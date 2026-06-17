Indeedを中心とした有名求人サイトが「完全成果報酬」で使える！月額・掲載費・運用手数料ゼロの新プラン『にぎり採用』提供開始！

株式会社ジーエスホールディングス

株式会社ジーエスホールディングス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：河野 一平）は、

保有求人数500件以上の企業様を対象とした、完全成果報酬型の新たな採用支援サービス『にぎり採用』の提供を開始いたしました。





本サービスでは、Indeedをはじめとする主要求人検索サイトへの掲載が【完全成果報酬】でご利用いただけます。

さらに、自社採用サイト構築・応募者管理システム（ATS）「中小企業求人部.」の月額費用といったランニングコストが一切不要となります。

当社の代表取締役である河野が直接お客様とミーティングを行い、採用状況に応じた最適な成果報酬を「にぎる（合意する）」ことで、リスクゼロでの採用活動を強力に支援します。

■ 新サービス『にぎり採用』の3つの特徴

1. ランニングコスト（月額費用・掲載費用・運用手数料）が完全無料

通常、多店舗の求人を一括管理・掲載するために必要な以下の費用が【すべて無料】となります。

- 採用管理システム（ATS）「中小企業求人部.」の月額利用料- Indeed、求人ボックス、スタンバイなど主要媒体へのスポンサー掲載費用・運用手数料

採用活動を維持するための固定費（ランニングコスト）がかからないため、 掛け捨てのコストリスクをゼロに抑えることが可能です。

2. 自社の課題に合わせて選べる「完全成果報酬」モデル

求人数や現在の採用状況、募集エリアの難易度などを事前にミーティングで詳細にヒアリングさせていただきます。その上で、画一的な料金設定ではなく、

- 応募課金（とにかく母集団を形成したい場合）- 面接課金（面接実施率に課題がある場合）- 採用課金（確実に入社した人数に対してのみコストをかけたい場合）

など、お客様のニーズに最もマッチした成果報酬プランをオーダーメイドでご提案いたします。

3. 代表取締役 河野が直接対応し、成果を「にぎる」

本サービスは、株式会社ジーエスホールディングス 代表取締役の河野 一平が直接クライアント様と商談・対応を行います。

経営トップ同士、あるいは採用責任者様と直接膝を突き合わせ、目標とする採用単価や採用人数をしっかりと「にぎる（約束・合意する）」ことで、全社を挙げた質の高いサポートと圧倒的なコミットメントを実現します。

■ 基盤となるATS「中小企業求人部.」の強み

『にぎり採用』では、当社の自社採用サイト構築・応募者管理システム「中小企業求人部.」（https://gshd.co.jp/）を無料でご活用いただけます。

「中小企業求人部.」には以下の強みがあります。

1.主要求人検索サイトへの自動最適化（SEO対策）

Indeed、求人ボックス、スタンバイなどのアルゴリズムに最適化された求人原稿を連携。500件以上の大量の求人票も、各プラットフォームで圧倒的な露出を実現し、求職者の目に留まる機会を最大化します。

2.応募の取りこぼしを防ぐ洗練されたUI/UXと一元管理

複数店舗の求人をエリアや職種ごとに分かりやすく分類。スマートフォンからの応募に最適化された導線設計により、求職者の離脱率を大幅に低減します。また、各店舗の店長や本部担当者がスムーズに応募者対応を行える直感的な管理画面を備えています。

3.「採用」だけでなく「定着」を見据えたシステム設計

応募から面接、採用に至るまでの歩留まりデータを可視化。どの店舗で採用が上手くいっているか、どこに課題があるのかを分析し、ただ人を集めるだけでなく「定着して活躍する人材」の獲得をデータドリブンで支援します。

■ こんな企業様におすすめです

■ サービスのお申し込み・お問い合わせについて

- 全国にチェーン展開しており、常に500件以上の求人を稼働させている- 毎月の求人広告費やATS利用料などの固定費（ランニングコスト）を削減したい- 応募数や採用数が読めない中での「掛け捨て型」の求人掲載から脱却したい- 経営目線で採用コスト（CPA）を最適化し、二人三脚で伴走してくれるパートナーを探している

『にぎり採用』は、対象となる企業様（保有求人数500件以上）への提供枠に限りがございます。

代表の河野が直接ヒアリングとご提案を行いますので、まずは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。

- お問い合わせフォーム：https://gshd.co.jp/contact/- お電話でのお問い合わせ：0120-314-314（9:00～18:00（土・日・祝 定休））

お問い合わせ :https://gshd.co.jp/contact/

■ 会社概要

・会社名：株式会社ジーエスホールディングス

・代表者：代表取締役 河野 一平

・URL：https://gshd.co.jp/

・本社所在地：

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目16-15 名古屋シミズ富国生命ビル7階

・拠点一覧：

東山オフィス

〒464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通5丁目20-1 サン東山公園ウエストビル2階

東京オフィス

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目12-9 新橋プレイス 7階

・グループ会社

・株式会社ジーエスコンサルティング

・株式会社GS STAFF

・株式会社ジーエスパートナーズ

・株式会社GS Friend

・株式会社ジーエスケア

・アドフレックス株式会社

・株式会社ビルポエージェンシー

・株式会社SEALsパートナー