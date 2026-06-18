大企業の人事責任者100名限定。経営×現場をつなぐ″問い″を持ち帰るカンファレンス×交流会「HR NOVA SUMMIT 2026 Summer」7/16開催

TOYNOVA株式会社HR NOVA SUMMIT 2026 Summer

TOYNOVA株式会社（本社：東京都）は、2026年7月16日（木）、東京ポートシティ竹芝にて「HR NOVA SUMMIT 2026 Summer～人事戦略を経営成果で証明する～」を開催します。

本イベントの詳細はこちら :https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=toynova&utm_medium=0618

■ 議論を中心に据えた、100名限定の1日

人事施策の手応えは、確かに感じている。

でも、それを経営成果の言葉に変換するのは、まだ難しい--。

そんな声を、多くの人事責任者の方から伺ってきました。

HR NOVA SUMMITは、「人事戦略を経営成果で証明する」を共に考える場として設計しました。

大手企業を中心とする100名の人事責任者だけが集う1日。

KEYNOTEで問いを生み、

ROUNDTABLE DISCUSSIONで議論を深め、

CASE STUDY SESSIONで答えに出会う。

この3つのステップを3つの切り口で繰り返すことで、

自社の人事戦略の現在地を、立体的に見つめ直す体験を提供します。

--HR NOVA SUMMIT 2026 Summer 運営事務局

お申込みはこちら :https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=toynova&utm_medium=0618

■ 3つのKEYNOTE × 6名の登壇者

▍KEYNOTE 01 経営の意思を、現場につなぐ

「パーパスを掲げた。で、現場は動いたのか？」（予定）

矢田 素史 氏（株式会社エイチ・アイ・エス 代表取締役会長）

高倉 千春 氏（高倉&Company合同会社 共同代表／元ロート製薬CHRO）

▍KEYNOTE 02 人事の成果を、可視化する

「施策の効果を、経営会議で語れますか？」（予定）

守島 基博 氏（学習院大学 経済学部 経営学科 教授／一橋大学 名誉教授）

安斎 勇樹 氏（株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO）

▍KEYNOTE 03 管理職を、再設計する

「管理職を"罰ゲーム"のままにしない。」（予定）

佐々木 聡 氏（株式会社パーソル総合研究所 シンクタンク本部 上席主任研究員）

山崎 万里子 氏（株式会社ユナイテッドアローズ 上席執行役員 CHRO 人事本部 本部長）

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57937/table/110_1_083e379ab3e0fc7607a30d4fbb3e0ce9.jpg?v=202606180951 ]

■ 会社概要

会社名：TOYNOVA株式会社（旧：株式会社ニューピークス）

所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8階

代表取締役：小林慶嗣

設立：2018年10月11日

URL：https://toynova.co.jp/

【お問い合わせ先】

HR NOVA SUMMIT 2026 Summer 運営事務局

メール： info_hrnova@toynova.co.jp

URL：https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/(https://www.toynova.co.jp/novasummit/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=toynova&utm_medium=0611)