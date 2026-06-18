SmileMe株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：山口勇太／教育ブランド：SMILETECH+）は、企業・自治体が制作するRobloxゲーム・メタバース施策を対象に、実際の子どもユーザーのリアルな声と定量データを収集する「Roblox検証代行サービス」の提供を開始しました。 累計40万人を超える子どもイベント運営実績と、自社運営するRoblox上の商業空間「Sakura Mall」のノウハウを組み合わせ、最短2週間でリアルな声と定量データを納品します。さらに、サービス開始を記念し、先着3社限定で「競合タイトル比較分析」を追加費用なしで実施します。 Roblox検証代行サービス公式サイト： https://www.smileme.co.jp/research/

■ 拡大するRoblox市場と、検証手段の不足

Robloxは、世界で1億人を超えるデイリーアクティブユーザーを抱えるグローバルプラットフォームです。企業・ブランド・自治体によるメタバース施策や、子ども・若年層向けの体験型コンテンツとしての活用も広がっています。 一方で、開発現場では「子ども向けに作っているのに、実際の子どもユーザーでテストする手段がない」という課題があります。大人の開発チームが「面白いはず」と判断した内容が、ターゲットである子どもには刺さらず、リリース後に伸び悩むケースも少なくありません。 特に、 ・どこで子どもが離脱しているのか ・年齢層ごとの反応はどう違うのか ・遊んだ前後で、企業へのイメージがどう変化したのか といった点は、広告のインプレッションや社内テストでは測ることができず、企業のRoblox施策における判断材料として大きな空白となっています。

■ 累計40万人の子どもイベント網×Sakura Mall運営ノウハウを活用

SmileMeは、商業施設・自治体での子ども向けプログラミング・デジタル教育イベントを全国で展開し、累計参加者数は40万人を超えています。 さらに、Roblox上の自社運営メタバース空間「Sakura Mall」の運営を通じ、子どもがRoblox上でどう遊び、どこに反応するかを日常的に観測できる環境を持っています。 この2つを掛け合わせることで、 ・全国の子どもイベント参加者の中から、ターゲット年齢の子どもに依頼可能 ・保護者同意のもと、安全な環境で検証を実施 ・子ども本人＋保護者の両方から、定量・定性データを取得 という、開発現場が必要とする「子どもユーザー検証」を、ワンストップで提供できる体制を構築しました。

■ “開発側の「面白いはず」”と、“子どもの反応”のギャップを可視化

本サービスでは、対象ゲームを実際の子どもにプレイしてもらい、以下のデータを取得・整理してご提供します。 ▼ 取得できるデータ・提供内容 ・プレイ完走率・離脱ポイント ・5段階評価＋自由記述アンケート ・子どもの生の声（年齢・性別別） ・保護者からのレビュー（安全性・継続意向・課金観など） ・企業イメージの変化（ブランドリフト効果） ・好意度・購買／利用意向 ・プレイ画面の記録／つまずき箇所の共有 ・UI/UX上のつまずきポイント整理／改善に向けた簡易コメント 特に「遊ぶ前と後で企業イメージがどう変化したか」を測定するブランドリフト指標は、Robloxを活用した広報・CSR施策の効果測定として、社内稟議や次年度の予算化判断にも活用いただけます。

■ 料金プラン

目的に合わせて選べる3つのプランをご用意しています。 【Light】 \20万～ ／ 1案件 子ども50名規模（1会場）。動作・反応の基本検証。 プレイ画面の記録、不具合・離脱ポイント、サマリーレポートをご提供。 【Standard】 \40万～ ／ 1案件 ★いちばん人気 子ども100名規模。定量＋定性でしっかり検証。 5段階評価アンケート、年齢・性別別の定量分析、企業イメージの変化測定、改善コメントを含む。 【Enterprise】 \90万～／月 ／ 年間契約 月300名規模・3会場での月次伴走型。 アップデート前後のA/B比較、競合タイトル比較分析、専任ディレクター伴走、月次定例報告会つき。 ※ 表示価格は税別・目安です。検証人数・年齢構成・項目数・実施回数により変動します。 ※ 料金にはアンケート回答者（子ども）への謝礼を含みます。追加負担なくご利用いただけます。 ※ 検証内容・対象人数・実施時期により、納品までの期間は変動します。 ※ NDA（秘密保持契約）の締結にも対応しています。

■ 【サービス開始記念】先着3社限定 特別オファー

サービス開始を記念し、先着3社限定で「競合タイトル比較分析」を追加費用なしで実施します。 類似ジャンルのRobloxゲームを数本ピックアップし、ゲーム性・導線・難易度・継続性などの観点から簡易比較を行います。そのうえで、子どもユーザーのリアルな反応と照らし合わせながら、改善ポイントや今後の方向性を整理します。 ・対象プラン：Standard / Enterprise ・通常料金：「競合タイトル比較分析」オプション +\20万円相当 ・受付：先着3社限定 ※Lightプランをご希望の場合は、内容に応じて個別にご相談ください。

■ こんな企業・自治体におすすめ

・Robloxゲームをリリース予定で、公開前に子どもユーザーで最終QAを行いたい企業 ・リリース後の伸び悩みの原因を、子ども目線で特定したい開発会社 ・本格開発前に、企画・プロトタイプの市場性を事前検証したい企業 ・Roblox広告・PR施策のブランドリフト効果を測定したい広告主・代理店 ・社内稟議や協賛企業への説明に、第三者データを使いたい企業 ・ご当地IP・地域連携など、特定地域の子どもの反応を見たい自治体

■ ご利用の流れ

ヒアリング → 検証設計 → 検証実施 → レポート納品 お問い合わせから最短2週間でレポート納品が可能です（※検証内容・対象人数・実施時期により変動）。検証の設計、子どもへのファシリテーション、データ分析、改善コメントまで一気通貫で対応します。 ---------------------------------------------------------- ■ Roblox検証代行サービス公式サイト： https://www.smileme.co.jp/research/ ■ SmileMe株式会社について SmileMe株式会社（教育ブランド：SMILETECH+）は、子ども向けプログラミング教育・デジタル教育イベントを全国で展開しています。 Roblox、Minecraft、Canva、Scratchなどを活用し、こどもたちが楽しみながらプログラミング・デザイン・表現力・課題解決力を学べる体験を提供しています。 また、企業・自治体向けには、Roblox上の自社運営メタバース空間「Sakura Mall」を活用したPR・展示・体験型コンテンツの企画制作や、探究型デジタルアートプログラム「デジティーン」、Robloxワールド制作などを提供しています。 累計イベント参加者数は40万人以上。全国の商業施設・自治体・教育機関と連携し、子ども向けプログラミング教育イベントや探究型ICTプログラムを展開しています。商業施設・自治体・教育機関との連携実績も多数あります。