ソウル発スキンケアブランド「PINKWONDER（ピンクワンダー）」から澄んだ健やかな夏肌へ導くスキンケア3STEP 「リミテッドサマーエディション」発売

株式会社ＩＫホールディングス

株式会社ＩＫホールディングス（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：長野庄吾）の100%子会社、株式会社フードコスメ（所在地：東京都中央区 代表取締役：飯田悠起）は、韓国・ソウル発スキンケアブランド「PINKWONDER（読み方：ピンクワンダー）」から2026年6月17日(水)より、サマーキット「リミテッドサマーエディション」をナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ Cosme Kitchen/Biople店舗及びMASH GO GREEN STORE（WEB STORE）で数量限定にて販売いたします。

「今世では、私が自分の肌を整える」

PINKWONDERは、創業者チェ・グムシルの“肌との向き合い”から生まれたソウル発スキンケアブランドです。長く続いた後天性アトピーによる不安や不快感。その日々を変えたのは、一滴のホホバオイルとの出会いでした。自身の体験を出発点に、彼女は多くの顧客の声や肌悩みを丁寧に研究し、すべてのアイテムにホホバオイル(※1)を配合した独自のラインナップを確立。PINKWONDERは、肌が本来持つ健やかさに寄り添いながら、日々のスキンケアに“心地よさ”と“感動”を届けることを目指しています。

夏にこそ選ばれる、PINKWONDERのホホバオイル

PINKWONDERのホホバオイルは、地中海沿岸の契約農場で育まれた100％オーガニックホホバ(※1)を使用。品質を保つため、農場では温度や湿度をデジタル技術で徹底管理しています。

収穫したホホバ種子は、熱を加えないコールドプレス（低温圧搾）製法で抽出。繊細な成分を損なうことなく、美しいゴールデンカラーのオイルへと仕上げています。

人の皮脂に近い構造を持つため肌になじみやすく、べたつきを感じにくい軽やかな使用感が特長。

皮脂が増えやすい夏は油分バランスを整え、紫外線やエアコンにより乾燥しやすい環境ではうるおいを守ります。

必要な分だけ肌に寄り添い、重さを感じさせない心地よさで、季節を問わず健やかな肌環境へ導きます。

【PINKWONDER】リミテッドサマーエディション 4,900円（税込）

夏の暑い日にPINKWONDERがお勧めする、持ち運びに便利な限定の「リミテッドサマーエディション」。

本キットでは、ブランドのシグネチャー成分であるホホバオイルをすべてのステップに取り入れており、シンプルながらも計算された3STEPにより、ツヤのある肌印象へ導きます。

【STEP 1】ホホバオイル 10mL

地中海のPINKWONDERプランテーションゾーンで有機栽培されたホホバ由来成分(※1)を配合したシグネチャーフェイスオイル。

やさしくうるおいを与え、なめらかな肌印象へ導きます。

洗顔後、3滴からスキンケアをはじめてください。

【STEP 2】ホホバモチベーション(R)クリームマスク 3g

韓国・ヨジュ産のお米由来成分(※2)と、オーガニックホホバ種子油(※1)を配合したクリームマスク。肌にやさしく密着し、うるおいを与えて、なめらかな印象に整えます。洗顔後、顔全体にたっぷりと塗布し、やさしくふき取ってください。

【STEP ３】ネロリブライトニング(※3)ミスト 70mL

やわらかく上品なフローラルの香りでやさしい使い心地の2層式ミスト。紫外線や乾燥などの外的環境にさらされる日中の肌に「日中も心地よく使えるスキンケアを」という想いから生まれたネロリブライトニングライン。ネロリオイル(※4)とツボクサエキス(※5)をPINKWONDER独自の割合でブレンドしたオリジナル成分「ネロリアティカ(TM)」配合で、うるおいを与え、つややかでいきいきとした印象の肌へ整えます。

○HOW TO USE

洗顔後、水気を軽く拭き取った肌にホホバオイルをなじませ、毛穴の汚れや不要な角質をやさしく浮かせて整えます。その後、目元・口元を避けて、ホホバモチベーション(R)クリームマスクを顔全体に薄く伸ばしてください。

1～2分ほど置いた後、水で濡らした手でTゾーンや小鼻など、ざらつきが気になる部分を中心にやさしくマッサージ。そのまま洗い流すことで、すっきりと澄んだ、なめらかな肌へと整えます。

ネロリブライトニングミストをオイル層と水分層がよく混ざるように、十分に振ってください。

スキンケアの仕上げやメイクの上から、こまめにスプレーしてください。

ひんやりとした心地よさとともに、うるおいをサポートします。

○ホホバオイルのマルチな使い方

クレンジング

メイクをした肌にたっぷりのホホバオイルをなじませ、ブラックヘッドや角質が気になる部分を中心に約1分弱オイルマッサージします。その後、軽く拭き取ってからクレンジングフォームで洗顔を行ってください。

頭皮と髪のケア

乾燥した頭皮に少量のホホバオイルをなじませ、約5分間マッサージした後、シャンプーしてください。シャンプー後、濡れた毛先に少量をなじませます。

キューティクルケア

手を洗った後、少量の ホホバオイルを爪とキューティクルにやさしくなじませます。

発売場所：全国のCosme Kitchen/Biople店舗及びMASH GO GREEN STORE（WEB STORE）

https://www.cosmekitchen-webstore.jp/



発売日： 2026年6月17日(水)

PINKWONDER公式オンライン https://jp.pinkwonder.co.kr/

PINKWONDER Instagram : @pinkwonder_official @pinkwonder_jp @pinkwonder_choi

(※1) ホホバ種子油（保湿成分） (※2) サッカロミセス／コメ発酵液（整肌成分） (※3) 保湿によりキメを整えること (※4) ビターオレンジ花油（保湿成分） (※5) ツボクサエキス（整肌成分）

「ファンつくり」を理念に、直営店舗の運営やバラエティショップへの卸等様々な販路で韓国コスメ/K-Beautyを流通しています。

会社概要

・社名：株式会社フードコスメ

・代表取締役：飯田 悠起（いいだ ゆうき）

・住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-3 京橋三菱ビル 7F

・設立：2009年6月1日

・資本金：4,500万円

・従業員：40名（2025年12月現在）

・事業内容：SKINFOOD化粧品の販売（SKINFOOD日本総代理店）、

fillimilli、CARE PLUS化粧品の販売（fillimilli、CARE PLUS日本総代理店）、hince化粧品の販売（日本代理店）、AROMATICA化粧品の販売（AROMATICA日本総代理店）、klairs化粧品の販売（klairs日本総代理店）、BRAYE化粧品の販売（BRAYE日本総代理店）、PINKWONDER化粧品の販売（PINKWONDER日本総代理店）

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