【開催レポート】塩尻市初の畑の上のソーラーシェアリングでローカルSDGsを推進「きらら生活クラブ長野発電所」竣工式を開催

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会（本部：東京都新宿区、会長 村上彰一、以下生活クラブ）が出資する、きらら生活クラブ長野発電株式会社は、2026年6月13日（土）に、農地に太陽光パネルを設置し、発電と農業を行なう営農型太陽光発電所（ソーラーシェアリング）の竣工式を開催しました。

この度竣工した「きらら生活クラブ長野発電所」は、塩尻市では初めてとなる畑の上のソーラーシェアリングで、生活クラブで取り扱う餃子の原料であるニラを育てる農地の上に太陽光パネルを設置した取組みです。この農地は、餃子を製造する提携生産者・美勢商事株式会社のグループ会社である、きららファーム株式会社が管理・運営しており、ニラの定植に生活クラブ長野の組合員が参加するなど交流を深めてきました。発電所の愛称「はたけの発電所 そらいろ」も組合員が考案し、竣工式の最後には、日本アルプスサラダ街道に面した看板をお披露目しました。

設置した太陽光パネルは、太陽の経路を追いかけるようにパネルの向きや角度が自動で動く“追尾式”のため、時間帯や季節により太陽の位置が変わっても、効率よく発電することが可能です。そして、ここで発電した電力は生活クラブエナジーへ売電され、供給する「生活クラブでんき」を利用している美勢商事株式会社と、生活クラブ長野・岡谷センターで使用する電力の一部となります。

■式典参列者コメント

畑の上のパネルは角度を変えながら発電記念にニラの定植を行ないましたきらら生活クラブ長野発電株式会社 代表取締役社長 小松直氏

当初予定していたよりは少し遅れましたが、みなさまのおかげで無事竣工することができました。このニラは組合員の方々といっしょにつくります。圃場の上ではエネルギーが生産されます。そしてニラはカット野菜工場へ行き、生活クラブの冷凍餃子になります。このソーラーシェアリングが、つくること、つかうことを地域で循環させる第一歩になれたらと思っています。世界の情勢が不安定ななか、食だけでなくエネルギーもつくることで地域のみなさまの暮らしも守れるようにと願っています。

塩尻市市長 百瀬敬氏

絶好の発電日和の中、本日は塩尻市で初めて畑の上につくられる営農型太陽光発電所として、きらら生活クラブ長野発電所が竣工されましたことを心よりお祝い申し上げます。

生活クラブと塩尻市は、食の安心安全、自然エネルギーの推進、地域のまちづくりなど、幅広い分野で包括連携協定を結んでおります。『はたけの発電所 そらいろ』の取組みも、組合員が農作業にも参加する畑で電気をつくり、さらにその電気を使って餃子を製造するという循環型・参加型で持続可能な先進的な取組みですので、地球温暖化が人々の生活により深刻な問題となりつつある今、ローカルSDGsの実現に向けて取り組まれる姿に大きな期待をしております。

生活クラブ長野理事長 有沢ひとみ（写真右） 生活クラブ長野理事 都築裕子（写真左）

生活クラブ長野理事長 有沢ひとみ（写真右）

きらら生活クラブ長野発電所という正式名称が少し長いので、何か愛称を考えようということになりました。『はたけの発電所』という名前までは決まり、そこにさらに親しみやすくなるよう、畑の上にある空にちなんで青を表すことばをつけようとしましたが、青を表す日本語は78もあり、どれにするかかなり迷いました。紺色、群青色、薄水色など色々あるなかで、ピンときたのが「そらいろ」。「そらいろ」とは、晴れた日の昼の空の色、水色よりも濃い、明るい青色ということで、まさに塩尻の空の色だ！と思い名づけました。この「そらいろ」はまだ小さな取組みですが、今後大きな夢を描いて前進していきたいです。

生活クラブ長野理事 都築裕子（写真左）

この1年間、月に1回程度、このニラ畑の定植や収穫などを塩尻支部の組合員が農作業体験として行なってきました。今後の作業については7人の仲間が手を挙げてくれていますが、特に夏場は7人では人手が足りません。１日1～2時間の朝や夕方、好きな時に、それぞれが手の空いている時間に作業できるような計画をしていますので、色々な組合員を巻き込んで活動していきたいと思っています。

そして今後は組合員だけでなく、地元の親子連れなどにニラ収穫体験の参加者を定期的に募集する予定もありますので、仲間づくりにも力をいれていきたいです。

生活クラブ長野の組合員

■「生活クラブでんき」について

「生活クラブでんき」は、(株)生活クラブエナジーが販売する、脱原発、電気の原料すべてを国内で自給することをめざす、再生可能エネルギーの電気です。この度竣工するきらら生活クラブ長野発電所のほかにも、全国のさまざまな地域で、太陽光発電・風力発電・バイオマス発電等が稼働し、「生活クラブでんき」として組合員の自宅や生産者の工場、生活クラブの施設等に電力を供給しています。

■ 生活クラブについて

設立：1965年 組合員数：約42万人 総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

生活クラブは21都道府県にある33の地域生協で組織される生活協同組合です。 国産中心・添加物削減・減農薬など、独自の基準をクリアした安心な食材をお届けしています。 生産から廃棄に至るまで健康や環境に配慮した品物の共同購入活動を通じ、サステイナブルな社会の実現をめざしています。 また、生産者や組合員、産地など関わるすべての人と協力し、地域や世代をこえた循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」をすすめています。

‣ホームページ：https://seikatsuclub.coop/

‣Instagram: https://www.instagram.com/seikatsuclub/

‣加入・資料請求はこちらから： https://seikatsuclub.coop/service/first.html

■ 生活クラブの受賞歴

＜世界的評価＞

1989年 “もう一つのノーベル賞”とも呼ばれる「ライト・ライブリフッド」（RLA）名誉賞

1995年 国連設立50周年記念「国連の友」による「われら人間：50のコミュニティ賞」

＜国内＞

1999年 開発した超軽量牛乳びんがグッドデザイン賞

2006年 グリーンピース・ジャパン トゥルーフード特別賞

2007年 リユースびんの活動（びん再使用ネットワーク）が容器包装3R推進環境大臣賞

2009年 フード・アクション・ニッポンアワード2009優秀賞 （以降2010年、2013年、2014年も入賞）

2013年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配サービス 首都圏／近畿 1位 （以降首都圏、近畿、東海の各地域で1位受賞）

2015年 ＜本選びの会＞が第8回日本女子大学家政学部賞

2018年 生協法制定70周年 厚生労働大臣表彰

2018年 第6回環境省グッドライフアワード NPO・任意団体部門 優秀賞

2022年 第10回環境省グッドライフアワード 環境大臣賞 優秀賞

2023年 第1回ソトコト・ウェルビーイングアワード2023／シンプルスタイル大賞2023 サービス・空間部門 特別賞

2024年 絵本ナビ 子育てベストアイテム大賞2024 時短部門 大賞／シンプルスタイル大賞2024 SDGs部門 特別賞／ぎゅってベストサポーター大賞2024 子どもニコニコ部門 銀賞（こむすびちゃん）

2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 首都圏 1位 ／絵本ナビ子育てベストアイテム 大賞2025 大賞／Newsweek SDGs アワード 2024 経済部門／とうほくSDGsアワード2025優秀賞／シンプルスタイル大賞2025 SDGs部門 銀賞

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ミールキット 首都圏 1位＆食材宅配 首都圏 1位／Newsweek SDGs アワード 2025 地域課題部門賞