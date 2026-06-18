カナダ発のドリンクウェアブランド「asobu(アソブ)」を日本展開する株式会社フォルム(代表取締役：松本 有、本社：千葉県千葉市)では、猛暑や熱中症対策意識の高まりを背景に、キャラクターボトルシリーズ「asobu Bestie(ベスティ)」の2026年5月の売り上げが、前月比2.15倍に増加しました。









【深刻化する猛暑】

気象庁によると、2025年夏の全国平均気温は観測史上最高水準となり、35℃を超える猛暑日も全国的に増加しました。総務省家計調査では、清涼飲料水への年間支出額が前年比約8％増加する一方、物価高を背景に「マイボトルを利用して飲料代を節約する」という動きも広がっています。

また、環境省ではリユースボトル利用による使い捨てプラスチック削減を推進しており、マイボトル市場は前年比約118％ペースで拡大していると推定されています。





▼参考

気象庁https://www.jma.go.jp/

環境省https://www.env.go.jp/









【カナダ発のキャラクターボトルの売り上げが前月比2.15倍に増加】

株式会社フォルムでは、2026年春以降、「asobu Bestie」シリーズの売り上げが前月比2.15倍に増加しました。特に気温上昇が本格化したタイミングから、通学用・外出用としての需要が伸張しています。

購入者は、小学生の子どもを持つファミリー層や、デザイン性を重視する20～30代女性が中心です。「子どもが自分から水筒を持っていくようになった」「外出時にも持ち歩きたくなる」など、“実用品以上の存在”として評価する声も増えています。また、近年は肩掛けできるボトルホルダーへの関心も高まっており、通学・レジャー・アウトドア需要との親和性も高まっています。









【キャラクターボトル： asobu Bestie詳細】

「asobu Bestie」は、カナダ発ブランド「asobu」が展開するキャラクターモチーフのステンレスボトルシリーズです。

クラゲや海の生き物などをモチーフにした遊び心あるデザインと、日常使いしやすい機能性を両立している点が特徴です。

真空断熱構造を採用しており、日常の通学・通勤・レジャー・アウトドアなど幅広いシーンに対応。近年は、“毎日持ち歩きたくなるボトル”として支持が広がっています。また、実用品としてだけでなく、“愛着を持てるアイテム”として利用される傾向もみられています。









【商品概要】

商品名： asobu Bestie(アソブ ベスティ)

容量 ： 460ml

サイズ： 直径76mm高さ215mm (種類により異なる)

重量 ： 約345g









【素材】

内蓋 ： ポリプロピレン

キャラクターカバー： シリコーンゴム

内瓶 ： ステンレス鋼(銅メッキ)

胴部 ： ステンレス鋼

タップ ： シリコーンゴム

ストロー ： ポリプロピレン

パッキン ： シリコーンゴム

構造 ： 真空断熱二重構造

保温効力 ： 75℃以上(6時間)

保冷効力 ： 5℃以下(6時間)

本体価格 ： 5,995円(税込)

展開種類 ： 全29種類

販売場所 ： 全国雑貨店・ライフスタイルショップ・ECサイト等









【今後の展開】

近年はAIやデジタル化の進行により、“効率性”だけではなく、“感情価値”や“愛着”を感じられる商品の需要も高まっています。株式会社フォルムでは今後、asobuブランドの国内展開をさらに強化し、ライフスタイル雑貨市場における認知拡大を進めていく方針です。また、猛暑対策・節約志向・SDGs需要を背景に、マイボトル市場は今後も拡大傾向が続くとみられています。









【会社概要】

株式会社フォルム

所在地 ： 〒261-7120

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト20階

代表者 ： 代表取締役 松本 有

事業内容 ： 総合デザイン・海外ブランド総代理店事業

URL ： https://form.co.jp

オンラインストア： https://plus-f-shop.com/