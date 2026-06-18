ノマズライフ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良）は、ヘルメット・帽子用冷却マット「冷却マット（第6世代）」を、2026年6月20日（土）より正式発売します。発売に合わせ、新たにホワイト／ブラック／シルバーの3色展開をスタート。シルバーのみ7月上旬発売予定です。 本製品はCAMPFIREでのクラウドファンディングを通じ、支援者744人・支援総額1,219万円超という大きな反響をいただきました。2代目から数えて5度の試作・改良を重ねた第6世代は、ヘルメットや帽子の内側に差し込むだけで頭皮を直接冷却します。バイクの信号待ち、建設・農業・屋外作業など、頭部に熱がこもりやすい環境で働く方の暑さ対策として、正式発売します。 URL：https://camp-fire.jp/projects/937384/

製品の特徴

ヘルメットの中、帽子の内側に入れるだけ

ヘルメットや帽子の内側に差し込むだけで頭皮を直接冷却します。Sサイズ（93g）・Lサイズ（153g）の2サイズ展開で、ヘルメットの形状や帽子のサイズに合わせて選べます。バイク・建設現場・農作業・屋外スポーツなど、頭部に熱がこもりやすいあらゆる場面に対応した設計です。

2つの特許 × 3つの冷却技術

本製品は、独自の3段階冷却設計により長時間冷却を実現しています。第1段階：2段階冷却構造（特許取得済み） 独自の多段階構造接触面により、熱を一気に吸わずじっくりと長く吸熱します。従来製品と比較して保冷時間2倍を実現しています。第2段階：グレードアップPCM素材（ISO 9001認証工場製造） PCM（相変化素材）とは、一定の温度で熱を吸収・放出する特殊素材です。従来より持続時間を重視したグレードアップPCM素材を採用し、保冷時間2倍を達成しています。第3段階：断熱レイヤー（特許取得済み） 高性能背面断熱シートにより外気の熱をブロックし、真夏でも冷却効率をキープします。

製品仕様

項目内容製品名冷却マット（第6世代）販売価格3,980円（税込）カラーホワイト／ブラック（6月20日発売）、シルバー（7月上旬発売予定）サイズS（93g）／L（153g）材質保冷剤：PCM、保冷剤包材：TPU保冷剤融化温度約28℃冷却時間冷凍庫で約2時間・冷蔵庫で約3時間以上で結晶化洗濯水洗い可能（洗濯機不可）充電不要販売場所Amazon/楽天ショップ/明日見世（大丸東京店 9階）/CHOOSEBASE SHIBUYA（東京都渋谷区宇田川町21－1）

展示会出展実績

レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関連商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。

開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。

会社概要 会社名 ：ノマズライフ株式会社（Mr.Nomads） 代表者 ：代表取締役 石井 信良 所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F 創業年 ：2025年 資本金 ：999万円 事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売 サイト ：https://www.nomadsstyle.com