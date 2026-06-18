女子格闘技興行運営をするBWP事務局(所在地：東京都千代田区、代表：Catfight Ronald)は、美女限定プロレス興行『BWPNEXT15』を2026年6月20日(土曜日)に東京都・秋葉原のアキバナビスペースで行います。





イベント詳細： X(旧Twitter) C.Ronald【公式】( @CatfightRonald )

https://twitter.com/CatfightRonald

公式サイト ： https://neofs.jp/





BWPNEXT15ポスター【2026年6月20日開催】





◆BWPとは？

美女限定プロレスイベントです。3団体(BWP・FGI・SSS)が争っており、今回はルーキーデビューもあるフレッシュ選手と大物選手が混在したイベントです。イベント当日、バトル本店にて対象商品を買うと試合終了後に選手と会える(写真撮影有り)ファンミーティングイベント付きの内容となります。





～イベント構成～

(1) 各試合の開催 美女限定プロレス

(2) 試合終了後のファンミーティングイベント









■試合のみどころ

◆第一試合◆ 桐谷すずねvs市川りく

BWPNEXT15第一試合

綺羅星が如くBWPにスターが登場する中で、SSSにも期待のルーキーが現れた！！その名は桐谷すずね！小柄な美少女だが、強靭なメンタルと感情を爆発させるスタイルで注目を集める美少女がLIVEファイト初登場！！！対するはBWPの中でも感情を最大化させ火の玉ガールとして確実に自分の存在を認めさせている実力者・市川りく！経験、スキル、体格など、基礎スペックで多くのハンデがある中で桐谷は爪痕を残すことができるのか？そして、市川は他団体とはいえ後輩相手に成長した自分の闘いというものをどう示すのか？双方に期待が入り混じるこれぞNEXTなオープニングマッチ！！









◆第二試合◆ 新村あかりvs小野寺舞

BWPNEXT15第二試合

SSSが誇る絶対的な女帝・新村あかりとBWPの超アイドル系美少女・小野寺舞のマッチアップ！！団体を象徴する存在である新村と闘うということは、それに見合う「格」が必要だ。小野寺はそのキャラクター故にルックス先行の印象を持たれがちだが、大きく成長した彼女はイメージを払拭し、実力者として巨大な壁に立ち向かう。団体内で激化する同期・後輩達との凌ぎ合いもあり、また今後の対抗戦の流れ的にもステップアップを示すこの闘いは内容を問われる！！！そして新村はSSSのボスとして姫騎士を葬り去らねばならない。最後にリングでトドメを刺されるのはどちらだ？









◆第三試合◆ 桃菜あこvs若月もあ

BWPNEXT15第三試合

マスターズ王者を堅持しつつも、スキル向上を続けていく孤高にして史上初の四冠を達成している桃菜あこ。FGI創設者でもあるレジェンド中のレジェンドに立ち向かうのはBWPのプリンセス・若月もあ！！！ルーキーズトーナメントで優勝し、期待される次世代BWPの才能達にあって一際大きな違いを見せ続けている至宝は、皆瀬あかりとのBWPタイトルマッチで勝利し、前回大会では新村あかり、そして今回の桃菜あこ等業界のトップランカーと真っ向勝負で闘う最前線で活躍する立場へと変貌を遂げた。スキル数では並ぶ者無しの「マスター」がBWP王道継承者候補NO.1に現実を見せつけるのか？それとも新世代の勢いを叩きつけ、見事咲かせてみせるのか？時代を紡ぐ重要な一戦。









◆第四試合◆ 深月めいvs有加里ののか

BWPNEXT15第四試合

2025年12月、前乃菜々が返上し空位となっていたBATTLEヘビー級タイトルを宇一佳奈実(旧名：国見奈々)と争い勝利、獲得した有加里ののか。有加里がこの赤ベルトを獲得したことで、既に持っていたBATTLEジュニア級ベルトとの二冠になったが、上の階級の獲得は重複とみなされジュニア級は返上。そして深月はこのジュニアのベルトを皆月ひかるとの激闘を制し獲得、現ジュニア級王者として存在感を放つ。因縁として両者は有加里が赤ベルトを獲得する以前に闘っており、この時はギリギリの闘いの中で深月が勝利を収めているのだ。現在業界最高峰のベルトホルダーとなった三銃士の魂・有加里ののかvsジュニア級のベルトを獲得し、BWPの若頭として新世代を牽引する存在へと成長した深月めい。闘いの中で感情と試合を創り上げる希代の才能を持つ両者が、ジュニア級とヘビー級という大事なベルトを介して美しくも儚くぶつかり合う。盟友だが一人の戦士としてリング上で絶対に手は抜かない。時代の変革の中で、この闘いは全員にとって忘れられないものになる。全身全霊を賭して魂を震わせる女神達の輪舞をラストまで眼に焼き付けろ！！！









■今回の興行にかかわるこれまでのあらすじと前回興行BWP14の試合結果

現在、LIVEファイトの開催権利を奪い合う形で火花を散らしている3団体(BWP・FGI・SSS)。SSSはFGIとの連合を解消し、興行ごとに主催興行の権利を賭け勝ち星を奪い合う流れに参戦。





【2025年12月20日 BWP14試合結果】

2025年12月BWP14_ポスター





◆第一試合◆ 〇有村のぞみvs深月めい× 18分05秒 変形サーフボードストレッチ

2025年12月BWP14_有村vs深月

ヴィジュアル抜群の両者による激闘は、格上である有村を幾度となく追いつめるも、最後は経験の差をみせつけられ深月は屈辱のギブアップ負け。FGI王者にBWPの若頭が屈する！！









◆第二試合◆ 〇新村あかりvs若月もあ× 28分21秒 アルゼンチンバックブリーカー

2025年12月BWP14_新村vs若月

最凶ヴィラン・新村に挑んだBWPのプリンセス・若月は、接戦の中で最後の勝利を掴もうとした瞬間、SSSからの乱入者・葉月ひなによって試合は破壊されてしまう！2vs1状態でも勝利する寸前まで盛り返したが、最後は凶器攻撃に沈み嘲笑を浴びせられながらギブアップ！









◆第三試合◆ 〇桃菜あこvs市川りく× 17分15秒 ACOスペシャル

2025年12月BWP14_桃菜vs市川

実力が認められ、超格上の桃菜との対戦でフルスロットルの闘いを見せる市川だったが、途中でスタミナ切れを起こし、老獪な桃菜のテクニックの前に成す術無く敗北。悔し涙と咆哮がリングにこだました。









◆第四試合◆ 【B-1タイトルマッチ】

〇宇流木さららvs雨宮留菜× 24分51秒 デストロイ・ブリッジ

※宇流木さららが新チャンピオンに※

2025年12月BWP14_宇流木vs雨宮

因縁の闘いを制したのは宇流木！！最後の技では号泣しながら雨宮にトドメを刺す！デビュー戦の相手だった雨宮超えを果たし、BWP三銃士の剣が通称黒ベルト：B-1王者に輝く！！









◆第五試合◆ 【BATTLEヘビー級タイトルマッチ】

×宇一佳奈実vs有加里ののか〇 22分38秒 有加里スペシャル

※有加里ののかが新チャンピオンに※

2025年12月BWP14_宇一佳vs有加里

休場を余儀なくされた前乃菜々の代役で上がった有加里が、伝説の女・宇一佳との闘いで一歩も引かない真っ向勝負で勝利し、業界最高峰の通称：赤ベルトを獲得！！BWP三銃士の魂が剣に続き旋風を巻き起こした！！









■開催概要

イベント名： BWPNEXT15

開催日時 ： 2026年6月20日(土) 15:30開場 16:00開演

会場 ： アキバナビスペース

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-1-8 松岡ビルB1

会場URL ： http://akinavi-space.jp/

アクセス ： 山手線「秋葉原」駅 徒歩5分





アクセス





【入場チケット】

SASエリア ： 22,000円(税込)【SOLD OUT】

SRSエリア ： 16,500円(税込)

一般エリア： 11,000円(税込)

★入場チケットの実券をお持ちのお客様は、イベント終了後1カ月程度で非売品DVDをチケット半券と交換でプレゼント。詳細情報はバトル本店やプロデューサーのXアカウントなどでご確認ください。









【配信視聴】

価格 ： 7,980円(税込)

※購入にはチケット代の他に発券手数料が別途かかります。

配信視聴URL： STREAM TICKET(ストチケ) ライブ配信プラットフォーム

https://www.stream-ticket.com/events/detail/2711.html









【ファンミーティングイベント参加条件】

イベント当日、バトル本店にて対象商品をお買い上げのお客様









【主催】

BWP事務局









【プロデューサー】

▼X(プロデューサーTwitter) C.Ronald【公式】( @CatfightRonald )

https://twitter.com/CatfightRonald

▼YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=pdSWhOQdUgs&t=72s









■主催概要

名称 ： BWP事務局

代表者 ： 代表 Catfight Ronald

所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-1-8 松岡ビル5F

旗揚 ： 2011年7月

事業内容 ： 女子格闘技興行

X(旧Twitter)： https://twitter.com/CatfightRonald

公式サイト ： https://neofs.jp/









■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

バトル本店 お客様相談窓口

MAIL： info@akibacom.jp