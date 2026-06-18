KTC GROUP［中央出版ホールディングス株式会社 (本社：愛知県長久手市、代表取締役社長：前田 哲次)を中核とする企業グループ］は新規参入したエステ事業において、モニター向けのプレオープン期間を経て、一般予約受付の開始に伴い、エステサロン「&Cocolace（アンドココラス）」（愛知県名古屋市中区）を2026年6月1日（月）に正式オープンいたしました。

■“ご紹介中心”のサロンクオリティを、より多くの方へ届けるため一般受付スタート

これまでは既存のお客様からのご紹介を中心にご案内しておりました『&Cocolace』ですが、美容や肌トラブルにお悩みを持つより多くの方々の声に寄り添いたいという想いから、正式に一般のお客様からのご予約受付を開始いたしました。ご予約はホットペッパービューティーより可能です。当サロンならではのプライベートな空間、そして一人ひとりに徹底して寄り添う丁寧なカウンセリングを、この機会にぜひご体験ください。 コース名：【お肌当日相談】カウンセリング＋フェイシャルトリートメント 90分 価格：初回限定価格5,000円（税込） 内容：お客様アンケートを基にお肌や身体の状態をカウンセリング。「ミスエステ」オリジナルの肌解析でお肌年齢を導き出し、一人ひとりに最適なフェイシャルトリートメントコースをご提供いたします。 ホットペッパービューティー：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000810864/

■店舗概要

店舗名：エステサロン「&Cocolace（アンドココラス）」 所在地：愛知県名古屋市中区栄2-4-10 セントラル広小路ビル3階 営業時間：日・月・火曜日10:00 ～ 18:00（最終受付 15:00） 金・土曜日12:00 ～ 20:00（最終受付 18:00） 定休日：不定休 電話番号：050-1783-3335 公式HP：https://and-cocolace.com/

■運営会社・お問い合わせ

＜KTC GROUP＞ https://www.ktcgroup.jp/ 運営会社：中央出版ホールディングス株式会社 代表取締役：前田 哲次 所在地：愛知県長久手市城屋敷８０１番地 URL：https://chuoh-holdings.co.jp/

＜エステサロン &Cocolace＞ 運営会社：マングローブリンク株式会社 代表者：柿本 聡一朗 担当部署：&Cocolace 栄広小路店 メールアドレス：ml-andcocolace@andcocolace.com 問い合わせ先：050-1783-3335