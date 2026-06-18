「いきなり！ステーキ」フィリピン第６号店オープン

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株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年6月18日に「いきなり！ステーキ」フィリピン第６号店をオープンいたします。フィリピン現地法人であるEasy Food Restaurant Corp.（代表者：Edward Oliver A. Jose）が運営をし、「いきなり！ステーキ」事業のフランチャイズ契約を締結して以降、フィリピン国内６店舗目となります。



















今回の出店で、いきなり！ステーキの海外展開はインドネシア(６店舗)、フィリピン（６店舗）、台湾（２店舗）、合計１４店舗となりました。

■開店日　：2026年6月18日

■店舗名　：Ikinari Steak Capital Commons

■住所　　：Estancia Capital Commons Maven Unit Retail - 01 Casimiro Verde Pasig City, Metro Manila, Philippine

■営業時間：9時〜23時

■運営会社：EASYFOOD RESTAURANT CORP.　（代表者：Edward Oliver A. Jose）

■席数　　：44席