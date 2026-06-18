大企業の人事責任者100名限定。経営×現場をつなぐ″問い″を持ち帰るカンファレンス×交流会「HR NOVA SUMMIT 2026 Summer」7/16開催

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TOYNOVA株式会社

HR NOVA SUMMIT 2026 Summer

TOYNOVA株式会社（本社：東京都）は、2026年7月16日（木）、東京ポートシティ竹芝にて「HR NOVA SUMMIT 2026 Summer～人事戦略を経営成果で証明する～」を開催します。



本イベントの詳細はこちら :
https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=toynova&utm_medium=0618


■ 議論を中心に据えた、100名限定の1日

人事施策の手応えは、確かに感じている。
でも、それを経営成果の言葉に変換するのは、まだ難しい--。



そんな声を、多くの人事責任者の方から伺ってきました。


HR NOVA SUMMITは、「人事戦略を経営成果で証明する」を共に考える場として設計しました。
大手企業を中心とする100名の人事責任者だけが集う1日。



KEYNOTEで問いを生み、
ROUNDTABLE DISCUSSIONで議論を深め、
CASE STUDY SESSIONで答えに出会う。



この3つのステップを3つの切り口で繰り返すことで、
自社の人事戦略の現在地を、立体的に見つめ直す体験を提供します。



--HR NOVA SUMMIT 2026 Summer 運営事務局



お申込みはこちら :
https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=toynova&utm_medium=0618


■ 3つのKEYNOTE × 6名の登壇者

▍KEYNOTE 01　経営の意思を、現場につなぐ


　「パーパスを掲げた。で、現場は動いたのか？」（予定）


　矢田 素史 氏（株式会社エイチ・アイ・エス 代表取締役会長）


　高倉 千春 氏（高倉&Company合同会社 共同代表／元ロート製薬CHRO）



▍KEYNOTE 02　人事の成果を、可視化する


　「施策の効果を、経営会議で語れますか？」（予定）


　守島 基博 氏（学習院大学 経済学部 経営学科 教授／一橋大学 名誉教授）


　安斎 勇樹 氏（株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO）



▍KEYNOTE 03　管理職を、再設計する


　「管理職を"罰ゲーム"のままにしない。」（予定）


　佐々木 聡 氏（株式会社パーソル総合研究所 シンクタンク本部 上席主任研究員）


　山崎 万里子 氏（株式会社ユナイテッドアローズ 上席執行役員 CHRO 人事本部 本部長）



■ 開催概要　

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57937/table/110_1_083e379ab3e0fc7607a30d4fbb3e0ce9.jpg?v=202606180951 ]


■ 会社概要

会社名：TOYNOVA株式会社（旧：株式会社ニューピークス）


所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8階


代表取締役：小林慶嗣


設立：2018年10月11日


URL：https://toynova.co.jp/


【お問い合わせ先】


HR NOVA SUMMIT 2026 Summer 運営事務局


メール： info_hrnova@toynova.co.jp


URL：https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/(https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=toynova&utm_medium=0611)