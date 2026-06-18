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キッズ向けファンバイク「PW50」 2027年モデルを発売〜オフロード競技用モデルと共通コンセプトのカラー&グラフィックを採用〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、空冷・2ストローク49cm³オートマチックエンジンを搭載するキッズ向けファンバイク「PW50」の2027年モデルを9月25日に発売します。
2027年モデルは、上級オフロードレーサー「YZシリーズ」とリレーションを図り、鮮やかなレースブルーをベースに疾走感のあるグラフィックを組み合わせたカラーリングを採用。ホワイトをメインとする明るいモデルロゴがアグレッシブで若々しいスタイルを際立たせます。
「PW50」は、体重25kg以下の子ども向けオフロード入門モデルで、1980年の初代から40年以上続くロングセラーモデルです。主な特長は、1）スロットルの簡単操作で走るオートマチックエンジン、2）扱いやすい軽量・小柄な車体、3）メンテナンス負荷の少ないシャフトドライブ、4）自転車と同じ操作の左右レバー式ハンドブレーキなどです。
「PW50」
PW50 製品サイト： https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/pw/
2027年モデルは、上級オフロードレーサー「YZシリーズ」とリレーションを図り、鮮やかなレースブルーをベースに疾走感のあるグラフィックを組み合わせたカラーリングを採用。ホワイトをメインとする明るいモデルロゴがアグレッシブで若々しいスタイルを際立たせます。
「PW50」
※画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合があります。
PW50 製品サイト： https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/pw/