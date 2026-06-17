津田健次郎が表紙、広瀬裕也が裏表紙を飾る「TVガイドVOICE STARS vol.38」発売決定。さらに、2.5次元タレントグループ・SIXFONIAが初登場＆限定版表紙を両面ジャック！

株式会社東京ニュース通信社話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」(毎月9日前後発売)。媒体コンセプトはそのままに、男性声優のみの特別号「TVガイドVOICE STARS」が季刊発行されているが、次号「vol.38」が7月13日(月)に発売。その表紙を津田健次郎が飾ることが決定し、全ラインナップが解禁された。「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」(東京ニュース通信社刊)

巻頭特集は、8月21日(金)公開の劇場版「TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS」に出演する津田健次郎。人気シリーズに初参加するにあたっての心境や役作りについて、語ってもらった。さらに、声優・役者として活躍し続ける彼ならではの“人生の選択方法”についても打ち明けてくれた。夏空をイメージした爽やかなグラビアにもご注目いただきたい。

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」(東京ニュース通信社刊)

巻末特集には、7月8日(水)に1stアルバム「Focus」でアーティストデビューする広瀬裕也が登場。これまでのキャリアを振り返りながら、30歳という節目にどんな覚悟を持ってデビューを決断したのか、話を聞いた。「Velvet Parade」のミュージックビデオ撮影の現場にも独占密着。“アーティスト・広瀬裕也”に迫る16ページ特集となっている。

イラストでの動画配信とリアルライブという二足の草鞋で、次元を超えた活躍ぶりが話題の2.5次元タレントグループ・シクフォニが本誌に初登場。結成4周年を目前にしたグループの現在地と、これまでの軌跡を16ページにわたって大特集する。メンバー6人のインタビューのほか、それぞれの個性が表れた10問10答、3Dの撮り下ろしイラストなど盛りだくさんの内容となっている。そのほか、グループ史上最大規模となる2nd Live Tour「-RAGE-」の最終公演の模様をレポート。本誌独占カットにもご注目いただきたい。さらにスペシャル企画として、梶裕貴との対談も実現。梶がプロデューサーを務める音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」についてやエンタメにまつわる話など、初対面ながらじっくりと意見を交わした弊誌独占インタビューは必読だ。人気イラストレーター・がわこ氏による描き下ろしイラストを使用した「シクフォニ限定表紙版」の発売も決定。イラストを使用した両面表紙は、雑誌史上初の試みとなる。絵柄は近日公開予定のため、こちらもご期待いただきたい。

加えて、7月3日(金)スタートのTVアニメ「うちの弟どもがすみません」(TOKYO MXほか)で共演する増田俊樹＆八代拓＆小野賢章、7月1日(水)に4thアルバム「LIMITLESS」を発売する蒼井翔太、TVアニメ「ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです(誇)！」(TOKYO MX、BSフジほか)のエンディング主題歌「ハンドメイド」が収録されたニューシングルを7月8日(水)に発売する仲村宗悟など、それぞれに趣向を凝らしたグラビアを10ページにわたって掲載。

芸能界屈指のアニメ好きで知られ、近年は声優業にも精力的なKis-My-Ft2・宮田俊哉の対談連載「イケボに会いたくて」は、「劇場版BEM～BECOME HUMAN～」での共演経験がある山寺宏一をゲストに迎える。木村良平の飲み歩き連載「酒と泪と良平と」は、新宿御苑にある足湯カフェ＆バーへ。

そのほかデビュー10周年を記念し、9月10日(木)に写真集を発売する小林千晃や、注目の若手声優を特集する「BRAND NEW VOICE STARS」に初登場する堀金蒼平など、豪華ラインナップでお届けする「TVガイドVOICE STARS vol.38」の続報に期待していただきたい。

シクフォニ限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる「TVガイドVOICE STARS vol.38 シクフォニ限定表紙版」の発売が決定しました！

【商品名】：週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38 シクフォニ限定表紙版

【表紙】 ：シクフォニ

【裏表紙】：シクフォニ

【価格】 1650円 本体1500円（税10%）

※ 通常版の「TVガイドVOICE STARS vol.38」とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

※ 在庫には限りがございます。ご了承ください。

【対象店舗】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

※Amazonでは特典ブロマイド付き販売は実施しておりません。

・アニメイト

■特典内容１.

対象：アニメイト（通販・実店舗含む）

特典：シクフォニオリジナルブロマイド全7種類よりランダムで1枚

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3509962/

※絵柄は暇72・雨乃こさめ・いるま・LAN・すち・みこと・集合の全7種類となります。

※ 津田健次郎生写真、広瀬裕也生写真は本特典の対象外となります。

■特典内容２.

対象：アニメイト通販

特典：【7種セット】シクフォニオリジナルブロマイド付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3509963/

※アニメイト実店舗での【7種セット】シクフォニ オリジナルブロマイド付き販売はございません。通販のみの特典となります。

※ 津田健次郎生写真、広瀬裕也生写真は本特典の対象外となります。

※ 限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※ 限定表紙版の表紙・裏表紙絵柄はAmazon・アニメイトいずれも同様です。

通常版購入者特典、決定！

◆津田健次郎 生写真全3種よりランダムで1枚

【対象法人】

・アニメイト（通販・実店舗含む）

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」アニメイト購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」アニメイト購入特典生写真「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」アニメイト購入特典生写真

アニメイトでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3509965/

※シクフォニ限定表紙版アニメイト特典、広瀬裕也生写真は本特典の対象外となります

◆広瀬裕也 生写真全3種類よりランダムで1枚

【対象法人】

・アニメイト通販

アニメイト通販でのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3509966/

※アニメイト実店舗での広瀬裕也生写真付き販売はございません。通販のみの特典となります。

※シクフォニ限定表紙版アニメイト特典、津田健次郎生写真は本特典の対象外となります

◆増田俊樹×八代拓×小野賢章スリーショット生写真1枚

【対象法人】

・楽天ブックス

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」楽天ブックス購入特典生写真

楽天ブックスでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://books.rakuten.co.jp/rb/18676337/

◆蒼井翔太ソロ生写真1枚

【対象法人】

・HMV＆BOOK online

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」HMV＆BOOK online購入特典生写真

HMV＆BOOK onlineでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.hmv.co.jp/product/detail/17014149

◆仲村宗悟 生写真全3種類よりランダムで1枚

【対象法人】

・セブンネットショッピング

セブンネットショッピングでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107719366

＜注意事項＞

※6月17日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。

詳しくは各社HPなどにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

【商品概要】

「週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38」

●発売日 ： 2026年7月13日(月)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価 ： 1,650円

●発 行 ： 東京ニュース通信社

●ラインナップ ：津田健次郎／広瀬裕也／シクフォニ／シクフォニ×梶裕貴／増田俊樹×八代拓×小野賢章／蒼井翔太／仲村宗悟／小林千晃／堀金蒼平／宮田俊哉(Kis-My-Ft2)×山寺宏一／木村良平 etc.

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

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