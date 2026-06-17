【小学参新刊】夏休みの勉強もガリガリ君と一緒にガリッと集中！　『くもんの夏休み ガリガリ君ドリル』1年生向け新刊2点が発売！

株式会社くもん出版

株式会社くもん出版（代表取締役社長：泉田 義則）は、夏休みに楽しく学べる「くもんの夏休み ガリガリ君ドリル」シリーズより、新刊『文字力アップ 小学１年生 ひらがな・カタカナ・かん字』と『計算力アップ 小学１年生 かず・たしざん・ひきざん』の計２点を、2026年６月15日に刊行いたしました。

お子さまが自分のペースで無理なく取り組めるよう、スモールステップの構成を取り入れた夏休み用のドリルです。昨年の第１弾のご好評にお応えして登場した今回の新刊２点は、夏らしく元気なカラーの表紙が目印です。

「くもんの夏休み ガリガリ君ドリル」シリーズ新刊紹介

くもんの夏休み ガリガリ君ドリル 文字力アップ 小学1年生 ひらがな・カタカナ・かん字

「ガリガリ君と一緒に、ひらがな・カタカナ・漢字にガリッと集中！」

文字の読み書きに特化し、１学期の復習と２学期の先取りができる１冊です。１学期に学んだ「ひらがな」をしっかり定着させつつ、２学期から本格化する「カタカナ・漢字」の学習へとスムーズに、楽しくつなげていきます。

書誌情報

くもんの夏休み ガリガリ君ドリル 文字力アップ 小学1年生 ひらがな・カタカナ・かん字

対象：小学１年生

判型・ページ数：B5変型判・48ページ

本体サイズ：縦25.7×横11.5×厚さ0.5cm

ISBN：978-4-7743-3982-5

くもんの夏休み ガリガリ君ドリル 計算力アップ 小学1年生 かず・たしざん・ひきざん

「ガリガリ君と一緒に、数・たし算・ひき算にガリっと集中！」

計算に特化した内容で、１学期の復習と２学期の先取りができる１冊です。２学期に学ぶ「20までの数・くり上がりのあるたし算・くり下がりのあるひき算」へとつながる大切なポイントを、無理なくスモールステップで理解することができます。

書誌情報

くもんの夏休み ガリガリ君ドリル 計算力アップ 小学１年生 かず・たしざん・ひきざん

対象：小学１年生

判型・ページ数： B5変型判・48ページ

本体サイズ：縦25.7×横11.5×厚さ0.5cm

ISBN：978-4-7743-3983-2

ひと味違うオマケが盛りだくさん！ ガリガリ君と一緒に楽しく学べるひみつ

「毎日少しずつ学習する習慣をつけたいけれど、どうやって声をかけよう？」そんな保護者の方の思いに寄り添い、お子さまのほうから進んでページを開きたくなるような工夫を盛り込みました。

１ 遊び心満載のアクティビティ

ガリガリ君となかまたちが登場する紙面には、パズルや迷路などのアクティビティがたっぷり。さらに「キラキラ光るシール」や「ペーパークラフト」のおまけ付きで、楽しく学習を進められます。

２ 途中でつまずかない「おみくじヒント」

１学期に学んだことを忘れてしまっていても大丈夫！ めくるとヒントが出てくる「おみくじヒント」が、お子さまのやる気を後押しし、最後まで飽きずに１冊をやり切ることができます。

【既刊情報】シリーズ第1弾も大好評発売中！

「国語も算数も１冊でサクッと復習したい！」という方へ。昨年刊行したシリーズ第１弾も引き続き好評発売中です。全学年共通で、短期間に基本をおさえる構成を採用しています。

１学期の復習のために短期間に基本をおさえたいお子さまや、ガリガリ君と一緒に楽しく最後までやり切りたいお子さまにぴったりの夏休みドリルです。全学年とも「おみくじヒント」「キラキラ光るシール」付き。

書誌情報

くもんの夏休み ガリガリ君ドリル 小学1年生 こくご さんすう

対象：小学1年生

判型・ページ数：B5変型判・64ページ

本体サイズ：縦25.7×横11.5×厚さ0.6cm

ISBN：978-4-7743-3897-2

くもんの夏休み ガリガリ君ドリル 小学2年生 国語 算数

対象：小学2年生

判型・ページ数：B5変型判・64ページ

本体サイズ：縦25.7×横11.5×厚さ0.6cm

ISBN：978-4-7743-3898-9

くもんの夏休み ガリガリ君ドリル 小学3年生 国語 算数

対象：小学3年生

判型・ページ数：B5変型判・64ページ

本体サイズ：縦25.7×横11.5×厚さ0.6cm

ISBN：978-4-7743-3899-6