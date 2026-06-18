【ＢＳ日テレ】なおみ農園～２年目の米づくり始動！泥まみれになりながら…今年も手植えにこだわります！～６月１８日（木）よる１０時放送

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレで毎週木曜よる１０時から放送中の、俳優・財前直見が実践するリアルな田舎暮らしに密着する番組『なおみ農園』。６月１８日（木）よる１０時の放送では、２年目の米づくりが始動！大盛り上がりな田植えの様子をお届けします！

■今年も泥にまみれて…大盛り上がりの田植えの様子をお届け！

初夏の青空の下、２年目となる米づくりがスタートします。この日は田植え！なおみ農園のお米は今年も手植えにこだわります。少しでも人手が必要な、昔ながらの手植えの田植え…ご近所の賑やかな仲間たちで結成されたニコニコ会、七島藺工芸作家の岩切千佳さんをはじめとしたお馴染みの番組ファミリーたちが助っ人として田んぼに集結です！慣れない田んぼに足をとられて…お決まり？のハプニングもありつつ、みんな泥まみれで大笑い、大賑わいの田植えになりました。

■美味しいお楽しみ！仕事のあとの小昼ごはん！

汗まみれで仕事をしたあとは美味しいお楽しみ…小昼ごはんです！ばぁばとなおみさんの特製ハンバーガーをはじめ、ニコニコ会のメンバーたちが持ち寄った唐揚げ、肉巻きチーズ、桜の葉入りおにぎりなど…ボリューム満点の小昼ごはんをみんなでいただきます！

汗をかいたあと、青空の下で頬張るおにぎりは…絶品です！

■なおみ農園とは…

コロナ禍や働き方改革などの影響もありスローライフ、田舎暮らし、二拠点生活などの言葉が一般化し、ライフスタイルが急速に変化する昨今。そんなライフスタイルを15年以上も前から故郷・大分で実践し、注目されているのが女優の財前直見さん。番組ではそんな財前さんファミリーに完全密着！台本なし、企画なし、ありのままの財前ライフとはどのような暮らしなのでしょうか？

【番組概要】

番組名： なおみ農園

放送日時： ２０２６年６月１８日（木）よる１０時～１０時３0分

放送局： ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

出演者： 財前直見、JP（ナレーター）

番組内容： 故郷・大分でスローライフを実践する女優・財前直見ファミリーに完全密着。台本なし、企画なしの“ありのままの財前ライフ”を届けるライフスタイル番組。

公式サイト： https://www.bs4.jp/naominouen/