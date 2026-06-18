家族プロモーションバナー





タイ長期滞在ビザを発給するタイ国営長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」。

その日本正規代理店であるタイランドエリートインフォメーションセンター(運営：株式会社大丸トレーディング)は、「家族プロモーション」の開催を発表しました。





タイランドプリビレッジには滞在年数に応じた複数のメンバーシップがあり、このうち家族会員(ファミリーメンバー)を追加できるのがプラチナ(10年)・ダイヤモンド(15年)・リザーブ(20年)の3つの上位メンバーシップです。本プロモーションでは、この家族会員の入会金が一律75万バーツとなります。





通常、家族会員の入会金はプラチナで100万バーツ、ダイヤモンドで150万バーツ、リザーブで200万バーツに設定されており、本プロモーションの適用により1名あたり最大125万バーツの割引となります。お子様の教育やセカンドライフなど、ご家族でのタイ移住をご検討中の方にとって大きなチャンスです。





さらに当センター経由でご入会の新メンバー様には、バンコクにあるメドパーク病院のVIP会員ステータス「エバーグリーンカード」のご提供や、最大120万円相当の商品券プレゼントキャンペーンも同時開催中です。





→詳細はこちら： https://thailandelite.world/lpn/









■「家族プロモーション」の概要





家族プロモーション詳細





期間 ：2026年5月18日～2026年8月14日

対象メンバーシップ：プラチナ(10年)・ダイヤモンド(15年)・リザーブ(20年)

対象となるご家族 ：配偶者、お子様、ご両親 ※主たる会員(コアメンバー)

1名のご入会が必要です

内容 ：家族会員(ファミリーメンバー)の入会金が一律75万バーツ





＜割引額の比較＞

●プラチナ ：通常100万バーツ → 75万バーツ(25万バーツお得)

●ダイヤモンド：通常150万バーツ → 75万バーツ(75万バーツお得)

●リザーブ ：通常200万バーツ → 75万バーツ(125万バーツお得)





※既にご入会済みのメンバー様によるご家族の追加、新規でのご家族同時入会のいずれも対象です。

※期間内に不備のない入会申請書類をご提出いただいた方が対象です。

※家族会員のご申請には、家族関係を証明する英文の公的書類が必要です。書類の取得には時間がかかるため、締切間際のご相談では間に合わない場合があります。ご検討中の方はお早めにご相談ください。

※家族会員は、主たる会員と同じ有効期間のビザおよび各種特典をご利用いただけます。





→詳細はこちら： https://thailandelite.world/lpn/









■同時開催中！日本正規代理店限定の入会特典

当センター経由でご入会の新メンバー様には、家族プロモーションとあわせて以下の特典をご利用いただけます。





＜MedPark Hospital VIP会員ステータス「エバーグリーンカード」＞

バンコクにあるメドパーク病院との提携により、2026年より当センター経由でご入会の新メンバー様全員に、VIP会員ステータス「エバーグリーンカード」をご提供。

高級ラウンジの利用、病院送迎サービス、メンバー専用ライン、メンバー専用駐車場、入院費用や薬代の割引、入院時の救急車無料など、タイ移住後の医療面の安心を支える様々な特典をご利用いただけます。





＜最大120万円相当の商品券プレゼント＞

当センター経由でご入会の新メンバー様に、最大120万円相当の商品券をプレゼントするキャンペーンも同時開催中です。





→詳細はこちら： https://thailandelite.world/lpn/









■タイ長期滞在ビザのタイランドプリビレッジとは





タイランドプリビレッジビザ





タイ国政府観光庁直営の国営企業が運営するタイ長期滞在プログラム。2003年にタイランドエリートとして開始。2023年、20周年の節目にタイランドプリビレッジとしてメンバーシップをリニューアル。

メンバーには入出国時のVIP待遇や銀行口座開設を含む各種の特典がある他、5年から最長20年のタイ滞在が可能になる特別なビザ【タイランドエリートビザ】が発給され、タイ長期滞在を実現。





＜タイランドプリビレッジの主な特典＞

●メンバーシップ期間中のマルチプルビザの発給(最大5年有効のビザがメンバーシップ期間に応じて繰り返し発給され、最長20年のタイ滞在が可能)

●国際空港到着・出発時のVIP待遇サービス

●タイ国内銀行口座の開設





その他に年間ポイント(期間限定販売ブロンズを除く)と交換でゴルフ、スパ、マッサージをはじめとした豊富な特典を利用可能。





家族会員のご申請には家族関係を証明する英文の公的書類のご準備が必要となるため、本プロモーションのご利用をお考えの方は、お早めに下記窓口までご相談ください。日本語で書類準備から申請まで丁寧にサポートいたします。









■お問合せはこちら

【タイランドプリビレッジ日本正規代理店】

タイランドエリートインフォメーションセンター

運営 ： 株式会社大丸トレーディング

所在地 ： 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3-17

電話 ： 0120-859-777

タイ国内から ： 0808-313-777

日本国外から ： +81-50-3499-0273

LINE無料電話受付中： https://lin.ee/0LzF6iw

WEB ： https://thailandelite.info/