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「いきなり！ステーキ」フィリピン第６号店オープン
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年6月18日に「いきなり！ステーキ」フィリピン第６号店をオープンいたします。フィリピン現地法人であるEasy Food Restaurant Corp.（代表者：Edward Oliver A. Jose）が運営をし、「いきなり！ステーキ」事業のフランチャイズ契約を締結して以降、フィリピン国内６店舗目となります。
今回の出店で、いきなり！ステーキの海外展開はインドネシア(６店舗)、フィリピン（６店舗）、台湾（２店舗）、合計１４店舗となりました。
■開店日 ：2026年6月18日
■店舗名 ：Ikinari Steak Capital Commons
■住所 ：Estancia Capital Commons Maven Unit Retail - 01 Casimiro Verde Pasig City, Metro Manila, Philippine
■営業時間：9時〜23時
■運営会社：EASYFOOD RESTAURANT CORP. （代表者：Edward Oliver A. Jose）
■席数 ：44席
今回の出店で、いきなり！ステーキの海外展開はインドネシア(６店舗)、フィリピン（６店舗）、台湾（２店舗）、合計１４店舗となりました。
■開店日 ：2026年6月18日
■店舗名 ：Ikinari Steak Capital Commons
■住所 ：Estancia Capital Commons Maven Unit Retail - 01 Casimiro Verde Pasig City, Metro Manila, Philippine
■営業時間：9時〜23時
■運営会社：EASYFOOD RESTAURANT CORP. （代表者：Edward Oliver A. Jose）
■席数 ：44席