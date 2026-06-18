夏の暑さを吹き飛ばす、スッキリ爽やかな“柑橘すだち味”登場　レッドブル・エナジードリンク すだちエディション　7月14日（火）より販売開始

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブル・ジャパン株式会社は、2026年7月14日（火）より、「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」を販売開始します。

本商品はこれからの季節にピッタリな、日本の甘酸っぱいすだちとトロピカルな国々で親しまれているライムを組み合わせており、一口目から爽やかなシトラスの味わいが広がります。

また、「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」の発売を記念し SUMMERSONIC 2026 TOKYO にて、ビーチステージ付近にレッドブルブース「Red Bull Summer Vibes（レッドブルサマーバイブス）」が登場します。会場では、最高の音楽とともに、夏の熱気をさらに盛り上げる「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」をお楽しみいただけます。

またXでは、抽選で「SUMMERSONIC 2026 TOKYO のプラチナペアチケット+当選者限定 夏に便利な特別グッズ」、または発売前のレッドブル・エナジードリンク すだちエディションが楽しめる「レッドブル すだちエディション スピーカーBOX」が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。最高の音楽と「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」で、一緒に夏を楽しみましょう！

■製品概要

商品名：レッドブル・エナジードリンク すだちエディション 250ml

発売日：2026年7月14日（火）

内容量：250ml

希望小売価格：\213 (税抜)

生産国：スイス

販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど

■SUMMERSONIC 2026 TOKYO のペアチケットが当たる「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」発売記念キャンペーン！

〈キャンペーン概要〉

応募期間：2026年6月22日（月） 12:00 ～ 2026年6月28日（日） 23:59

応募方法：

1）Xのレッドブル公式アカウント（@redbulljapan(https://x.com/redbulljapan?lang=ja)）をフォロー

2）キャンペーン対象投稿から SUMMERSONIC 2026 TOKYO の希望日程を選び、投稿定型文のハッシュタグを残したまま投稿

〈A賞〉SUMMERSONIC 2026 TOKYO プラチナペアチケット+当選者限定 夏に便利な特別グッズ付き ：計9組18名様

・2026年8月14日（金） 3組6名様

・2026年8月15日（土） 3組6名様

・2026年8月16日（日） 3組6名様

〈B賞〉

レッドブル すだちエディション スピーカーBOX：90名様

・レッドブル・エナジードリンク 250ml×1本

・レッドブル・エナジードリンク すだちエディション 250ml×1本

■8月14日（金）～ 8月16日（日）SUMMERSONIC 2026 TOKYO でレッドブル ・エナジードリンク すだちエディションを販売！

SUMMERSONIC 2026 TOKYO の開催期間中、ビーチステージ付近にレッドブルブース「Red Bull Summer Vibes（レッドブルサマーバイブス）」が登場。最高の音楽とともに、夏の熱気をさらに盛り上げる「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」をご用意して、皆さまをお待ちしています。爽やかなすだちの風味のレッドブルとともに、最高の音楽をお楽しみください！

※SUMMERSONIC 2026 TOKYO の入場チケットをお持ちの方のみ購入可能です。

詳細はこちら: https://www.redbull.com/jp-ja/sudachiedition-cp-2026

■レッドブル・エナジードリンク ラインアップ 【全9種】

・レッドブル・エナジードリンク (250ml/355ml/473ml)

・レッドブル・シュガーフリー (250ml)

・レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル

・レッドブル・エナジードリンク グレープエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク マスカットエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク すだちエディション 250ml NEW

■主な原材料

カフェイン 250mlのレッドブル製品1缶には80mg含まれています。

カップ1杯のドリップコーヒーに含まれるカフェイン量とほぼ同等です。

アルギニン 自然に人体に発生する準必須アミノ酸で食事摂取が主要な供給源です。

オートミール、乳製品、肉、魚介類、ナッツや種子に含まれています。

ビタミンB群 正常なカラダの機能を保つための必須微量栄養素です。

ナイアシン（ビタミンB3）、パントテン酸（ビタミンB5）、

ビタミンB6やビタミンB12が含まれています。

※レッドブル・エナジードリンク すだちエディションにはビタミンB2も含まれます。

糖類 レッドブル・エナジードリンクの糖類（砂糖、ぶどう糖）はテンサイ（砂糖大根）が

原料です。レッドブル・エナジードリンクは100mlあたり11gの糖類を含有。

これはリンゴジュースやオレンジジュース100mlあたりに含まれる糖分に相当します。

【製品に関して】

1.レッドブル・エナジードリンクとは

精神的にも肉体的にもパフォーマンスを発揮したい時のために開発されたドリンクです。トップアスリート、多忙なプロフェッショナル、アクティブな学生、ロングドライブをする方など、世界中で評価をいただいています。

2.原材料は

主な原材料は全て私たちの体や食べ物の中に自然に存在する物質です。水、アルギニン、カフェイン、ビタミン（ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12など）、そして炭水化物として一般的に知られている糖類（砂糖、ぶどう糖）を特別な配合で含んでいる微炭酸飲料です。

3.アルギニンとは

アルギニンとは、あらゆる生命体のたんぱく質に存在するアミノ酸です。日常の食べ物、例えば、オートミールや乳製品、肉、海産物、ナッツ類や種子などに含まれています。

4.カフェイン含有量

レッドブル・エナジードリンクは、ドリップコーヒー約1杯分と同量（80mg）のカフェインを含んでいます。カフェインはお茶やカカオ、チョコレートなどの食品にも入っており、刺激作用があることで知られています。

レッドブルに関する詳細は https://redbull.com をご覧ください。