開始わずかで大好評！お客様から喜びの声が続々

株式会社アウルコーポレーションが運営する「佳松苑グループ6宿」と、2024年11月にグランドオープンした注目の複合型グルメスポット「夕日ヶ浦パークス」がタッグを組んだ『初夏旅 マル得コラボキャンペーン』。5月25日のスタート以来、多くのお客様にご利用いただき、大きな反響を呼んでいます。 実際に体験されたお客様からは、「宿泊代の10％分のクーポンがもらえるので、お土産選びや食事も思いきり楽しめた！」「雨の日でも、おしゃれなカフェでご当地スイーツを味わったり、お土産をたくさん購入できて大満足！」、「夕食時にいつもより少し贅沢な地酒を頼めて、旅の満足度がぐっと高まった」など、喜びの声が多数寄せられています。 通常、梅雨時期は旅行を控えがちな季節ですが、「このお得な機会に近場でゆっくり過ごしたい」「温泉やグルメを楽しみながら気軽にリフレッシュしたい」というファミリーやカップル、ご夫婦を中心に好評をいただいています。

お買い物クーポンはどう使う？人気の活用法をご紹介

https://yxk-collab.studio.site/

本キャンペーンでは、対象宿（日～金曜日のご宿泊限定）をご利用のお客様へ、宿泊予約金額（税抜）1万円ごとに1,000円分のお買い物クーポンを進呈しています。クーポンは、夕日ヶ浦パークス内の各店舗や宿泊施設でのお買い物・追加飲食に利用でき、多くのお客様にご活用いただいています。 【夕日ヶ浦パークス「うみのうた」】 その日に水揚げされた鮮魚や丹後ならではのお土産選びに人気。海鮮食堂や炭火海鮮バイキングでの食事にも利用でき、旅の楽しみを広げています。 【ann cafe & shop】 パークス限定のご当地アイス「もち雪」や、見た目にも楽しいスイーツ・お菓子のお買い物に。旅の途中のひと休みや、客室で楽しむデザートとしても好評です。 【サンカイカン・湯けむり朝市・各宿泊施設】 地酒や追加料理などの別注飲食をはじめ、売店でのお土産購入にも利用可能。旅の思い出を持ち帰るひとときにも役立っています。

佳松苑グループの個性豊かな6宿

https://www.tiktok.com/@uminouta_market?is_from_webapp=1&sender_device=pc https://www.tiktok.com/@ann.kyoto?is_from_webapp=1&sender_device=pc https://yuhigauraparks.com/

佳松苑グループには、個性豊かな6つの宿が揃っています。 家族旅行やグループ旅行はもちろん、ご夫婦・カップルでの記念日旅行、気ままなひとり旅まで、旅のスタイルに合わせてお選びいただけます。 海辺の絶景を楽しむ宿から、大人だけの静かな隠れ家まで。お気に入りの宿を見つけて、お得な初夏旅をお楽しみください。

時季を彩る 佳松苑

https://kasyouen.com/

佳松苑 別邸ふうか

https://www.k-fuka.com/

夕日浪漫 一望館

https://www.ichiboukan.co.jp/

旅亭 櫂 -KAI-

https://www.k-kai.jp/

もう一つの京都 雨情草庵

https://www.ama-yadori.com/

HOTEL&湖邸 艸花 -そうか-

キャンペーン後半戦！まだ間に合う「初夏のご褒美旅」へ

https://soka-kyoto.jp/

本キャンペーンは2026年7月17日(金)宿泊分（日～金曜日限定）までとなります。 「まだ京丹後の魅力を知らない」「夕日ヶ浦パークスに行ってみたい」という方も、この大好評でお得な機会に、ぜひ海風を感じる京丹後へゆらりと足を伸ばしてみませんか？ 皆様のお越しを、スタッフ一同心よりお待ちしております。 【キャンペーン詳細リマインド】 ・クーポン配布期間：2026年5月25日(月)宿泊～7月17日(金)宿泊の日～金曜日限定 ・クーポン発行：ご宿泊予約金額（税抜き）より1万円ごとに1千円クーポンを発行 ※クーポン利用時おつりはでません ・クーポン利用期限：2026年5月25日(月)～7月18日(土)まで ・クーポン発行条件：各施設の公式サイトおよび直接お電話での宿泊予約が対象 ・宿泊対象期間：2026年5月25日(月)～7月17日(金) 平日限定（日～金曜日のご宿泊に限ります） ・対象プラン：全プラン対象 ◆クーポン 対応店舗 夕日ヶ浦パークス：うみのうた(土産店・鮮魚店・海鮮食堂・炭火海鮮バイキング)、健勝丸、ann cafe & shop ※ローソン除外 そのほか：サンカイカン、湯けむり朝市、各宿泊施設内の売店・追加飲食 ◆佳松苑グループ 対象宿 佳松苑、別邸ふうか、一望館、旅亭 櫂、雨情草庵、HOTEL&湖邸 艸花-そうか- 詳しくは特設サイトをご覧くださいませ。

会社・施設概要

https://yxk-collab.studio.site/ https://kasyouengroup.com/

会社名：株式会社ポラリス 所在地 ：〒629-3241 京都府京丹後市網野町木津4 直通TEL ：0772-74-0812 URL：https://yuhigauraparks.studio.site ≪夕日ヶ浦パークス≫ うみのうた（土産店・鮮魚店・海鮮食堂・炭火海鮮バイキング）、ann cafe & shop、まぐろ寿司 健勝丸[※土日のみ] ≪その他≫ サンカイカン、湯けむり朝市

会社名：株式会社アウルコーポレーション 所在地 ：〒629-3241 京都府京丹後市網野町木津２５３ 直通TEL ：0772-74-9018 URL：https://kasyouengroup.com/ ≪佳松苑グループ≫ 時季を彩る 佳松苑、佳松苑 別邸ふうか、夕日浪漫 一望館、旅亭 櫂 -KAI-、もう一つの京都 雨情草庵、HOTEL&湖邸 艸花 -そうか-

本件に関するお問い合わせ先

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92629-3341%E3%80%80%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%9C%A8%E6%B4%A54

株式会社アウルコーポレーション 営業本部企画課：福尾 本社TEL：0772-74-9018 mail：rsv.fukuo@gmail.com