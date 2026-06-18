暑さ対策を、もっと身軽に。キシリミントシリーズの “指までおおうアームカバー”が『LDK』にてA評価を受賞

株式会社ＳＵＮＡＹＡＭＡ

『LDK』6月号のUV対策アイテム特集 アームカバー部門において、キシリミントシリーズの“指までおおう アームカバー”がA評価を受賞しました。

猛暑の常態化により、夏の外出時には暑さ対策と紫外線対策の両立が欠かせなくなっています。一方で、冷感グッズやモバイル機器の持ち歩きによる荷物の増加を負担に感じる方も少なくありません。

キシリミントシリーズは、身につけるだけで暑さと紫外線から肌を守る、冷感UVケアシリーズ。汗や湿気に反応してひんやり感が続く持続冷感機能を備え、夏の外出を快適にサポートします。

■暑いときほど荷物が増える外出時

2026年4月、気象庁は最高気温40℃以上の日を示す新たな気象予報用語として「酷暑日」を制定しました。

年々厳しさを増す夏に備え、ハンディファンや空調ウェア、アイスカイロなどの冷感グッズ市場は拡大を続けています。

一方で、

- 長時間の外出で充電切れが不安- モバイルバッテリーまで持ち歩くと荷物が増える- できるだけ身軽に動きたい

といった声も聞かれます。

そこでSUNAYAMAが提案するのが汗をかくほどひんやり続くキシリミントシリーズ。

身につけるだけで暑さ対策と紫外線対策ができるため、荷物を増やさず、日常の延長で取り入れられることが特長です。

暑さ対策も、紫外線対策も この1枚で

キシリミントシリーズのアームカバーは、夏を快適に過ごすために必要な機能をバランスよく備えています。

最大の特長は、ミント加工とキシリトール加工による持続冷感機能です。汗や湿気に反応してひんやり感を生み出すため、一般的な接触冷感素材とは異なる快適さを実現。屋外での移動やレジャー、ウォーキングなど、夏のさまざまなシーンで心地よい着用感をサポートします。

さらにブラックは約99％、グレージュは約97％と高いUVカット性能を備えながらも、やさしい肌あたりと快適なフィット感を両立。長時間着用してもストレスを感じにくく、日常使いしやすい設計となっています。

ミントとキシリトール加工による持続冷感

キシリミントシリーズには、ミントのさわやかな涼感とキシリトールの吸熱反応を活用した冷感加工を採用しています。汗や湿気を吸収する際に熱を奪うことで、ひんやりとした着用感をサポートします。

紫外線から肌を守る高いUVカット性能

夏のアームカバーに欠かせない紫外線対策にも配慮。日差しの強い季節の外出時にも安心して着用できるUVカット性能を備えています。

私たちが大切にしてきた“毎日のここちよさ”

アームカバーは、通勤や買い物、散歩など日常のさまざまなシーンで長時間着用されるアイテムです。

だからこそ私たちは、冷感性能だけでなく、UVカット性能や肌あたり、フィット感にもこだわってきました。

今回の受賞を励みに、これからもお客様の毎日にここちよく寄り添う商品づくりを続けてまいります。

キシリミントシリーズ

汗をかくほどひんやりが続く、キシリミントシリーズ。

紫外線や暑さが気になる部位ごとに6型のアイテムを取り揃えております。

SUNAYAMAについて

長めの丈でしっかりカバー日焼け止めを塗り忘れがちな手の甲もしっかりカバー意外に年齢が出やすい指先までしっかりカバー日焼け止めが落ちがちな、首やデコルテまわりもカバー手のひらが空いているから腕時計が操作しやすい汗じみや股ずれが気になるときに- 商品名：キシリミントシリーズ- 価格：2,750円（税込）～- カラー：ブラック/グレージュ- 紫外線保護指数：UPF50＋（ブラック、グレージュ）- 紫外線遮蔽率：ブラック約99％、グレージュ約97％- 販売チャネル:楽天市場自社公式ショップ https://x.gd/20QlEAmazon自社公式ショップ https://x.gd/Ypnnw自社公式サイト https://x.gd/66cJG

創業63年。 SUNAYAMAは靴下メーカーとしてスタートしました。 しかし私たちがつくりたいのは、 単なる「モノ」ではありません。 お客様の「あったらいいな」、 誰にも言えない小さなお悩み、 日常のちょっとした不快感や在りたい理想の姿、 そんな声に耳を傾け、「 姿勢・快眠・体を温め大切にすること」の視点から 新しい価値を提案することを目指しています。

会 社 名：株式会社SUNAYAMA

本社所在地：〒124-0022 東京都葛飾区奥戸6-27-5

会社設立 ：1963年6月17日

資 本 金：4000万円

代 表 者：代表取締役 砂山直樹

ホームページ：http://www.sunayama.jp/