IDDK、宇宙での「AI自律実験」実現へ前進 ― 大規模言語モデル（LLM）を活用した自律実験基盤に関する2件の特許を共同出願

株式会社IDDK

民間主導の宇宙実験サービスを提供する株式会社IDDK（本社：東京都江東区、代表取締役：上野 宗一郎、以下「当社」）は、スペースシードホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木 健吾、以下「スペースシードホールディングス」）、その子会社であるリジェネソーム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐久間 善太郎、以下「リジェネソーム」）、および株式会社スペースノーム研究所（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤田 大悟、以下「スペースノーム研究所」）と共同で、大規模言語モデル（LLM）を含む機械学習モデルを活用し、細胞培養や各種科学実験を自律的に進行させる装置および制御技術について、2件の特許を2026年6月10日に出願いたしました。



今回共同出願したのは、「細胞実験用統合自律実験装置およびその制御方法」と「実験モジュール統合制御装置およびその制御方法」の2件です。



当社は本出願を、コア技術であるワンチップ顕微観察技術をベースとした細胞培養装置の自動化にとどまらず、将来的に微細藻類、創薬、材料科学など、多様な科学領域の宇宙・地上実験を自律的に実行・解析するプラットフォームへ発展させていくための極めて重要なマイルストーンと位置づけています。

■ 実施の背景：宇宙実験における「研究者の不在」と通信の壁

提供：Space Seed Holdings

地上の研究施設では、研究者が顕微鏡を覗き、細胞の状態に合わせてリアルタイムに実験条件を調整できます。しかし、軌道上や月面などの宇宙環境では、研究者が装置の隣に立ち続けることはできません。また、利用できる資源（電力・容積・通信）が極めて限定的な宇宙では、地上との通信遅延や途絶が避けられないという高い壁が存在します。

ポストISS（国際宇宙ステーション）時代を迎え、宇宙実験の主体が民間へ移行する中、宇宙飛行士の作業時間や通信環境に依存しない、高度に標準化された自律型の実験基盤が今まさに求められています。

■ IDDKのワンチップ顕微観察技術（MID）がAIの「目」になる

当社が目指すのは、単に実験を「自動化」することではありません。当社のコア技術であるワンチップ顕微観察技術（Micro Imaging Device）をAIの『目』として実験装置へ統合。 人が担ってきた「観察・判断・操作」のプロセスを装置内で完結させます。

これにより、通信が途切れた極限環境下でも、細胞の変化を自律的に察知して最適な実験を継続できる「自律する宇宙研究室」の構築を目指します。

■ 科学研究を変革するAIと、今回の特許の狙い

提供：Space Seed Holdings

世界では現在、ロボット、機械学習、文献データベースを組み合わせ、AIが文献調査から実験計画、装置操作、結果解析、次の条件決定までを自律的に循環させる「Self-Driving Laboratory（自律実験室）」の研究が急速に進んでいます。化学研究を支援するAIシステム「Coscientist（コサイエンティスト）」や、新材料の合成条件を自律探索するロボット実験室「A-Lab（エーラボ）」など、AIが実験装置と接続され、閉ループ（クローズドループ）で研究を推進する事例が登場しています。

しかし、こうした自律実験室の概念を、資源が極限まで限られた「宇宙環境」へ展開するためには、特定の実験だけを自動化する個別装置ではなく、複数の実験機器や観察モジュールを共通の制御層で柔軟に連携・組み替えられる仕組みが不可欠です。

今回の共同出願は、当社の顕微観察技術を組み込んだ「細胞実験の自律制御」と、異なる実験装置を共通システムで連携させる「上位の統合制御」という、2つの技術階層を対象としています。

■ 共同出願した特許技術について

出願技術1：細胞実験用統合自律実験装置およびその制御方法

提供：Space Seed Holdings【技術の概要】

当社のコア技術であるワンチップ顕微観察技術（MID）を中心に、培養容器、試薬送達機構、環境制御（温度・pH・ガス等）を一体化した、宇宙対応の自律型バイオ実験装置です。

最大のブレイクスルーは、MIDが捉えた高精度な顕微観察画像や各種センサデータを、AI（LLM等）がリアルタイムに統合・解析する点にあります。

【ここが違う！2つの革新性】

・単なる「自動化」から、状況を自ら判断する「自律化」へ

あらかじめ決められたプログラム通りに動く従来の自動装置とは異なります。MIDで観察した細胞の形態変化（育ち具合や異常など）をAIがその場で読み解き、試薬の投与量やタイミング、温度環境などを自律的に変更・最適化し続けます。



・宇宙（微小重力）特有のトラブルにも自律対応

地上と異なり、宇宙環境では液体の挙動や気泡の混入が実験の成否を分けます。装置内で気泡混入などを画像から検知した際、AIが送液速度の調整や一時停止、パージなどの回復動作を状況に応じて自律的に実行します。

出願技術2：実験モジュール統合制御装置およびその制御方法

【技術の概要】

細胞実験の枠を超え、異なる種類の実験機器（観察、分析、液体送達、材料合成など）を共通のインターフェースで接続・統合制御する、上位のシステム基盤技術です。

AI（LLM等）が各モジュールから集まる画像や数値データを横断的に解釈し、実験全体の司令塔として機能します。これは個々の装置を動かすソフトではなく、複数の科学機器を連携させて実験を進行させる「科学実験のオペレーティングシステム（OS）」と言える構想です。

【ここが違う！2つの革新性】

・機器を差し替えるだけで、あらゆる実験に対応

共通プロトコルに準拠していれば、第三者が開発した新しい実験モジュールであっても、その機能や仕様をLLMが自動で認識します。大規模なプログラムの作り込みなしで装置を追加・再構成できるため、創薬から材料科学まで柔軟に対応可能です。



・通信が途切れる宇宙でも止まらない「エッジ・クラウド協調」

通信状態が良い時は地上やクラウド上の高性能AIモデルを使用し、通信遅延や途絶が予測される状況では、宇宙機側のローカルAIモデルへ自動で切り替えます。これにより、通信が制限される軌道上や遠隔地でも、実験をノンストップで継続できます。

■ 4社の知見を統合した「宇宙バイオ・材料実験」の実績

提供：Space Seed Holdings

今回の特許出願は、4社がそれぞれ進めてきた、以下の最先端研究の融合によって実現しました。本技術の導入により、これらすべての領域で「AIによる自律実験」への発展を目指します。

■ 今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53748/table/38_1_66a43cdd12a5f01ce3d4d7547cec1414.jpg?v=202606180951 ]

生物学と材料科学では扱う対象が異なりますが、「観察し、解釈し、条件を変えて再実験する」という研究サイクルは共通しています。

将来的には、実験装置のリアルタイムデータと論文などの外部知識をAIが組み合わせ、次に検証すべき実験条件を自律的に提示・実行する「モジュール型研究インフラ」の構築を4社共同で推進してまいります。

【想定される具体的な応用領域】

バイオ・医療：微生物・幹細胞・オルガノイドの培養および分化条件の最適化、創薬スクリーニング

材料科学：合金、セラミックス、半導体材料などの自律的な合成・評価

宇宙・極限環境：微小重力や放射線下での科学実験、地上と軌道上での精密な比較研究

■ 当社のワンストップ宇宙実験サービス事業について

当社では、お客様の研究アイデアをもとにしたミッションの技術要件定義や実験プロトコルの提案から、地上実証装置の製作、データの取得、フライトモデルの製作、さらには提携先の人工衛星を用いた軌道上実験の実施から回収にいたるまでを一気通貫で支援する、ワンストップ宇宙実験サービスを提供しています。また、バイオ実験に特化した宇宙バイオ実験用システム「Micro Bio Space LAB」の開発を行っています。

株式会社IDDK 代表取締役 上野 宗一郎のコメント

IDDKは、宇宙を一部の限られた研究者や専門機関だけの場ではなく、企業、地域、教育機関、研究者が活用できる新たな研究開発インフラへと変えていくことを目指しています。

今回の取り組みは、その実現に向けた重要な一歩であり、地上で培われてきた技術や知見を宇宙環境へ接続することで、これまでにない発見や産業応用の可能性を切り拓くものだと考えています。

私たちは、独自のMID技術および宇宙実験プラットフォームを通じて、宇宙実験のハードルを下げ、より多くの方々が宇宙を研究・開発・教育の場として活用できる社会の実現に貢献してまいります。本取り組みを通じて、宇宙で得られる知見が地上の暮らしや産業の発展につながることを期待しています。

株式会社IDDKについて

会社名：株式会社IDDK

本社所在地：東京都江東区富岡1-12-8 アサヒビル309

代表取締役：上野 宗一郎

事業内容：光学レンズが不要な半導体センサーベース顕微観察装置の研究・開発・製造・販売と同装置によるサービスの提供、及び宇宙実験サービスの提供

設立：2017年6月

HP：https://iddk.co.jp/

スペースシードホールディングス株式会社について

会社名：スペースシードホールディングス株式会社

本社所在地：東京都港区浜松町二丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F

代表取締役：鈴木 健吾

事業内容：宇宙利用研究、ディープテック研究開発、投資育成、事業創出

設立：2024年1月

HP：https://ss-hd.co.jp/

リジェネソーム株式会社について

会社名：リジェネソーム株式会社

本社所在地：東京都港区高輪2-21-1 THE LINKPILLAR 1 NORTH 6F LiSH

代表取締役社長：佐久間 善太郎

事業内容：老化による課題をバイオテクノロジーで解決するロンジェビティテック事業

設立：2024年7月

HP：https://regenesome.com/

株式会社スペースノーム研究所について

会社名：株式会社スペースノーム研究所

本社所在地：東京都新宿区下宮比町1-4飯田橋御幸ビル

代表取締役：藤田 大悟

ミッション内容：10世代先の地球をデザインする

設立：2022年1月

HP：https://spacenome.jp(https://spacenome.jp/)/(https://spacenome.jp/)



■ 本件に関するお問い合わせ先

E-MAIL: iddk_info@iddk.co.jp