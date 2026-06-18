デジタル庁 AI実装戦略総括の山口氏と代表の茨木がガバメントAI「源内」について対談

アンドドット株式会社

AXプロデュース事業を展開するアンドドット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茨木 雄太、以下：アンドドット）は、日本DX地域創生応援団が主催するオンラインセミナーに代表取締役の茨木が登壇いたします。 本セミナーではゲスト講師であるデジタル庁の山口氏と茨木が、これからの自治体DXと、自治体・民間に期待されることについてお話いたします。

2026年6月24日（水）13:00よりオンラインにて開催されます。

申し込み：https://form.run/@jkenkyukai0624

【背景】ガバメントAI「源内」の公開と、自治体が抱える課題

AI法の施行に伴い、デジタル庁が推進する行政向け生成AI利用環境「源内」が無償OSSとして公開されました。自治体のAI活用は今、大きな転換点を迎えています。そんななか、これまで350以上の自治体への生成AI活用支援を行ってきた実績から、今回のセミナーに登壇することとなりました。

セミナー概要

日時：2026年6月24日（水）13:00～

形式：オンライン（Zoom等）

対象：官公庁、全国の自治体職員の皆様、法人会員の方

参加費：無料

申し込み：https://form.run/@jkenkyukai0624



アジェンダ

- オープニング：開会挨拶・趣旨説明・登壇者紹介- ゲスト講演（山口氏）：テーマ「源内に込めた思想と、これからの自治体DX」- 対談：山口氏× アンドドット代表 茨木- 源内LGWANについて- クロージング登壇者紹介山口 真吾 氏

デジタル庁 参事官（AI実装戦略総括）

1995年郵政省(現総務省)入省。情報通信政策、電波・放送システム、AI政策を専門とする。 慶應義塾大学准教授、総務省宇宙通信政策課長、電気通信技術システム課長、内閣府宇宙開発戦略推進事務局参事官等を歴任。 早稲田大学理工学部卒、英国City University修士。

茨木 雄太

アンドドット株式会社 代表取締役、福岡県 DXプロデューサー、名古屋市 DX推進計画 有識者

2017年よりソフトウェアエンジニアとして多様な業界の事業開発に従事。2023年にAX(=AI Transformation)に特化したアンドドット株式会社を設立。+350企業、+250自治体に対してAXを支援。他、福岡県や名古屋市などのDX政策アドバイザーも兼任。

このセミナーで得られること

源内LGWAN版の提供開始時期・申込み導線など、最新情報をいち早く入手できます デジタル庁の担当者から直接、自治体への期待を聞ける貴重な機会です

自治体のAI活用に携わる方はぜひご参加ください。

お申し込みはこちら：https://form.run/@jkenkyukai0624(https://form.run/@jkenkyukai0624)

(*1)AXプロデュース事業とは

AXプロデュース事業とは、AIを活用した業務改革（AX = AI Transformation）を、企業が理想的な形で実現できるよう総合的にプロデュースする事業です。単なるAIツールの導入支援に留まらず、企業のビジネスモデルそのものをAI前提で再構築し、持続的な競争優位性を創出する包括的なサービスです。経営課題や現場の業務プロセスを深くヒアリングした上で、最適なAI技術の選定から、実装、そして組織文化への定着・教育までを一貫して伴走支援をします。

【アンドドット株式会社 会社概要】

会社名 ：アンドドット株式会社

代表取締役：茨木 雄太

本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

事業内容 ：生成AIを活用したソリューション事業、および、それらに付帯する事業

URL ：https://and-dot.co.jp

【日本DX地域創生応援団について】

組織名 ：一般社団法人 日本DX地域創生応援団

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

URL ：https://digital-supporter.net/

【本リリースに関するメディアからの問い合わせ】

会社名 ：アンドドット株式会社

E-mail ：pr@and-dot.co.jp

担当者 ：アンドドット広報

【関連情報】

https://digital-supporter.net/11996-2/