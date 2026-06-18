「Smiles」、米国でサービス開始

株式会社デジタルワレット

9カ国で事業を展開する国際送金・FinTech企業の株式会社デジタルワレット（東京都千代田区、代表取締役社長 宮川英治）は、米国にてモバイル国際送金サービス「Smiles Mobile Remittance」（以下「Smiles」）を正式にリリースしました。日本国内最大のネットワークを有する国際送金サービスとして高い評価を得てきたSmilesは、このたび北米でご利用いただけるようになり、定評ある「日本品質」の金融ソリューションを世界中の利用者へお届けします。

Smilesは、直感的で使いやすいデザインに加え、安全性・スピード・価値を最優先する高度な機能を備え、在日外国人をはじめ多くの方々に選ばれてきました。元ソニーのデザイナーとエンジニアによって開発された本サービスは、最先端の人工知能（AI）とFinTech技術を融合し、高い信頼性を実現しています。その優れた機能性とユーザー体験は高く評価され、2021年にはグッドデザイン賞を受賞しています。

本サービスは、透明で公正な手数料体系と、移民・海外労働者コミュニティのニーズに寄り添う専門的なネイティブ多言語カスタマーサービスを通じて、誰もが使いやすく価値を実感できるサービスを目指して設計されています。さらに、フィリピン・ナショナル・バンクとのグローバルな戦略的提携により、Smilesの信頼性は一層強固なものとなり、世界中のフィリピン人海外労働者へより充実したサービスを提供すべく、グローバル送金ネットワークの拡大を進めてまいります。

デジタルワレットグループCEO宮川英治は、次のように述べています。「Smilesはこれまで長年にわたり、日本・シンガポール・カナダ等において国際コミュニティと海外で働く方々を支えてまいりました。日本ならではのイノベーションを支える品質へのこだわりに裏打ちされたサービスにより、国際社会で活躍する方々を支える金融サービスを提供し続けてまいりました。」

SmilesはAIや顔認証といった先進技術を活用し、送金手続きの利便性・効率性、そして高い安全性を実現しています。米国でのサービス提供を通じて、デジタルワレットグループは、世界中の大切な人へ確実かつ便利に送金したいと願うグローバル市民の多様なニーズに応えるべく、グローバルな事業拡大を続けてまいります。

デジタルワレットグループは現在9カ国に事業を展開し、2024年時点で人口6億8,610万人に達する成長著しいASEAN市場において存在感を高めています。日本国内で最大の国際送金サービスとして確固評価を築いてきたSmilesは、世界中で国際社会の生活インフラとして皆さまを支えています。当社は、平和で持続可能な国際社会を支えるという使命のもと、米国の5,190万人にのぼる移民人口へのサービス提供を開始いたしました。

「米国でのサービス開始は、母国から遠く離れた異国で活躍する方々へのフィナンシャル・インクルージョンを進める、極めて重要なマイルストーンです。これまでSmilesをご利用いただいた多くのユーザーの皆様、そして支えてくださった金融機関をはじめとするパートナーの皆様に、チーム一同、心より感謝申し上げます。今後50年、100年と永きにわたり、最先端のテクノロジーと優れたサービス運営をもって、国際社会を支えてまいります。」（弊社代表取締役 宮川英治）

■株式会社デジタルワレットについて

デジタルワレットグループは、日本をはじめとする９ヶ国で事業を展開する、Fintechサービスグループであり、モバイル国際送金サービス「Smiles Mobile Remittance」の開発・運営元です。株式会社デジタルワレットは2014年に、元ソニーのデザイナーやエンジニア、およびグローバルクラウドサービスを開発したメンバーによって設立されました。AIとFinTechの力を組み合わせ、海外で働く人々が安全に送金できるサービスを構築・開発。Smiles Mobile Remittanceを通じて、「Everyday Great Rate（毎日のお得なレート）」、透明で公正な手数料、ネイティブ多言語カスタマーサービス、リアルタイムの送金スピードを提供しています。日本国内において、セブン銀行との提携、国内最大のATMネットワークの活用、および権威ある「2021年度グッドデザイン賞」の受賞など、主要な実績を挙げています。当社はフィリピン、ベトナム、米国、カナダ、シンガポールを含む9カ国に事業を拡大しており、サービスを通じて平和で持続可能な国際コミュニティの実現を世界中で目指しています。詳細については、https://digitalwallet.co.jp/en/をご覧ください。(https://digitalwallet.co.jp/en/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

■モバイル国際送金サービス「Smiles Mobile Remittance」について

株式会社デジタルワレット（DWC）によって2017年にリリースされた「Smiles Mobile Remittance」は、77,000台以上のATM（国内最大）に接続され、100万を超えるアプリダウンロード数を有する、国内No.1国際送金サービスです。AIや顔認証などの先進技術によって安全性が確保され、ユーザーはより大きな利便性、より良い価値、そして効率的なサービスを享受できます。Smilesは、日本においてロイヤリティプログラムと紹介プログラムをモバイル送金に統合した唯一の金融プラットフォームです。詳細については、www.smileswallet.comをご覧ください。

■会社概要

会社名：株式会社デジタルワレット

所在地：東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル1F

代表者：宮川 英治

設立：2014年11月

事業内容：電子ワレットサービス提供、クラウド・モバイルシステム開発

資金移動事業者 関東財務局長第00044号

■このプレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社デジタルワレット email: press@digitalwallet.co.jp