大阪・なんばの地で、とらふぐをはじめとした旬の味覚を提供し続ける「道頓堀 治兵衛(じへい)」が、2026年6月18日より、夏の三銘品『鱧』『伊勢海老』『鰻』を主役にした特別会席プランを期間限定でスタート。





道頓堀川を見下ろせる人気の席で、ゆっくりとお召し上がりいただけます。





夏の風物詩である「鱧(はも)」、ぷりぷりの「伊勢海老」、そして「香ばしくとろける脂が絶品」と評される希少な「鰻(うなぎ)の炙り焼き」など、厳選した食材をご用意。職人の技が光る多彩な調理法で、心ゆくまで夏の美味をお楽しみいただけます。





1.鱧の魅力を凝縮。鱧を一人鍋で楽しむ「花水木(はなみずき)」

鱧ちり、鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、鱧飯など、鱧を味わい尽くすプランです。

・お品書き： 先付け、鱧ちり、伊勢海老サラダ、鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、

海老茶碗蒸し、鱧飯、赤だし、香の物、デザート(全10品)

・価格： 通常7,700円(税込)が、期間限定で6,050円(税込)※2026年9月13日まで





花水木





2.鱧をたっぷりと味わう「紫陽花(あじさい)」

旬の鱧を鱧鍋でたっぷりと味わえる、夏の人気プランです。

・お品書き： 先付け、鱧ちり、鱧すき鍋、鱧の天ぷら、素麺、デザート(全6品)

・価格： 通常6,600円(税込)が、期間限定で5,500円(税込)※2026年9月13日まで





紫陽花





3.一度食べたらクセになる、鰻のあぶり焼き会席「清夏(せいか)」

「鰻のあぶり焼き」は、道頓堀 治兵衛の特製だしで、焼きながら食べる、自慢の逸品です。

・コース名： 清夏(せいか)

・お品書き： 先付け、鰻炙り焼き、季節の揚げ物、鰻茶碗蒸し、鰻丼、

赤だし、香の物、デザート(全8品)

・価格： 通常8,800円(税込)が、期間限定で7,700円(税込)※2026年9月13日まで





清夏





■ 道頓堀 治兵衛のこだわり

・少人数から最大50名様まで対応可能な掘りごたつ個室や座敷テーブル席をご用意。道頓堀川を望む席は特に人気があります。落ち着いた和の空間や、レストランのような洋風フロアもあり、ご家族のお集まりから大阪観光のお食事まで幅広くご利用いただけます。





・キャンペーン期間： 令和8年9月13日まで

・所在地： 大阪市中央区道頓堀2-1-4(地下鉄なんば駅25号出口 徒歩2分)





治兵衛様外観





■会社概要

商号 ： 株式会社 治兵衛

代表者 ： 代表取締役 高垣 武美

所在地 ： 大阪府大阪市中央区道頓堀2-1-4

設立 ： 昭和21年

Instagram： https://www.instagram.com/doutonbori_jihey/

食べログ ： https://tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27006186/

ぐるなび ： https://r.gnavi.co.jp/k048301/