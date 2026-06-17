共有持分不動産の売却・相続・共有者トラブルに対応する相談サイト「持分ガイド」を公開

株式会社CLOUD HOMe

株式会社CLOUD HOMe（所在地：東京都港区赤坂8丁目5-40 ペガサス青山6F、代表取締役：桐生 達弘）は、共有持分不動産に関する相談サイト「持分ガイド」を公開いたしました。



「持分ガイド」は、共有持分の不動産を所有している方に向けて、売却・買取・相続・共有者間トラブル・空き家化などのお悩みを、物件状況や権利関係に応じて整理し、最適な解決方法を提案するサービスサイトです。



サービスサイトURL：

https://mochibun-guide.jp/





サービス開始の背景



不動産の共有持分は、相続や離婚、親族間での不動産承継などをきっかけに発生することが多くあります。



一方で、共有者全員の意見が合わなければ売却や活用が進みにくく、共有者間の関係性や連絡状況によっては、長期間にわたり不動産が動かせない状態になるケースも少なくありません。



特に、以下のようなお悩みは一般的な不動産売却とは異なり、専門的な整理が必要になります。



・共有者と連絡が取れない

・共有者と意見が合わず売却が進まない

・自分の持分だけ売却したい

・相続した不動産が共有名義になっている

・空き家のまま放置されている

・離婚後の共有名義不動産を整理したい

・他社で売却が難しいと言われた



こうした背景を受け、株式会社CLOUD HOMeでは、共有持分不動産に関する情報提供と相談窓口を兼ねた専門サイトとして「持分ガイド」を公開いたしました。





「持分ガイド」の特徴

共有持分に特化した相談窓口

共有持分の不動産は、単独所有の不動産と異なり、共有者の同意状況や権利関係によって取れる選択肢が変わります。



「持分ガイド」では、物件の所在地、持分割合、共有者との関係性、利用状況、相続・離婚などの背景を確認したうえで、売却・買取・共有者間での調整など、状況に応じた進め方を整理します。





2. 自分の持分だけの売却相談にも対応



共有不動産全体の売却が難しい場合でも、所有している持分のみを売却できる可能性があります。



「共有者全員の同意が取れない」「相手方と話し合いが難しい」といった場合でも、まずは現在の権利関係を整理し、現実的な出口を検討します。





3. 相続・空き家・離婚後の共有名義にも対応



共有持分の問題は、相続による実家の共有化、空き家の放置、離婚後の自宅名義整理など、さまざまな事情から発生します。



「持分ガイド」では、単なる査定だけではなく、背景事情を踏まえたうえで、売却・活用・整理の方向性を検討できる点を重視しています。





4. 不動産実務に基づいた現実的な提案



株式会社CLOUD HOMeは、不動産売買・買取・再生事業を通じて、通常の流通では扱いが難しい不動産の相談にも対応してまいりました。



その実務経験を活かし、相談者の状況に合わせて、机上の一般論ではなく、実際に進められる可能性のある方法を提案します。





このような方におすすめです



・共有持分の不動産を売却したい方

・共有者と意見が合わず、話が進まない方

・相続した実家が共有名義になっている方

・離婚後も不動産が共有名義のままになっている方

・空き家の共有持分を所有している方

・他社で売却が難しいと言われた方

・自分の持分だけでも現金化したい方

・今すぐ売るかは未定だが、選択肢を知りたい方





今後の展開



株式会社CLOUD HOMeでは、「持分ガイド」を通じて、共有持分不動産に関する正しい情報発信と相談対応を強化してまいります。



今後は、共有持分の売却方法、相続不動産の整理、共有者トラブルへの対応、空き家化した不動産の活用・処分方法など、相談者が判断しやすいコンテンツの拡充を予定しています。



共有持分の不動産は、放置することで固定資産税や管理負担、共有者間のトラブルが長期化する可能性があります。



「持分ガイド」では、まず現状を整理し、相談者にとって無理のない解決方法を一緒に検討してまいります。





サービス概要



サービス名：持分ガイド

URL：https://mochibun-guide.jp/

内容：共有持分不動産の売却・買取・相続・共有者トラブルに関する相談サービス

対象エリア：全国対応

相談内容：共有持分の売却、持分買取、相続不動産、空き家、離婚後の共有名義、共有者間トラブルなど





会社概要



会社名：株式会社CLOUD HOMe

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-40 ペガサス青山6F

事業内容：不動産売買、不動産買取、リノベーション、不動産再生、共有持分・空き家等の不動産相談





本件に関するお問い合わせ



株式会社CLOUD HOMe

担当：桐生

TEL：03-5888-6336

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-40 ペガサス青山6F

サービスサイト：https://mochibun-guide.jp/