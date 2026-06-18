河合塾グループの株式会社キョーイク(代表取締役：矢追 俊和)が運営する医系専門予備校メディカルラボは、学科試験だけでなく面接や小論文、志望理由書など推薦選抜に特化した対策ができる「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」を2026年6月29日(月)より開講します。





昨今、医学部における学校推薦型・総合型選抜の定員割合は年々増加しており、特に私立大学では募集定員全体の3割以上を学校推薦型・総合型選抜による合格者枠としている大学もあります。

また、医学部医学科の推薦選抜には4つの特長があります。

・一般選抜に比べ、試験科目が少ない場合がある

・出願条件によっては現役生・1浪生に有利

・一般選抜に比べ志願者倍率が低い場合がある

・学習成績不問の大学もある

このように、受験生からのニーズも高い募集枠だといえます。





しかし、大学ごとに試験方法や出題傾向が大きく異なり、大学によっては過去の推薦選抜に関する情報を公開していないケースもあるため、対策方法に悩まれている方は少なくないでしょう。





メディカルラボの「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」では、数多くの医学部推薦合格者を輩出してきた実績や全国27校舎で蓄積されたデータ、そして1対1個別指導により、学校推薦型・総合型選抜で合格を掴むための力を効率よく身に付けられます。





初めに学力診断テストによって生徒の得意・苦手を分析。その結果から合格への最短ルートを導き出し、個別カリキュラムを作成します。その後、プロ講師との1対1の個別授業で学力レベルを高めながら、面接や小論文など受験大学で課される科目の対策も進められます。大学ごとの出題傾向に合わせたプレテストで、本番を想定した対策も可能です。





▼「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」特設ページ

https://www.medical-labo.com/posted/recommend_point/





ポイント講座





【講座概要】

■開催日時

2026年6月29日(月)～受験終了まで(受講期間：受講開始から1ヶ月間)

※申込受付中









■対象大学・受講内容・受講料

※大学によって、受講内容・受講料が異なります





対象大学： 獨協医科大学・埼玉医科大学・東京医科大学・北里大学・

聖マリアンナ医科大学・金沢医科大学・愛知医科大学・

藤田医科大学・近畿大学・兵庫医科大学・久留米大学・福岡大学

受講内容： ●学科対策(150分)計6回

●志望理由書・小論文対策(各100分)・

面接・集団討論対策(各50分)から計4回

受講料 ： 1大学につき、205,000円(税込)





対象大学： 東京女子医科大学

受講内容： 思考力試験・面接対策(各50分)から計5回

志望理由書・小論文対策(各100分)・集団討論(50分)から計4回

受講料 ： 1大学につき、100,000円(税込)





対象大学： 東邦大学

受講内容： 基礎学力・適性試験・面接対策(各50分)から計5回

志望理由書・小論文対策(各100分)・集団討論(50分)から計4回

受講料 ： 1大学につき、100,000円(税込)









■その他受講内容(全対象大学共通)

●大学別プレテスト

●学力診断テスト

●自習室利用(受講期間中のみ)

●質問解決室の利用

●個別担任制によるサポート

※校舎により実施内容が異なる場合があります。





※その他の私立大学、国公立大学、全ての医学部推薦対策も対応可能です。詳しくは校舎までお問い合わせください。









■特典

「学校推薦型・総合型選抜 ポイント講座」資料請求で、

「学校推薦型・総合型選抜のためのスタートガイド」を無料プレゼント！

https://www.medical-labo.com/application/recommend_10/









■会社概要

商号 ： 株式会社キョーイク

代表者 ： 代表取締役 矢追 俊和

所在地 ： 〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング6F

設立 ： 1981年

事業内容： 医学部専門の大学受験予備校「メディカルラボ」の運営

URL ： https://www.kyo-iku.co.jp/