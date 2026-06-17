Xross Stars ブースターパック第4弾『Grand Resonance』、本日予約受付開始！

株式会社Brave group

株式会社Game & Co.（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥）は、株式会社Samurai工房（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高野 大知）との共同事業で開発しているトレーディングカードゲーム『Xross Stars』（読み：クロススターズ、略称：クロスタ）のブースターパック第4弾『Grand Resonance』（読み：グランド・レゾナンス）ならびにオフィシャルスリーブ4種、プレイマット、カードケースを2026年7月17日(金)に発売いたします。発売に先駆け、公式ECサイト「Xross Stars Official Online Store」にて本日より先行予約の受付を開始します。

■ブースターパック第4弾 『Grand Resonance』概要

本弾では、活躍中のストリーマーやVTuberなどの多彩な16名が、新たにリーダーカードとして参戦します。また、数々の名シーンを再現したSRカードも登場します。さらに、今弾から新たなレアリティ「CP（コモンパラレル）」が登場。進化し続ける『Xross Stars』の世界を、ぜひお楽しみください。

ご予約はこちら :https://store.xross-stars.com/products/bp04-box

商品名

ブースターパック第4弾『Grand Resonance』

発売日

2026年7月17日(金)

メーカー希望小売価格

1パック（8枚入り）：440円（税込）

1BOX（12パック入り）：5,280円（税込）※BOX購入特典が付属

ブースターパック第4弾『Grand Resonance』は、通常カード（全81種）およびパラレルカード（全35種）から、1パックにつき8枚がランダムに封入されます。

また、BOX購入特典としてブースターパック第4弾『Grand Resonance』収録カードのイラストを使用したスリーブ（11枚セット）が全4種からランダムで1種類同梱されています。

※BOX購入特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。※BOX購入特典はブースターパック第4弾『Grand Resonance』1BOXにつき1セットが同梱されています。

※発売日前後のお届けを予定しておりますが、遅れが生じる場合がございます。詳細はXross Stars Official Online Storeをご確認ください。

※先着順による在庫予約販売になります。

『Grand Resonance』収録リーダーカード詳細

新規リーダーカード（レアリティ：LRP）一覧

▼リーダーカード登場タレント（順不同・敬称略）

うぉっか／昏昏 アリア／夢野 あかり／らいじん／神楽 めあ／白波 らむね／まざー3／夜乃 くろむ／おぼ／千燈 ゆうひ／龍巻 ちせ／とおこ／乾 伸一郎／銀城 サイネ／じゃすぱー／天帝 フォルテ

【再録】うるか（第1弾）／小雀 とと（第1弾）／緋月 ゆい（第3弾）

※リーダーカードには「LR」「LRP」「LRPP」3種のレアリティがあります。「LRP」「LRPP」は特別デザイン・加工が施されたパラレル仕様で、「LRPP」は一部のリーダーカードのみ対象です。

※再録リーダーカード（うるか／小雀 とと／緋月 ゆい）は、「LRPP」のみ収録になります。

『Grand Resonance』収録SRカード詳細

SRカード一覧（上段：アタックカード4種／下段：メモリアカード4種）

▼SRカード登場タレント（順不同・敬称略）

慈悲の刃：昏昏 アリア

オーバードライブ：白波 らむね

テラーエンゲージ：千燈 ゆうひ

アナイアレーション：天帝 フォルテ

エリートコマンダー：うぉっか

ダイナミックデュオ：まざー3／夢野 あかり

グレイトフルファーマー：一ノ瀬 うるは／千燈 ゆうひ／とおこ

収穫の刻：乾 伸一郎

「CP（コモンパラレル）」とは

「CP」はブースターパック第4弾 『Grand Resonance』より追加された新たなレアリティカードです。過去弾に収録された人気カードのイラストを再録した豪華ホロ加工仕様の特別なカードとなり、過去弾で活躍したカードを、新たな形でコレクションやデッキ構築に取り入れてお楽しみいただけます。

今回、収録するCPは、「カウンタースナイプ」、「強さの証明」の2種となります。

■周辺グッズ 概要

ブースターパック第4弾『Grand Resonance』収録のリーダーカードイラストが描かれたオフィシャルスリーブと、第4弾『Grand Resonance』のキービジュアルを使用したカードケース・プレイマットが登場。本日より予約販売を開始いたします。

オフィシャルスリーブご予約 :https://store.xross-stars.com/products/sl10-13

商品名 Xross Stars オフィシャルスリーブ

vol.10『夜乃くろむ』／ vol.11『夢野あかり』／ vol.12『おぼ』／ vol.13『うぉっか』

メーカー希望小売価格

1種（64枚入り）：990円（税込）

商品名 Xross Stars オフィシャルカードケース『Grand Resonance』

メーカー希望小売価格 880円（税込）

https://store.xross-stars.com/products/cc04

商品名 Xross Stars オフィシャルプレイマット vol.4『Grand Resonance』

メーカー希望小売価格 3,300円（税込）

https://store.xross-stars.com/products/pm04

※発売日前後のお届けを予定しておりますが、遅れが生じる場合がございます。詳細はXross Stars Official Online Storeをご確認ください。

※先着順による在庫予約販売になります。

※予定販売数には上限があります。予定販売数に達した場合、販売終了となります。再入荷および次回販売については未定です。

■『Xross Stars』とは

『Xross Stars』は、「共に、熱狂を」をコンセプトにしたトレーディングカードゲームです。所属事務所やジャンルの垣根を越えて、個性豊かなタレントたちが交わり、それぞれのファンとともに新たな世界を広げていきます。

esports大会やストリーム配信の熱狂的なシーンをタレントとともに創り上げ、その体験をプレイヤーの皆さまへお届けします。

【開発体制について】

『Xross Stars』は、Brave groupとCrazy Raccoonの共同事業です。

制作の中核を担うのは、プロデューサーを務める元プロTCGプレイヤーの久保 敦俊（株式会社Game & Co. 取締役）と、チェアマンを務める高野 大知（Crazy Raccoon 代表 / 通称：おじじ）です。さらに、リードゲームデザイナーには、国内で数々のカードゲームを手掛けてきた八十岡 翔太氏を迎えました。

また、開発パートナーとして株式会社Sekappy、カード印刷のパートナーとして業界大手の印刷会社が参画。各分野の専門家たちが持つ知見と技術を結集した強力な体制で、本プロジェクトを推進しています。

公式サイト：https://xross-stars.com/

Xross Stars Official Online Store：https://store.xross-stars.com/

X：https://x.com/Xross_Stars

YouTube：https://www.youtube.com/@Xross_Stars_Official

LINE公式アカウント「クロスタnavi」：https://line.me/R/ti/p/@xrossstars_navi

（『LINE』アプリ内で、「@xrossstars_navi」を検索）

■Game & Co.とは

Game & Co.は、事務所や企業の枠を越えてIPを活用し、新たな価値を生み出すIP Platformの中核を担う存在として、次々と新規事業を創出しています。

新作トレーディングカードゲーム『Xross Stars』では、大手esportsチーム「Crazy Raccoon」との共同事業として企画・運営を手がけ、VTuber・ストリーマー・esports選手など多彩なタレントが登場する新たなカルチャーを創出しています。

また、仲間とともに作り上げるMD事業の『AMICIS』では、IP・クリエイター・活動者・メーカー・工場とともに、革新的なプロダクトを生み出しています。

そのほか、esports領域における教育事業や新規ゲーム事業など、幅広い取り組みを推進しています。

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/

■Crazy Raccoonとは

Crazy Raccoonは2018年4月に結成したチームで、“ゲーマーをかっこよく魅せる”というテーマを掲げ、esportsの発展を目的として精力的に活動を行っています。

現在は、「VALORANT」「Fortnite」「Apex Legends」「Streamers」など様々な部門で活動しています。所属選手は全員日本トップレベルの実力を誇り、世界で戦っているメンバーも多く所属しています。

チーム全体のXのフォロワー、YouTubeの登録者数はそれぞれ800万人を超えており、動画投稿、ストリーミング、イベント出演など、インフルエンス力と実力を兼ね揃えたesportsチームとして幅広く活躍しています。

・公式サイト：https://crazyraccoon.jp/

■会社概要

株式会社Game & Co.

・設立：2022年12月1日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：久保 敦俊、武田 豊

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Platform（MD事業・TCG事業）/Incubation（esports事業・esports教育事業）

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company

株式会社Samurai工房

・設立：2018年6月13日

・代表取締役：高野 大知

・所在地：東京都渋谷区神南1丁目18番2号フレーム神南坂 ＣＲＡＺＹＲＡＣＣＯＯＮ

・事業内容：esportsチームの運営

・公式サイト：http://crazyraccoon.jp/

株式会社Sekappy

・設立：2017年4月4日

・代表者：高桑 祥広、志村 一郎

・所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 39階

・事業内容：システム開発事業等

・公式サイト：https://sekappy.com/contact/