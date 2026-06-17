最優秀賞はNTTドコモの「SNS情報漏洩問題」を啓発するための写真展イベント『ばくモレ展』に決定！　　　　　　　　　　　　　　　　第12回JACEイベントアワード 表彰式を開催！

一般社団法人日本イベント産業振興協会

一般社団法人 日本イベント産業振興協会（JACE）は、2026年6月16日(火)に虎ノ門ヒルズフォーラムにて「第12回JACEイベントアワード」表彰式を開催しました。

「JACEイベントアワード」は2014年より、国内外で行われるイベントを対象にした表彰式で年に１度実施しています。

今回は応募総数174作品の中から株式会社NTTドコモ主催の「SNS情報漏洩問題」を啓発するための写真展イベント『ばくモレ展』が最優秀賞 経済産業大臣賞（日本イベント大賞）に決定しました。

最優秀賞を受賞した（株）NTTドコモ福岡 真美様(右)

■最優秀賞 経済産業大臣賞（日本イベント大賞）

作 品 名：ばくモレ展

主 催：株式会社NTTドコモ

概 要：「SNS情報漏洩問題」を啓発するための写真展イベント

賞 金：30万円

受賞ｺﾒﾝﾄ：本日は、このような大変栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。

この『バク漏れ展』は、写真が「盛れる」ということと、情報が「漏れる」という、この2つを掛け合わせた企画となっております。

SNSなどで情報が瞬時に拡散されていく中、その利便性の裏にあるリスクをどのように伝えていくかは社会の課題です。NTTドコモは人と情報を繋ぐ立場として、安心・安全の啓発は重要な責務と考えております。

このような背景から、本企画は「楽しさ」や「驚き」を体験の入り口として、普段なかなか関心を持ってもらうことが難しいテーマに、自然に触れていただくよう工夫しました。その結果、多くの方に体験いただけたことを大変嬉しく思っております。

さらに、本イベントを通じて、シミュレーション型ゲームの配信や教育教材の展開など、より多くの方々に情報をお届けできるよう、取り組みを広げております。

NTTドコモは、これからも安心・安全な社会の発展に力を尽くしてまいります。

本日は誠にありがとうございました。

イベントプロフェッショナル賞を受賞した（株）メトロアドエージェンシー佐々木 啓太様

■イベントプロフェッショナル賞

作 品 名：映画『８番出口』東京メトロ脱出ゲーム

主 催：株式会社メトロアドエージェンシー、東宝株式会社、STORY株式会社、ESCAPE合同会社

ｲﾍ゛ﾝﾄ概要：東京メトロ全線を舞台にした周遊型謎解き企画

表彰概要：部門賞受賞作品の中から、イベント業務管理士（約2,500名）によるネット投票にて選定

賞 金：20万円

受賞ｺﾒﾝﾄ：この度は、このような栄えある賞をいただき、誠にありがとうございます。

本イベントには約10万人弱という非常に多くの方にお越しいただきました。多くのお客様にご来場いただき大変嬉しかった反面、駅の混雑緩和とイベント運営のバランス調整には非常に苦労しました。それだけに、イベント業務管理士の皆様に、その裏側の取り組みを評価していただけたような気がして、大変光栄に、そして嬉しく思っております。

弊社は今後も、東京メトロの駅やスペース、あるいは車内といったアセットを駆使・有効活用したイベント展開に注力してまいります。イベント企画やアセットの活用について何かございましたら、ぜひ何なりとご相談いただけますと幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

本日は誠にありがとうございました。

その他、部門賞各賞、スペースデザイン賞、特別賞の発表を行いました。

従来受賞対象となり難かったポップアップストアや期間限定ショールームなど、空間デザインに優れた作品に対して評価の機会を広げることを目的として、今回よりスペースデザイン賞を設け特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会主催の「Marunouchi Street Park 2025 Summer」が受賞となった他、今回は特別賞として公益財団法人2025年日本国際博覧会協会の「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」を表彰しました。

・部門賞各賞

→部門賞受賞作品の中から、各部門別にゴールド1本（賞金100,000円）、シルバー1本（賞金 70,000円）、ブロンズ1本（賞金 50,000円）

１. 企業・業界団体

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143698/table/6_1_2390ecd3b8dff8a3b8139f6949397f7e.jpg?v=202606180551 ]

２.政府・自治体・公的団体

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143698/table/6_2_a8b403b81c3892051f88bf839d7bc4fc.jpg?v=202606180551 ]

３.学生・NPO・各種団体・個人

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/143698/table/6_3_9e3ad13306b70e036e24db550881f1d4.jpg?v=202606180551 ]

・スペースデザイン賞

特に空間デザインに優れた作品にスペースデザイン賞を選定（賞金100,000円）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/143698/table/6_4_9f0e97b3d619c9ba93bfa0e97e17d00a.jpg?v=202606180551 ]

・特別賞

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）

集合写真

■イベント概要

タイトル：第12回 JACEイベントアワード

主 催：一般社団法人 日本イベント産業振興協会

日 時：2026年6月16日（火）15:00開始 （14:30メディア受付開始）

場 所：虎ノ門ヒルズフォーラム

〒105-6305 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階

内 容：イベントの規模の大小に拘わらず選考する事を目標とし、どんなイベントでも

応募しやすく、幅広いジャンルのイベントを対象とするために、主催者別に3つの部門を

設定しております。

サ イ ト：https://award.jace.or.jp/

選考委員（敬称略）

■選考委員長

・中村 利雄

(一社)日本イベント産業振興協会 顧問、イベント学会 会長、日本商工会議所 顧問、

(公財)全国中小企業振興機関協会 会長

■選考委員（50音順）

・経済産業省 商務・サービスグループ 文化創造産業課

・東 ちづる

俳優、（一社）Get in touch 代表

・加藤 直人

クラスター（株）代表取締役CEO

・谷川 じゅんじ

スペースコンポーザー、JTQ（株）代表

・谷口 優

（株）宣伝会議 取締役 兼 月刊『宣伝会議』編集長

・蜷川 有紀

画家、女優、大正大学 客員教授

・平原 依文

HI（同）代表、青年版ダボス会議 One Young World 日本代表・アドバイザー

・宮本 倫明

JACEイベントアワード プロデューサー、（株）Landa 代表取締役

第12回JACEｲﾍ゛ﾝﾄｱﾜｰﾄ゛ﾄﾛﾌｨｰLEGO(R)ブロックで作ったトロフィー

受賞者には日本初の「レゴ(R)認定プロビルダー」三井淳平さん制作のLEGO(R)ブロックで作ったトロフィーが授与されました。