【予約殺到で8,700部完売】ヨシナガタツキ×ドコムスの新作カードゲーム『はいって言ったのに』が発売！【幻冬舎】

株式会社幻冬舎

株式会社幻冬舎（代表取締役社長：見城 徹／東京都渋谷区）は、カードゲーム『はいって言ったのに』（ゲームデザイン：ヨシナガタツキ、企画：ドコムス）を、2026年6月18日（木）より全国発売致します。

Amazonおもちゃランキング1位＆事前予約8,700部完売！

2026年４月３日、本作の企画を手掛けるゲーム配信者・ドコムス氏の配信により情報が解禁。予約受付直後から予定をはるかに上回る予約が殺到し、ランキング1位を記録しました。

・Amazonのおもちゃ総合ランキング…1位

・Amazonのボードゲーム売れ筋ランキング…1位

・Amazonのマッチングカードゲームランキング…1位

・Amazonのおもちゃ新着ランキング…1位

・Amazonのおもちゃ人気度ランキング…1位

約2週間の予約期間で異例の8,700部が完売しました。

誰でも遊べる簡単ルール！すべての質問に「はい」と答える相手のウソを見抜け！

質問カードは全80問！

本作は、だれでも楽しめる簡単なルールを特徴としています。回答者はどんな質問をされても、必ず「はい」としか答えられません。

「お風呂に数日入らなくても平気ですか？」

「はい……もちろん平気です」

今の 「はい」 はウソか本当か…？参加者は全員で「はい」の裏に隠された真実を、表情や声のトーンから見破っていきましょう。

質問カードは、日常生活から恋愛観まで、たっぷり全80問！いっしょにプレイする相手の意外な一面を発見しながら「誰が一番の理解者か」を競います。家族や友人はもちろん、子どもから大人まで楽しめるゲームです。

開発者プロフィール

ゲームデザイン:ヨシナガタツキ

サラリーマンクリエイター。『肉かるた』『老眼トランプ』などのゲームデザイン、グラフィックデザインを行う。

https://x.com/play2create

企画:ドコムス

YouTube『ドコムスチャンネル』で活動するゲーム実況者。ゆるく楽しくプレイする平成の懐かしいゲーム実況が人気。

https://www.youtube.com/@dkomusubi

商品構成

●質問カード80枚、こころチップ 18枚、ハートチップ36枚、マスターチップ20枚、ターゲットチップ1枚

●プレイ人数:2～6人

●プレイ時間:約15分

●対象年齢:8歳以上

●発売 2026年6月18日

●価格 2,000円＋税

●パッケージサイズ Ｈ150×Ｗ102×Ｄ28mm

●公式HP

https://www.gentosha-edu.co.jp/book/b675599.html

販売場所 全国の書店、玩具店、雑貨店、ネットなどで販売

商品紹介動画

■お問い合わせ先■

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WhhU9EC8z4E ]

info@gentosha-edu.co.jp

株式会社幻冬舎

エデュケーション局 担当：福島