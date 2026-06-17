【ひょうろく×エッセイ】休日はひたすら入浴？ 謎に包まれた生活と頭の中を覗く、初のweb連載がスタート！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（本社：東京都渋谷区）は、自社が運営するカルチャー＆エンタメWEBマガジン「WANIBOOKOUT（ワニブックアウト）」にて、ひょうろくによる新連載『ひょうろくの「まぁいっか」日記』を、2026年6月17日（水）より開始いたします。

■謎に包まれた、ひょうろくの頭の中を覗き見

シークエンスはやとも

「まぁいっか」

そんなふうに、ときどき肩の力を抜けていますか？

服はだいたいもらいもの。休日はお風呂と布団の往復生活。仕事は365日手探り状態。

「本当にどうしようもない人間なんです」

そう言いながらもどこか飄々とし、時に狂気じみた表情を見せるひょうろくさんの暮らし、頭の中ををちょこっと覗かせていただくゆるゆる連載！

「いつも心に”ひょうろく”を。」

ひょうろくマインドが、疲れたあなたの心を癒してくれるかも!?

■著者コメント

突然、ワニブックスさんから「エッセイを書いてみませんか」という依頼をいただきました。お話を聞いた僕は、「無理だなあ」と思いました。僕は人に伝えたいことがありません。それでも「日常の出来事を教えてくれるだけでいい」と言われたので、本当に何も起こらない生活ですが、お引き受けしてみることにしました。どれだけ続けられるかはわかりません。やっぱり無理だなあと思って突然終わるかもしれません。何を話せばいいのかも全然わかりませんが、とりあえずやってみようと思います。

▼『ひょうろくの「まぁいっか」日記』第１回はこちら

https://www.wanibookout.com/163540/

■プロフィール

ひょうろく

1987年7月7日生まれ、鹿児島県出身。『水曜日のダウンタウン』（TBS系）などバラエティ番組に出演し、ユニークなキャラクターが注目を集める。俳優としても活躍中で、2025年『コンシェルジュの水戸倉さん』（BS日テレ）、大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、『ムショラン三ツ星』（ともにNHK総合）に出演。2025年『新語・流行語大賞』のノミネート30語に「ひょうろく」がランクイン。

【連載概要】

連載タイトル：『ひょうろくの「まぁいっか」日記』

配信媒体：WANIBOOKOUT（https://www.wanibookout.com/）

更新スケジュール：毎月1回、第3水曜更新（初回：2026年6月17日）

著者：ひょうろく