「予防医療を、物語に変える。」Med X、AI Dockの市場創造に向け今井 康明氏をCMOに招聘

Med X株式会社

Med X株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：島原佑基、以下「Med X」）は、全身スキャンとAIを活用した予防医療サービス「AI Dock」の市場創造と社会実装を加速するため、今井 康明氏をChief Marketing Officer（CMO）として招聘したことをお知らせいたします。

AI Dockは、全身MRI（DWIBS）を含む画像検査、血液検査、ライフスタイル情報などを統合し、一人ひとりが自身の健康状態を理解し、継続的な健康管理につなげられる体験の提供を目指す予防医療サービスです。

健康診断や人間ドックは、多くの人にとって病気の早期発見の機会である一方、検査結果が十分に理解されないまま終わってしまうことや、その後の行動変容につながりにくいという課題があります。

AI Dockは、医療データとAIを活用することで、検査を「受けて終わり」のイベントではなく、自分の身体と未来に継続的に向き合うための体験へと進化させることを目指しています。

今井氏は、アステラス製薬株式会社でセールス・マーケティングに従事した後、Deloitte、EY-Parthenonを経て独立。新薬立ち上げ、製品戦略立案、リブランディング、政策提言活動など、ライフサイエンス・ヘルスケア領域におけるマーケティング戦略および新規事業開発を主軸に幅広いプロジェクトに携わり、ヘルスケア領域におけるブランド構築と顧客体験設計を推進してきました。

今後はCMOとして、AI Dockのブランド戦略、顧客体験設計、PR・コンテンツマーケティング、医療機関・法人とのパートナーシップ構築を統括し、予防医療市場における新たな価値創造を推進してまいります。

就任の背景

Med Xが挑戦しているのは、単なる検査サービスの提供ではありません。

私たちは、医療データとAIを活用しながら、一人ひとりが自身の身体を理解し、より良い人生の選択ができる社会の実現を目指しています。

そのためには、医療技術の信頼性だけでなく、専門性の高い情報を生活者に伝わる言葉へ翻訳し、医療機関、企業、生活者をつなぐコミュニケーション設計が不可欠です。

今井氏は、製薬・コンサル業界でのキャリアに加えて、独立後の事業創造・発信活動を通じて、専門性の高いヘルスケア領域の価値を社会に届けるための独創的な戦略立案と実行を担ってきました。また多業界における新規事業開発の経験と実行力を備えており、直近では経営者向けサプリ「KINS PRIME」での新規事業開発とマーケティング戦略を担っておりました。Med Xは今井氏の参画により、AI Dockのブランド構築と市場開拓をさらに加速し、予防医療の新たなスタンダードづくりに取り組んでまいります。

メッセージ

Med X株式会社 代表取締役 島原佑基

私たちは、病気になった後の医療だけでなく、病気になる前の選択肢を広げることが重要だと考えています。

AI Dockが目指しているのは、単なる検査サービスではありません。

自分の身体を知り、自分らしい人生を考えるための予防医療インフラです。

医療データやAIは、そのための手段に過ぎません。本当に大切なのは、一人ひとりが健康について主体的に考え、より良い未来を選択できることです。

今井さんは、医療・ヘルスケア領域において専門性の高い価値を社会へ届ける経験を積み重ねてきました。今回の参画を機に、AI Dockをより多くの方へ届け、予防医療の新しい文化づくりを加速してまいります。

Med X株式会社 CMO 今井 康明

私がAI Dockに魅力を感じたのは、最先端の医療技術を提供するだけでなく、人々が自分の身体と未来に向き合うきっかけを日常から創ろうとしている点でした。

これまで私は、製薬企業、コンサルティングファーム、そして独立後の事業開発を通じて、専門性の高い医療・ヘルスケアの価値を社会に届けることに取り組んできました。

AI Dockは、健康診断や人間ドックを「受けて終わり」にしない、長く健やかに自分らしく生きる「Longevity」実現に向けた新しい予防医療体験です。

検査結果を伝えるだけではなく、自分の身体を理解し、未来の選択肢を考えるきっかけを創る。その価値を、より多くの方に伝わる言葉と体験へ翻訳していきたいと考えています。そして一人でも多くの方に、「健康」へのオーナーシップを日々持ってもらいたい。

予防医療を、義務や不安から始まるものではなく、未来に想いを馳せて、どんな人生を歩みたいのか。ありたい姿から逆算して健康を考える、新たな体験に繋げていく。医療機関、企業、パートナーの皆さまとともに、AI Dockを通じて新しいヘルスケア文化を創ってまいります。

プロフィール 今井 康明

Med X株式会社 Chief Marketing Officer

2016年にアステラス製薬株式会社へ入社。その後、Deloitte、EY-Parthenonを経て独立。新薬立ち上げ、製品戦略立案、シンポジウム企画制作、リブランディング、政策提言活動など、ライフサイエンス・ヘルスケア領域におけるマーケティング戦略を主軸に幅広いプロジェクトへ従事。

独立後はマーケティング戦略を通じた新規事業開発、執筆・講演活動に取り組む。直近では、経営者向けサプリメントブランド「KINS PRIME」の新規事業開発およびマーケティング戦略を担当するなど、ヘルスケア領域における事業開発とブランド構築に従事。

著書に『逆算キャリア戦略』『副業0年生の教科書』『君たちはFIRE後どう生きるか』（共著）など。

AI Dockについて

AI Dockは、全身スキャンとAI技術を活用した予防医療サービスです。

DWIBSを含む画像検査、血液検査、ライフスタイル情報などを組み合わせ、一人ひとりが自身の健康状態を理解し、継続的な健康管理につなげられる体験の提供を目指しています。

また、検査結果を単なる数値や画像として提示するだけでなく、健康情報をわかりやすく整理し、自分の身体と未来に向き合うための「ナラティブAIレポート」の開発を進めています。

AIによる情報提供は一般的な健康管理支援を目的とするものであり、医師による診断・治療・助言を代替するものではありません。

今後の展望

Med Xは今後、全身スキャン、AIによる健康理解支援、ナラティブAIレポート、医療機関との連携を通じて、一人ひとりが継続的に自身の健康と向き合える予防医療プラットフォームの構築を目指します。

AI Dockを通じて、予防医療を一部の人の特別な体験ではなく、多くの人にとって身近な選択肢へ進化させてまいります。

Med X株式会社について

会社名：Med X株式会社

代表取締役：島原佑基

事業内容：全身スキャンとAI技術を活用した予防医療サービス「AI Dock」の開発・提供

公式サイト：https://ai-dock.ai

お問い合わせ：info@ai-dock.ai