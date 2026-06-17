【名探偵コナン】はぴはぴぽっぷんシールの発売が決定!!本日6月17日(水)よりご予約受付を開始!!

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ゼロジーアクト株式会社

名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール（全5種）

アニメ・キャラクター雑貨や、オリジナル商品の企画デザイン・製造販売を行うゼロジーアクト株式会社（本社：東京都台東区　※朝日放送グループ）は、「名探偵コナン」より、はぴはぴぽっぷんシールのカジノコレクション・エアラインコレクション・昔ばなし風コレクション・RPGコレクション・SFコレクションの5種の予約受付を開始しました。


◆ 名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール（全5種）

デコレーションが楽しい、ポップなクリア半立体シールです。





【カジノコレクション】
1シートに江戸川コナン・毛利蘭・灰原哀・赤井秀一・怪盗キッド・松田陣平・安室透・ベルモットの全8キャラが並んでいます。



名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール　カジノコレクション

【エアラインコレクション】
1シートに江戸川コナン・灰原哀・工藤新一・毛利蘭・赤井秀一・安室透・松田陣平・ジンの全8キャラが並んでいます。



名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール　エアラインコレクション

【昔ばなし風コレクション】
1シートに江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・服部平次・遠山和葉・灰原哀・赤井秀一・安室透・松田陣平・怪盗キッドの全10キャラが並んでいます。




名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール　昔ばなし風コレクション

【RPGコレクション】
1シートに江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・毛利小五郎・灰原哀・怪盗キッド・安室透・赤井秀一の全8キャラが並んでいます。




名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール　RPGコレクション

【SFコレクション】
1シートに江戸川コナン・毛利蘭・工藤新一・世良真純・萩原千速・横溝重悟・萩原研二・松田陣平の全8キャラが並んでいます。



名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール　SFコレクション


名探偵コナン　はぴはぴぽっぷんシール（全5種）
カジノコレクション／エアラインコレクション／昔ばなし風コレクション／RPGコレクション／SFコレクション
【サイズ】約W100×H198(mm)


【価格】1枚　660円 (税込)
https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/209316/list.html



◆ご予約受付期間・お届け時期
ゼロジーアクトオンラインストアでのご予約受付は2026年7月5日(日)23:59まで。商品の発送時期は2026年8月下旬頃を予定しています。



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