株式会社いかりスーパーマーケット(本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：行光 恒夫)は、淀屋橋エリア初出店となる新店舗「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」(大阪府大阪市中央区北浜)を2026年7月6日(月)午前10時にオープンいたします。

淀屋橋で働く皆様へ、暮らす皆様へ。毎日に寄り添う、いかり自慢の美味しさと品質を、より身近にお届けする新しい店舗が誕生します。





京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結。平日は朝7時30分から夜10時まで営業し、通勤前の朝食やお弁当、手土産、ご自宅用のお買い物など、さまざまなシーンでご利用いただけます。





IS淀屋橋





店舗入口にはデリカ厨房を設置し、出来たてのお惣菜やお弁当、丼メニューをご提供。また、自社工場で製造した惣菜、サラダ、スープ、洋菓子、和菓子、ベーカリーなど、いかりならではの美味しさを豊富に取り揃えています。

さらに、旬の果物、ヨーロッパ直輸入商品、チーズ、ワイン、日本酒など、上質な食の品揃えも充実しています。





いかりは創業以来、「お客様に美味しいものを提供して心から喜んでいただく」ことを大切にしてまいりました。

淀屋橋で働く皆様へ、暮らす皆様へ。京阪電鉄や地下鉄駅を利用される皆様へ。

いかり自慢の美味しさをお届けする新しい店舗に、ぜひご期待ください。





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地下MAP





■店舗概要

店舗名 ： いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」

所在地 ： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜三丁目6番22号

「淀屋橋ステーションワン」B1F

電話番号 ： 06-7178-8600

オープン日： 2026年7月6日(月)

営業時間 ： 平日 7：30～22：00

土日祝 10：00～20：00

URL ： https://www.ikarisuper.com/info/





・公式Instagramはこちら

https://www.instagram.com/ikari_supermarket/









■会社概要

社名 ： 株式会社いかりスーパーマーケット

URL ： https://www.ikarisuper.com/info/

業種 ： 商業(卸売業、小売業)

本社所在地： 兵庫県尼崎市塚口町1丁目15番地の8

代表者名 ： 行光 恒夫

設立 ： 1961年10月