザー」を味方に

「E Solution」を導入し、「いいオフィス」ブランドとして展開することで、全国のユーザーネットワークと繋がります。広告宣伝費を過度にかけることなく、アプリを通じて全国のワーカーや法人契約企業の従業員といった潜在的な利用者層が、店舗の存在を認知して利用へとつながるエコシステムが構築されています。

いいオフィス自社開発の省人化システム『E Solution』に関するお問い合わせはこちらか

らhttps://e-office.space/contact

完全無人で営業している店舗の主な導入事例

いいオフィス青物横丁 by U-make

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shinagawaku/aomonoyokocho-by-u-make

いいオフィス旭川 by Worcu-pet

https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/asahikawashi/asahikawa-by-worcu-pet

いいオフィス近鉄下田 by Kc Study Studio

https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/nara/kashibashi/kintetsushimoda-by-kc-ss

24時間営業している店舗の主な導入事例

いいオフィス三鷹 by LHK

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/mitakashi/mitaka-by-lhk

いいオフィス鶴見 by Bizcafe鶴見

https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/tsurumi-by-bizcafe

いいオフィス天神川 by UpStairs

https://e-office.space/spaces/chugoku-shikoku/hiroshima/hiroshimashi/tenjingawa-by-upstairs

席数が少ない店舗の主な導入事例

いいオフィス津田沼 by MACHI DESK

https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/funabashishi/tsudanuma-by-machidesk

いいオフィス与野 by 窯茶業

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/saitamashi/yono-by-kamachagou

いいオフィス帯広 by omoto

https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/obihiroshi/obihiro-by-omoto

個室や会議室を無人で予約管理している店舗の主な導入事例

いいオフィス上尾 by TOKYO NORTH GATE

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/ageoshi/ageo-by-tokyonorthgate

いいオフィスセンター南 by Farrow Group

https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/centerminami-by-farrowgroup

いいオフィス五反野 by 8Knot

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/adachiku/gotanno-by-8knot

株式会社いいオフィスについて

会社概要

本社：東京都港区南麻布２丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表取締役：龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式X：https://x.com/ii_office