梅雨の時期を迎え、「雨が続いて週末に子供を連れて行く場所がない」「公園で遊べず、家の中で退屈している子供をどこかへ連れて行ってあげたい」と頭を悩ませているパパやママは非常に多いのではないでしょうか。 セルフ写真館や等身大の家族フォトで地域に愛される「INAI LIFE（イナイ ライフ）大阪高槻店」（大阪府高槻市）は、そんな梅雨時期の家族のお出かけを応援する、新たな体験型ワークショップを発表いたしました。 お子様自身が主役となり、プロのスタジオ機材を使ってパパとママを撮影する『パパとママを撮影しよう！子供１日カメラマン体験』ワークショップを、梅雨の期間限定で開催いたします。雨の日の退屈を「家族の特別な思い出」に変える、新しい室内の遊び場をご提案いたします。

ワークショップ詳細：子供が主役！3つのワクワク体験プログラム

本イベントは、ただ写真を撮るだけでなく、お子様の創造性を育みながら、家族の絆を深められる3つの体験ステップをご用意しています。 イベント名： パパとママを撮影しよう！子供１日カメラマン体験ワークショップ 開催期間： 2026年6月～7月（梅雨シーズン限定・要事前予約） 開催店舗： INAI LIFE大阪高槻店 対象年齢： 3歳～小学生くらいまでのお子様と、そのご家族

ワークショップの3大体験内容

当日はスタジオを貸し切り（または専用スペース）にし、スタッフがお子様のカメラマンデビューを優しくサポートします。 ① 子供1日カメラマン体験：お子様が本物のカメラを手に持ち、ファインダーを覗いてパパとママを撮影します。「こっち向いて！」「笑って！」と、普段とは逆の立場でカメラマンになりきってもらいます。 ② 家族だけのオリジナルポーズ作り：「どんなポーズで撮る？」をお子様と一緒に考えます。手を繋いだり、ぎゅっとハグしたり、家族ならではのクスッと笑えるオリジナルポーズをカタチにします。 ③セルフフォト撮影体験：カメラマン体験のあとは、セルフフォトを家族みんなで体験！手元のリモコンを自分たちで押して、自然体でオシャレな「家族全員の集合写真」をプロクオリティで残せます。

なぜ、梅雨時期の家族のお出かけに「INAI LIFE大阪高槻店」が選ばれるのか？

1.雨の心配ゼロ！エアコン完備の快適な「完全屋内」エンタメ 天候に左右されないスタジオ空間なので、ジメジメした梅雨の時期でも涼しく快適。雨予報にハラハラすることなく、週末のお出かけスケジュールを確定できます。駅近（またはアクセス良好な立地）のため、移動のストレスも最小限です。 2.子供の成長を感じる「クリエイティブな体験型ワークショップ」 単にプロに写真を撮ってもらう「受け身の記念撮影」ではなく、子供が自ら考えてシャッターを押す「能動的な体験」です。子供の目線から見たパパとママの新鮮な表情が写真として残るため、親御さんにとっても一生モノの宝物になります。 3.「遊び」の延長で、圧倒的にハイクオリティな家族写真が手に入る セルフ写真館であるINAI LIFEの強みを活かし、撮影した写真データはハイクオリティな状態でお持ち帰りいただけます。梅雨時の「お出かけスポット探し」と「家族写真のアップデート」が同時に叶う、一石二鳥のタイパ・コスパ抜群のイベントです。

店舗概要・ご予約方法

店舗名： INAI LIFE大阪高槻店 公式ウェブサイト：https://photo-studio-inailife.com/ LINE公式アカウント：https://lin.ee/SBX3s6R 予約方法： 公式サイトの特設ページ、または公式LINEより受付中（各日枠が埋まり次第終了となります）

本件に関するお問い合わせ先 スタジオ：INAI LIFE 大阪高槻店（運営会社：株式会社World map） 所在地：〒569-0803 大阪府高槻市高槻町9-17 2F アクセス：JR「高槻」駅・阪急「高槻市」駅 徒歩4分 公式サイト：https://photo-studio-inailife.com/ 引用・転載時のクレジット表記のお願い 本プレスリリースを引用される際には必ず以下対応いただきますようお願いいたします。 リンク設置 https://photo-studio-inailife.com/ 著作権表記 © フォトスタジオ INAI LIFE

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