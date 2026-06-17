CVCファンド「INNOVATION HAYATE V Capital」世界中のブランドに対してグローバルECトータルソリューションを展開する 株式会社リングブルに出資

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証スタンダード 証券コード3970、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：富田 直人、以下「当社」）は、ハヤテインベストメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：杉原行洋）と共同設立の、コーポレートベンチャーキャピタル「INNOVATION HAYATE V Capital（※以下、IHVC）」を通じて、グローバルECの戦略策定、D2Cに特化したストアの構築、各国最適な決済手段、グローバルマーケティング、多言語でのカスタマーサポート、国際配送手段と税関手続きなど、グローバルECの構築から運用、売上拡大に必要なトータルソリューションを提供するプラットフォーム「Lingble Link」を運営する、株式会社リングブル（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：原田真帆人）に出資したことをお知らせします。

株式会社リングブルが持つ、世界中のブランドが自社ECサイトを通じて直接グローバルに販売・成長できるグローバルECソリューションは、テクノロジー・マーケティング・カスタマーサポート・物流・決済にいたるまでを包括的にカバーし、企業の海外市場への進出を根本から支える大きな可能性を秘めています。

今回の出資を通じ、同社の高度なグローバルコマースプラットフォームと当社のB2B領域における強みを掛け合わせることで、未知のイノベーション創出が加速するものと考えており、デジタル技術を用いた新たな商習慣の変容や、グローバル市場における企業の生産性向上を共に牽引してまいります。

IHVCは、独自の最先端デジタル技術や革新的ビジネスモデルで世の中の働き方・産業構造を変えていけるスタートアップへの出資を通じて、イノベーショングループのミッションである「『働く』を変える」を共に実現していくために設立されたCVCファンドです。今後も投資活動に加えて、多角的な経営支援により「スタートアップ・エコシステム」に貢献してまいります。

■ 株式会社リングブルについて

株式会社リングブルは、世界中のブランドが独自のアイデンティティを保ちながら、世界中の消費者に向けて直接販売（D2C）できる環境を構築・運用するグローバルECプロバイダーです。これまでハードルの高かった言語、通貨、決済手段、物流、現地のカスタマーサポートといった複雑なグローバル運用の課題を劇的に高度化・効率化させることで、企業の海外展開における障壁を取り除き、持続可能なグローバルビジネスの構築に大きく寄与しています。

株式会社リングブル

代表者 ：代表取締役 原田真帆人

設立 ：2026年10月

本社所在地 ：神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町2-181-7 第1丸秋ビル1F

コーポレートサイト：https://www.lingble.com/

■ CVCファンド「INNOVATION HAYATE V Capital」について

名称 ：INNOVATION HAYATE V Capital投資事業有限責任組合

General Partner ：ハヤテインベストメント株式会社

主なLimited Partner：株式会社イノベーション

組成日 ：2022年４月

出資額 ：10億円

運用期間 ：10年（2年の延長あり）

投資対象 ：デジタル技術や革新的なビジネスモデルで

世の中の『働く』を変えるスタートアップ

・テーマ ：#BtoBビジネス #DXで業務の高度化・効率化

#商習慣の変容

・事業内容 ：#プラットフォーム #コミュニティ #SaaS

#Marketing #SalesTech #バックオフィス #Fintech

・ステージ ：アーリー～レイターステージを対象とする

※上記投資対象のスタートアップを中心に投資予定ですが、対象外のスタートアップへの投資も検討可能です。

■ 株式会社イノベーションについて

代表取締役社長 ： 富田 直人

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

URL ： https://www.innovation.co.jp/

■ハヤテインベストメント株式会社について

代表取締役 ： 杉原 行洋

設立 ： 2005年8月

日本拠点所在地 ： 東京都中央区日本橋兜町6-5 兜町第6平和ビル2F

URL ： https://hayate.co.jp/

■ 資金調達をご検討中のスタートアップご担当者さまへ

本ファンドからの出資・支援をご希望のスタートアップさまからのお問い合わせを広く募集しております。

貴社の足元の成長に寄与するだけではなく、継続的な発展のご支援の可否について真摯に検討いたしますので、お気軽にご連絡下さい。

＜スタートアップさまからのご連絡先＞

・お問い合わせフォーム ：https://forms.gle/BDHWBGBQhYn8pYSJ7

・お問い合わせメールアドレス：cvc@innovation.co.jp

・お問い合わせ先 ：株式会社イノベーション インキュベーションユニット

出資管理グループ