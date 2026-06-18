父の日直前、今からネット通販でもまだ間に合う「2026年、まだ間に合う父の日ギフト　ランキング TOP20」。大切なお父さんへ、感謝の気持ちをギフトと一緒にお届けしよう。

Groov株式会社

大切なお父さんへ、感謝の気持ちをギフトと一緒にお届けしよう。

父の日ギフト専門メディア「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）は、2026年6月21日(日)の父の日当日までにお届け可能な父の日ギフト・プレゼント商品に限定し、父の日直前期でも、ネット通販でお届けが可能な商品の売れ筋ランキングを公開しました。

2026年、まだ間に合う父の日ギフト ランキング TOP20

https://chichinohi.jp/madamaniau/

■父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 34,825件、成果報酬成約件数 1,444件

調査期間：2026年6月1日～6月17日



※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含みます。

※父の日.jp内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

2026年の父の日は、6月21日(日)。父の日まであと2日。

まもなく迎える父の日。まだプレゼントを決めていない方へ、諦めるのはまだ早い。ネット通販でも、まだ父の日までにお届けできる商品が多数あります。

父の日.jpでは、父の日までにお届け可能な商品をピックアップし、その中でアクセス統計(父の日.jp内)上位の商品を独自にランキング化しました。

なお、在庫状況、父の日当日お届けの締め切りは状況により変化します。ご注文の際は、各店舗内にある最新の納期情報をご確認の上、ご注文ください。

まだ間に合う父の日ギフト売れ筋ランキング TOP20

【1位】うなぎ屋かわすい 国産うなぎ3種セット

特大うなぎ、蒲焼きカット、刻みうなぎを詰め合わせた、ボリューム感のある国産うなぎギフト。丼ものやおつまみ、ひつまぶしなど幅広く楽しめる実用性が魅力です。産地検索にも対応しており、安心して贈れる高級グルメとして支持を集めました。

店舗名：うなぎ屋かわすい 川口水産

価格：5,990円～

締め切り：6月20日（土）14:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/(https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank1)#rank1(https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank1)

【2位】父の日用スリーブ付き アサヒビール 5種12缶セット

父の日らしい専用スリーブ付きで贈れる、アサヒビール5種12缶の飲み比べセット。飲み慣れた定番ブランドの安心感と、複数の味を楽しめる特別感が魅力です。ビール好きのお父さんに贈りやすい父の日の王道ギフトです。

店舗名：酒のビッグボス

価格：3,097円

締め切り：6月20日（土）12:00まで（関東甲信越のみ）

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank2

【3位】具材が丸ごと入った極上お茶漬けセット

金目鯛、まぐろ、鰻、鮭など、豪華具材を丸ごと楽しめる高級お茶漬けセット。ご飯にのせてお湯をかけるだけで本格的な味わいが楽しめる手軽さも魅力です。常温保存でき、忙しいお父さんにも贈りやすいグルメギフトとして人気です。

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,299円～

締め切り：6月20日（土）14:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank3

【4位】うなぎ 国産 蒲焼きギフト [1～2人前]

鰻一筋の老舗専門店が手がける、国産うなぎ蒲焼きギフト。白焼き後にじっくり蒸して焼き上げるこだわり製法で、ふっくらとした食感と香ばしい味わいを楽しめます。少人数でも贈りやすく、特別感のある父の日グルメとして支持を集めました。

店舗名：浜名湖 うなぎのたなか

価格：5,180円～

締め切り：6月20日（土）15:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank4

【5位】そっと足を乗せるだけでゆったり癒やされる「足枕」

超極小ビーズが足をふんわり包み込む、人気シリーズ「王様の足枕」。足を乗せるだけでリラックスでき、外出で疲れたお父さんの休息時間をサポートします。専用ラッピングやメッセージカードにも対応し、健康を気遣う父の日ギフトとして選ばれました。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：2,980円～※送料別

締め切り：6月20日（土）15:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank5

【6位】5種飲み比べ 父の日限定クラフトビールギフト

よなよなエールをはじめ、個性豊かな5種のクラフトビールを楽しめる飲み比べセット。料理や気分に合わせて選べる楽しさに加え、父の日限定包装やメッセージカード付きの特別感も魅力です。

店舗名：よなよなの里 エールビール醸造所

価格：3,080円

締め切り：6月20日（土）15:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank6

【7位】国産うなぎ 蒲焼き 白焼き 各1尾 紅白セット

創業70年のうなぎ専門店が手がける、国産うなぎの蒲焼きと白焼きを楽しめる紅白セット。香ばしい蒲焼きと、素材本来の旨みを楽しめる白焼きの両方を味わえる贅沢さが魅力です。グルメなお父さんに喜ばれる高級父の日ギフトとしてランクインしました。

店舗名：豊橋うなぎ 夏目商店

価格：5,715円～

締め切り：6月20日（土）13:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank7

【8位】お酒好きのお父さんに老舗の贅沢おつまみ

創業100余年の老舗がお届けする贅沢おつまみセット。7種の珍味を詰め合わせた贅沢おつまみセット。ビールや日本酒、焼酎にも合わせやすく、毎日の晩酌を楽しみに変えてくれます。

店舗名：カステラ専門店【長崎 心泉堂】

価格：3,480円～

締め切り：6月20日（土）12:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank8

【9位】信州安曇野手打生そば

楽天グルメ大賞を3年連続受賞した、信州安曇野の手打生そば。添加物・保存料を使わず、職人が手打ちした本格二八そばを自宅で手軽に楽しめます。グルメ好きのお父さんや晩酌後の締めにもぴったりな、上質な父の日ギフトとして選ばれました。

店舗名：榑木野

価格：2,999円～

締め切り：6月20日（土）12:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank9

【10位】ワインのように香るのアイスコーヒーと花束スイーツセット

ワインのような華やかな香りを楽しめるスペシャルティコーヒーと、花束をイメージした彩り豊かなスイーツを詰め合わせた特別感あふれるギフトセット。コーヒー好きのお父さんはもちろん、甘いものが好きな方にも喜ばれる内容です。見た目の華やかさと上質な味わいを兼ね備えており、「ありがとう」の気持ちをおしゃれに伝えられる父の日ギフトとして人気を集めています。

店舗名：澤井珈琲Beans＆Leaf

価格：3,980円

締め切り：6月20日（土）13:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank10

【11位】父の日に“心地よさ”を贈る。Fabric Plus ガーゼケット

汗ばむ季節もさらりと心地よく使える、日本製のガーゼケット。洗うほどにふんわり柔らかくなり、通気性・吸水性にも優れています。寝苦しい夜の快適な睡眠をサポートし、お父さんのくつろぎ時間に寄り添う実用的な父の日ギフトとして支持されました。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：6,270円～

締め切り：6月20日（土）15:00まで

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【12位】人気の王様の足枕から男の足枕が登場！

テレビでも頻繁に紹介され、累計20万個以上の販売実績を誇る人気の足枕シリーズ「王様の足枕」から男性専用版として男の足枕が登場し、ランクインとなりました。働くお父さんの疲れを癒やす、健康を意識したプレゼントとして人気です。

店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：4,500円～

締め切り：6月20日（土）15:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank12

【13位】極上の西京漬け詰め合わせセット

創業百年の老舗が厳選した、銀だら、さば、銀鮭、さわらなどを楽しめる西京漬けセット。西京味噌にじっくり漬け込んだ魚を焼くだけで、本格的な味わいが楽しめます。魚好きのお父さんに贈りたい上質なグルメギフトとして人気です。

店舗名：天然鮪 漬魚専門 焼津港丸入商店

価格：2,999円～

締め切り：6月19日（金）11:59まで

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【14位】フレーバー ナッツ 4種 詰め合わせ

父の日に贈りたい、テレビ番組でも紹介された人気のおつまみギフト。ナッツパティシエが厳選した4種類のフレーバーを小分けにした詰め合わせは、ビールやお酒のお供に最適で甘くないお父さんのおやつとしても喜ばれます。日頃の感謝をおしゃれに伝える父の日の贈り物としておすすめです。

店舗名：モノプロ ギフト

価格：2,385円～

締め切り：6月20日（土）06:59まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank14

【15位】生そば3種 食べ比べセット

健康と長寿を願う父の日ギフトとして人気の「生そば3種食べ比べセット」。香りや食感の違いを楽しめる本格生そばは、暑い季節でもさっぱり美味しく味わえます。「これからも元気でいてね」の気持ちを込めて贈る、上品で実用的なグルメギフト。そば好きのお父さんに喜ばれる、“ちょっと特別”な父の日ギフトです。

店舗名：本格冷凍麺工房 武蔵野

価格：4,816円 ※送料別

締め切り：6月19日（金）11:30まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank15

【16位】ありがとうを伝える家飲みセット！贅沢ビールと絶品おつまみギフト

「馨和 KAGUA」や軽井沢ビールなどのクラフトビールに、厳選おつまみを組み合わせた家飲みギフト。ビールごとの個性と料理との相性を楽しめる点が魅力です。晩酌時間をワンランク上げる、見栄えの良い父の日ギフトとして人気を集めました。

店舗名：コードシーギフトセレクション

価格：3,580円

締め切り：6月20日（土）13:00まで

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【17位】スタバの人気コーヒーと美味しいケーキのギフトセット

スターバックスのドリップコーヒーと、選べるパウンドケーキを組み合わせたカフェギフト。自宅で気軽に上質なコーヒータイムを楽しめるうえ、スイーツとの相性も抜群です。おしゃれなギフト感と贈りやすさが評価され、父の日ギフトにぴったりです。

店舗名：ソムリエ＠ギフト

価格：1,980円（税込）

締め切り：6月20日（土）13:00まで

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【18位】月桂冠 日本酒飲み比べセット ミニボトル5本

金賞受賞酒を含む純米大吟醸や大吟醸、生酒など、月桂冠こだわりの日本酒5種類を飲み比べできる贅沢なギフトセット。辛口から甘口まで幅広い味わいを楽しめるため、日本酒好きのお父さんへの贈り物にぴったりです。ミニボトル仕様で飲み切りやすく、気分に合わせて飲み比べを楽しめる点も人気の理由です。

店舗名：月桂冠オンラインショップ

価格：3,960円

締め切り：6月20日（土）14:59まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank18

【19位】おつまみ最強セット

ナッツやおかき、乾き物などバラエティ豊かな味わいを小分け包装で楽しめるため、晩酌のお供はもちろん、おやつにもぴったりです。日持ちがして少しずつ味わえる実用性の高さも人気の理由。好みが分からないお父さんにも贈りやすい、父の日の定番おつまみギフトです。

店舗名：カステラ専門店【長崎 心泉堂】

価格：4,380円～

締め切り：6月20日（土）12:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank19

【20位】ベアレン クラフトビール飲み比べギフト

世界的なビールコンテストで評価された本格クラフトビールを飲み比べできるセット。常温保存が可能で贈りやすく、父の日の定番であるビールギフトの中でも品質の高さが支持されています。特別感と実用性を兼ね備えた王道ギフトです。

店舗名：ベアレンビール【公式】

価格：2,500円～

締め切り：6月20日（土）12:00まで

https://chichinohi.jp/madamaniau/#rank20

父の日.jp編集部の考察

今回のランキングでは、うなぎやお茶漬け、おつまみ、そば、ビールといった「グルメギフト」が上位を占める結果となりました。

父の日直前になると、贈る側は「失敗したくない」「確実に喜んでもらいたい」という意識が強くなる傾向があります。そのため、好みが分かれにくく、家族みんなで楽しめるグルメギフトが選ばれやすくなっていると考えられます。

また、近年は配送インフラやECサービスの進化により、父の日直前でも当日までに届けられる商品が増えています。以前であれば「もう間に合わない」と諦めていた人でも、ネット通販を利用することで父の日当日までに感謝の気持ちを届けられるようになりました。

ランキングを見ると、定番のうなぎやビールだけでなく、足枕やガーゼケットなど健康や休息をテーマにしたギフトもランクインしています。父の日ギフト市場では、「おいしいものを贈る」だけでなく、「これからも元気でいてほしい」「ゆっくり休んでほしい」という想いを伝えるギフトへの関心も高まっているようです。

父の日は、日頃なかなか伝えられない感謝の気持ちを伝える日です。

まだプレゼントを用意していない方も、今からでも間に合います。お父さんにぴったりのギフトを見つけて、「ありがとう」の気持ちを届けてみてはいかがでしょうか。

父の日.jpでは、このほかにも300以上のプレゼントランキングや、年代別・予算別・ジャンル別のギフト特集など、父の日の贈り物選びに役立つ情報を多数掲載しています。今年の父の日が、お父さんへ「ありがとう」を伝える素敵な一日になることを願っています。

2026年、まだ間に合う父の日ギフト ランキング TOP20

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関連プレスリリース

抽選で20名さま、総額10万円相当が当たる！父の日.jp主催、父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026、開催中。

本キャンペーンでは、感謝の気持ちを込めて贈りたい、選りすぐりの父の日ギフト20点（総額10万円相当）をご用意。定番のお酒から、スイーツ、癒やしグッズ、さらには今人気のスキンケアアイテムまで、バラエティ豊かなラインナップが揃っています。 応募者は、この20種類のギフトの中から「贈りたい・もらいたい」商品を選んで応募できます。 抽選で合計20名様に、それぞれお選びいただいたギフトをプレゼントいたします。 応募期間は、2026年5月22日（金）から、父の日当日の 6月21日（日）23:59 まで。 ぜひご応募ください。

父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026詳細、及び応募ページはこちら

https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/(https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/)

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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