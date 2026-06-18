吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したロメスパ「ボーノボーノ」がオープンしたことを報告します。

昭和30年代、ボーノボーノの先代が生み出した「ロメスパ」。 その味は多くの人々に愛され、数々の店舗へと受け継がれながら発展し、今では会社員や学生の皆さまに親しまれる定番メニューとなりました。 大手町・神田・三田と連日多くのお客様に支持されてきた創業の味が、ついに御茶ノ水に登場します。 強火で一気に炒め上げ、鉄鍋で提供する熱々のロメスパ。香ばしさとボリューム感が魅力の一皿は、 なんと700円から。 懐かしさと旨さが詰まった、これぞロメスパの原点。お腹いっぱい食べたい方も、初めてロメスパを味わう方も、ぜひ一度ご賞味ください。 皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

店舗情報

店名：ボーノボーノ御茶ノ水 所在地：東京都文京区湯島1-9 月光食堂 営業時間： 月曜～土曜日 11:00～14:30 定休日：日曜日 https://shinnei-proud.jp/buono/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/