プロモツール、宇宙体験施設で話題の「宇宙の香り(R)」、一般販売開始

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニー、プロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO：緒方健介）は、調香技術の粋を集めた「宇宙の香り(R)」をアロマスプレーとして一般販売いたします。

東京ドームシティの宇宙体感施設「TeNQ」や「ちきゅうのにわ」などで採用され、話題となった香りが、ついにご自宅でお楽しみいただけるようになりました。当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」およびオンラインストアにて本日より販売いたします。

プロモツールが再現した「宇宙の香り(R) アロマスプレー」。部屋の模様替えやマインドフルネス、贅沢なルームフレグランスとしての空間演出に。

ご購入はこちらから：

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」：https://lesprit.shop/

”宇宙の香り”を再現した唯一無二のアロマスプレー

宇宙空間の香りは、船外活動を終えて宇宙ステーションへ戻った飛行士の服に付着し、船内で揮発した際に感じられる「甘酸っぱく焦げたような香り」だと言われています。「山崎直子宇宙飛行士が「ラズベリーのような」と表現された」ことでも知られるこの香りを、当社ではギ酸エチル等の成分情報を参考に、日本を代表する調香師と評される渡辺武志率いるチームが科学的に再現しました。

「宇宙の香り(R)」は、2024年の東京おもちゃショーにおける『宇宙なんちゃら こてつくん』ブースでの採用を皮切りに、東京ドームシティの宇宙体感施設『TeNQ』、イオンファンタジーの『ちきゅうのにわ』など、宇宙をテーマにした施設やイベントで採用されてきました。このたび、かねてからのご要望にお応えし、新たにアロマスプレーとして販売を決定いたしました。

香りの特徴とおすすめのシーン

香りの特徴- トップノート：ラズベリー、ストロベリーなど、天の川銀河の中心をイメージした、みずみずしく洗練された甘酸っぱさ- ミドルノート：ローズ、カシスが空間に馴染む、フルーティーで華やかな香り- ラストノート：バニラが残す深淵で芳醇な甘さおすすめのシーン- マインドフルネスや瞑想の時間に：深い宇宙の静寂に包まれるような感覚で、心を落ち着かせたいときに。- 就寝前のリラックスタイムに：部屋の明かりを少し落とし、星空を見上げるような贅沢な空間の演出に。- 宇宙や天体観測が好きな方に。- プラネタリウム鑑賞時に。- SF映画や宇宙関連コンテンツを楽しむ時間に。- 子どもとの宇宙学習や自由研究のきっかけに。

製品概要

商品名：宇宙の香り(R) アロマスプレー

内容量：50mL

価格：2,500円（税込）

成分：水、エタノール、溶剤、香料

サイズ：約 直径3.5cm × 高さ11.5cm

販売場所：

公式オンラインストア：https://essenceon.jp/store/products/detail/170

当社オリジナルショップ「L’esprit（レスプリ）」：https://lesprit.shop/

※「宇宙の香り(R)」および「宇宙の匂い(R)」は、当社の登録商標です。

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/