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【拓殖大学】高校生に大人気の講座「第20回 高校生のためのアジアの言語と文化」開催 ―4つの言語・文化・食を学ぶサマープログラム
拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、7月28日（火）〜7月31日（金）の4日間に渡り、高大連携における講座「高校生のためのアジアの言語と文化」を今年も開催。アジアに関心を持つ高校生に向けて開設されたこの講座は、1言語につき1日、計4日間で言語・文化・食について学ぶ、参加者の満足度の高いプログラム。インドネシア語、韓国語、中国語、スペイン語を開講。参加は先着順・事前申込制。
今年度で20回目を迎える高大連携講座「高校生のためのアジアの言語と文化」は、1日1言語、4日間にわたり、4つの言語と文化について学ぶ高校生を対象としたサマープログラム。
「文化講座」では、言語を使用している地域の地理・歴史・文化・生活について知り、「言語講座」では文字と発音、あいさつなど基本的な文の構造を学びます。4日間にわたる講座を通して多角的に世界を学べる拓殖大学ならではの講座を堪能してください。
開 催 概 要
【日 程】 2026年7月28日（火）〜7月31日（金）
【募集対象】 高校生（学年不問）
【募集定員】 40名（事前申込制・先着順）
【受 講 料】 10,000円（4日分。教材費・食事代を含む）
【会 場】 拓殖大学 文京キャンパス（東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅下車徒歩3分）
【申込期間】 6月14日（日）〜7月6日（月）
【開講言語】 スペイン語、インドネシア語、韓国語、中国語
【講義時間】 10：00〜16：00
【内 容】
･文化講座 言語を使用している地域の地理・歴史・文化・生活について学ぶ
･言語講座 文字と発音、あいさつなど基本的な文の構造を学ぶ
･食文化講座（昼食） その日に学んだ文化･言語に関する料理を体験
【お申込み】 高校生のためのアジアの言語と文化 受講申込フォーム
https://req.qubo.jp/takudai-oc/form/koudai
■プログラム詳細
https://www.takushoku-u.ac.jp/extension/post-24.html
■紹介動画
https://youtu.be/4DCbF3PVN4c?si=4h5bJOWjG2ipdXAB
▼本件に関する問い合わせ先
研究支援課
受付時間 月〜金曜日 10:00〜17:00／土曜日 9:00〜15:00
TEL：03-3947-7595
メール：open@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
「文化講座」では、言語を使用している地域の地理・歴史・文化・生活について知り、「言語講座」では文字と発音、あいさつなど基本的な文の構造を学びます。4日間にわたる講座を通して多角的に世界を学べる拓殖大学ならではの講座を堪能してください。
開 催 概 要
【日 程】 2026年7月28日（火）〜7月31日（金）
【募集対象】 高校生（学年不問）
【募集定員】 40名（事前申込制・先着順）
【受 講 料】 10,000円（4日分。教材費・食事代を含む）
【会 場】 拓殖大学 文京キャンパス（東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅下車徒歩3分）
【申込期間】 6月14日（日）〜7月6日（月）
【開講言語】 スペイン語、インドネシア語、韓国語、中国語
【講義時間】 10：00〜16：00
【内 容】
･文化講座 言語を使用している地域の地理・歴史・文化・生活について学ぶ
･言語講座 文字と発音、あいさつなど基本的な文の構造を学ぶ
･食文化講座（昼食） その日に学んだ文化･言語に関する料理を体験
【お申込み】 高校生のためのアジアの言語と文化 受講申込フォーム
https://req.qubo.jp/takudai-oc/form/koudai
■プログラム詳細
https://www.takushoku-u.ac.jp/extension/post-24.html
■紹介動画
https://youtu.be/4DCbF3PVN4c?si=4h5bJOWjG2ipdXAB
▼本件に関する問い合わせ先
研究支援課
受付時間 月〜金曜日 10:00〜17:00／土曜日 9:00〜15:00
TEL：03-3947-7595
メール：open@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/