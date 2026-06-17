「月刊少女野崎くん」15周年記念ミュージアムイベント開催決定！

株式会社スクウェア・エニックス

「月刊少女野崎くん」15周年を記念したミュージアムイベントの開催が決定！

本日、椿いづみ先生描きおろしのイベントメインビジュアルと開催情報、販売グッズ第一弾を公開いたしました。

「月刊少女野崎くん 15周年記念ミュージアム」メインビジュアル

15周年をお祝いする様々な展示、椿いづみ先生の描き下ろしイラストを使用したグッズなど多種ご用意して、皆様のご来場をお待ちしております。

■月刊少女野崎くん15周年記念ミュージアム 開催概要

◇会期・会場◇

東京会場

開催期間：2026年8月7日（金）～8月23日（日）

開催場所：有楽町マルイ

大阪会場

開催期間：2026年9月4日（金）～9月13日（日）

開催場所：なんばマルイ

福岡会場

開催期間：2026年10月2日（金）～10月12日（月・祝）

開催場所：博多マルイ

愛知会場

開催期間：2026年10月17日（土）～11月1日（日）

開催場所：名古屋PARCO

※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。

※会場により、販売商品のラインナップや展示内容が変更になる場合がございます。

◇入場方法◇

『入場無料』

※ただし、ご入場に際して、事前のWEB抽選やWEB予約・整理券などによる入場制限をさせていただく場合がございます。ご来場前に必ず公式HPをご確認ください。

◇SNS情報◇

公式HP ：https://sqex.to/NOZAKI_15th

公式X ：@SQEX_ComicGoods

■グッズ

ミュージアム開催を記念して販売されるグッズ第一弾をご紹介いたします。

お出かけのお供に最適なぬいぐるみマスコットをはじめ、15周年を記念したTシャツ、実用性ばっちりなアクリルスタンプなどバリエーション豊かなアイテムを多種ご用意しております。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

今回発表した第一弾グッズのほかにも新作グッズを鋭意製作中です！

最新情報は公式HPをご確認ください。

◇作品紹介◇

月刊少女野崎くん

椿いづみ

「月刊少女野崎くん」はガンガンONLINEにて連載中。

コミックス1～17巻発売中。

最新コミックス18巻、8月10日発売予定。

セレクト小冊子「堀と鹿島編」付き特装版も同時発売！

作品紹介ページ

https://www.ganganonline.com/title/6