フォルテグラ、アンソニー・カッツを準備金担当シニアバイスプレジデントに任命し、保険数理部門のリーダーシップを強化

フロリダ州ジャクソンビル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- グローバルなスペシャルティ保険会社であるフォルテグラ・グループは、アンソニー・カッツを準備金担当シニアバイスプレジデントに任命したことを発表しました。カッツは、保険準備金、信用保険、統計報告、IFRS第17号を含む主要施策を担当し、フォルテグラの専門アクチュアリーチームを率います。

「アンソニーは、30年以上にわたる保険数理の専門知識に加え、フォルテグラの販売パートナーが頼りにする機能・体制の構築に真摯に取り組む姿勢をもたらします」と、フォルテグラの最高経営責任者（CEO）であるリック・カールボーは述べました。「保険準備金、保険数理業務の変革、国際市場にわたる彼の経験は、フォルテグラが販売パートナーへの支援を続けていくうえで大きな力となります。」

FCAS、FSA、MAAAの資格を有するアクチュアリーであるカッツは、保険準備金、価格設定、保険数理業務の変革にわたり、30年以上の経験を有しています。これまでToaRe、エベレスト・リー（Everest Re）、アーチ・インシュアランス（Arch Insurance）、アーンスト・アンド・ヤング（Ernst & Young）、エース（ACE）で上級管理職を務め、直近では独立系コンサルティング・アクチュアリーとして、さまざまな保険数理分野に関する助言を行っていました。

カッツは、準備金プロセスの自動化、保険・再保険プラットフォーム全体へのビジネス・インテリジェンス・ツールの導入、大規模な保険数理業務変革の取り組みを主導するなど、キャリアを通じて保険数理業務の近代化で高い評価を得てきました。ニューヨーク大学で数学のB.A.を取得し、コンピューター・サイエンスを副専攻しました。

フォルテグラについて

当社は45年以上もの間、子会社を通じて、不確実性の時代に個人や企業が成功を収める手助けとなるリスク管理ソリューションの提供を行っています。A.M.ベストの財務力評価で「A-（優秀）」、財務規模カテゴリーで「X」を獲得している子会社を持つ多国籍専門保険業者として、認可保険、超過保険、サープラス・ライン保険、および保証ソリューションなど多様な保険商品を提供しています。詳細については、 www.fortegra.com をご覧ください。

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