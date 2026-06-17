【名探偵コナン】はぴはぴぽっぷんシールの発売が決定!!本日6月17日(水)よりご予約受付を開始!!

ゼロジーアクト株式会社名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール（全5種）

アニメ・キャラクター雑貨や、オリジナル商品の企画デザイン・製造販売を行うゼロジーアクト株式会社（本社：東京都台東区 ※朝日放送グループ）は、「名探偵コナン」より、はぴはぴぽっぷんシールのカジノコレクション・エアラインコレクション・昔ばなし風コレクション・RPGコレクション・SFコレクションの5種の予約受付を開始しました。

◆ 名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール（全5種）

デコレーションが楽しい、ポップなクリア半立体シールです。



【カジノコレクション】

1シートに江戸川コナン・毛利蘭・灰原哀・赤井秀一・怪盗キッド・松田陣平・安室透・ベルモットの全8キャラが並んでいます。

名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール カジノコレクション

【エアラインコレクション】

1シートに江戸川コナン・灰原哀・工藤新一・毛利蘭・赤井秀一・安室透・松田陣平・ジンの全8キャラが並んでいます。

名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール エアラインコレクション

【昔ばなし風コレクション】

1シートに江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・服部平次・遠山和葉・灰原哀・赤井秀一・安室透・松田陣平・怪盗キッドの全10キャラが並んでいます。

名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール 昔ばなし風コレクション

【RPGコレクション】

1シートに江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・毛利小五郎・灰原哀・怪盗キッド・安室透・赤井秀一の全8キャラが並んでいます。

名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール RPGコレクション

【SFコレクション】

1シートに江戸川コナン・毛利蘭・工藤新一・世良真純・萩原千速・横溝重悟・萩原研二・松田陣平の全8キャラが並んでいます。

名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール SFコレクション

名探偵コナン はぴはぴぽっぷんシール（全5種）

カジノコレクション／エアラインコレクション／昔ばなし風コレクション／RPGコレクション／SFコレクション

【サイズ】約W100×H198(mm)

【価格】1枚 660円 (税込)

https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/209316/list.html

◆ご予約受付期間・お届け時期

ゼロジーアクトオンラインストアでのご予約受付は2026年7月5日(日)23:59まで。商品の発送時期は2026年8月下旬頃を予定しています。

◆ ゼロジーアクトオンラインストア

https://www.onlinestore-zerogact.com



◆ ゼロジーアクト株式会社 公式X

https://x.com/zerogact



◆ ゼロジーアクトオンラインストア公式LINE

新商品情報や、予約受付終了前のリマインドなどをLINEでお届けします♪ぜひご登録ください！

https://lin.ee/j07PiCFZ



(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996